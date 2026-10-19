NVIDIA không còn là công ty PC gaming nữa, hãy quen dần với điều đó

Trong gần ba thập kỷ, tên tuổi NVIDIA gắn liền với card đồ họa GeForce và cuộc chạy đua khung hình trên PC. Công ty xây dựng vị thế từ GPU 3D, biến GeForce thành thương hiệu gần như đồng nghĩa với gaming cao cấp, nhưng NVIDIA hiện tại đã là một doanh nghiệp rất khác.

Trong báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán Mỹ, hãng tự mô tả mình là “một công ty hạ tầng AI ở quy mô trung tâm dữ liệu, đang định hình lại mọi ngành công nghiệp”. Cách giới thiệu này phản ánh vị trí của gaming trong NVIDIA hiện nay rõ hơn bất kỳ bài thuyết trình GeForce nào.

Các con số đã nói thay NVIDIA

Trong năm tài chính 2026, NVIDIA đạt doanh thu khoảng 215,9 tỷ USD. Riêng mảng trung tâm dữ liệu mang về 193,7 tỷ USD, trong khi gaming đóng góp 16 tỷ USD, đồng nghĩa doanh thu trung tâm dữ liệu lớn gấp khoảng 12 lần gaming, theo số liệu chính thức của NVIDIA.

Khoảng cách tiếp tục nới rộng trong quý II năm tài chính 2027. NVIDIA thu về 89 tỷ USD từ trung tâm dữ liệu trên tổng doanh thu 96,2 tỷ USD, tương đương hơn 92%, trong khi toàn bộ bộ phận Graphics, bao gồm GeForce dành cho game thủ và GPU máy trạm chuyên nghiệp, chỉ mang về 7,9 tỷ USD, theo báo cáo tài chính gửi SEC.

NVIDIA cũng thay đổi cách trình bày doanh thu khi không còn tách Gaming thành một “nền tảng thị trường” độc lập, mà đưa hoạt động này vào nhóm Edge Computing cùng máy trạm và các sản phẩm điện toán phía người dùng. Dù vậy, hãng vẫn duy trì Graphics như một phân khúc kế toán riêng, nên nói rằng NVIDIA đã hoàn toàn ngừng báo cáo hoạt động GPU là chưa chính xác.

Điều đáng chú ý không nằm ở cách đặt tên, mà ở trọng tâm kinh doanh của công ty. AI hiện chi phối phần lớn doanh thu, lợi nhuận, năng lực sản xuất và thông điệp dành cho nhà đầu tư, khiến NVIDIA có lý do kinh tế rõ ràng để ưu tiên trung tâm dữ liệu và máy trạm chuyên nghiệp khi phải phân bổ những con chip tiên tiến nhất.

Gaming cũng không phải một mảng kinh doanh thất bại. Doanh thu lĩnh vực này trong năm tài chính 2026 vẫn tăng 41% và lập kỷ lục 16 tỷ USD, nhưng con số đó trở nên khá nhỏ khi đặt cạnh gần 194 tỷ USD từ trung tâm dữ liệu.

RTX 5090 cho thấy game thủ đang đứng ở đâu

GeForce RTX 5090 là ví dụ rõ nhất cho sự thay đổi này. Card được công bố với giá đề xuất 1.999 USD, nhưng 32 GB bộ nhớ GDDR7 khiến sản phẩm không chỉ hấp dẫn game thủ mà còn được săn tìm để chạy mô hình AI, dựng hình và xử lý dữ liệu.

Nguồn cung RTX 5090 tại nhiều nhà bán lẻ gần như biến mất, trong khi giá trên thị trường thứ cấp thường cao gấp nhiều lần mức đề xuất. Theo ghi nhận thị trường của Tom’s Hardware, Micro Center thậm chí đã chuyển trạng thái sản phẩm sang “không kinh doanh”, dù một số phiên bản của đối tác vẫn xuất hiện trên hệ thống nhưng hết hàng tại các cửa hàng.

Một số nguồn rò rỉ cho rằng NVIDIA đã hoặc sắp dừng sản xuất RTX 5090 để ưu tiên chip GB202 cho dòng RTX Pro, đồng thời chuẩn bị RTX 5080 24 GB làm lựa chọn cao nhất dành cho game thủ. Tuy nhiên, thông tin này vẫn chỉ là tin đồn và chưa được NVIDIA xác nhận.

Dù tin đồn đúng hay sai, tình trạng của RTX 5090 vẫn cho thấy game thủ không còn là nhóm duy nhất cạnh tranh để mua GPU GeForce. Họ phải tranh nguồn cung với các nhà phát triển AI, phòng nghiên cứu và doanh nghiệp sẵn sàng trả nhiều tiền hơn cho cùng một con chip.

Điều đó không đồng nghĩa NVIDIA sẽ từ bỏ GeForce, bởi hãng vẫn nắm khoảng 90% thị trường card đồ họa rời cho máy tính để bàn trong quý II/2026. GeForce còn giúp NVIDIA duy trì hệ sinh thái CUDA, quảng bá DLSS và giữ ảnh hưởng đối với các nhà phát triển trò chơi.

Tuy nhiên, NVIDIA không còn được định nghĩa bởi PC gaming và game thủ cũng không còn là nhóm khách hàng quyết định hãng sẽ đầu tư vào đâu, ưu tiên con chip nào hoặc phân bổ nguồn cung ra sao. GeForce nhiều khả năng vẫn tiếp tục xuất hiện trên sân khấu, nhưng AI mới là lĩnh vực đang điều khiển hướng phát triển của NVIDIA.

Game thủ chưa bị bỏ rơi hoàn toàn, nhưng vị trí của họ trong hoạt động kinh doanh của NVIDIA đã thay đổi rõ rệt. Từ lực lượng từng tạo nên tên tuổi của công ty, gaming giờ chỉ còn là một phần trong đế chế AI lớn hơn rất nhiều.