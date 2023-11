NYT: Hamas bí mật gửi tới Ai Cập "gói hàng đặc biệt" - Cairo lo lắng, Mỹ lập tức chặn đứng

New York Times (NYT) đưa tin, một quan chức chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 3/11 tiết lộ nỗ lực đưa người Mỹ và các công dân nước ngoài khác ra khỏi Gaza bị cản trở, bởi lực lượng Hamas tìm cách đưa các chiến binh bị thương của họ vào Ai Cập thông qua cửa khẩu Rafah.

1/3 danh sách là thành viên Hamas

Theo NYT, những người mang hai quốc tịch liên tục tụ tập trước biên giới phía Nam của Gaza từ hôm 7/10. Tuy nhiên trong nhiều tuần, cửa khẩu Rafah vẫn đóng. Các quan chức Mỹ cáo buộc phía Hamas ngăn cản các công dân nước ngoài sơ tán bằng cách đưa ra những yêu cầu vô lý.

New York Post dẫn lời quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Biden nói rằng ban đầu "Hamas không cho phép bất kỳ ai rời đi. Tuy nhiên sau đó họ nói rằng sẽ cho phép công dân nước ngoài rời đi với điều kiện những người này sẽ đi cùng các dân thường Palestine bị thương."



Hôm 3/11, một quan chức cấp cao đã tiết lộ, Hamas nhiều lần cung cấp cho Israel, Mỹ và Ai Cập danh sách những người Palestine bị thương và cần được chuyển ra bên ngoài Gaza. Nhưng quan chức này cho hay, việc kiểm tra cho thấy nhiều người trong danh sách là binh sĩ Hamas.

Quan chức Mỹ nói với NYT, khoảng 1/3 người Palestine bị thương trong danh sách đầu tiên được rời khỏi Gaza là các thành viên Hamas và việc này là không thể chấp nhận được đối với Ai Cập, Israel và Mỹ.

Sau gần một tháng xung đột với nhiều nỗ lực ngoại giao khó khăn và phức tạp giữa nhiều bên, nhóm người nước ngoài đầu tiên đã được phép rời Dải Gaza vào ngày 1/11. Thỏa thuận giữa các bên cho phép người mang hộ chiếu nước ngoài và nhóm thường dân Palestine bị thương rời Gaza qua cửa khẩu Rafah với Ai Cập đạt được vào ngày 31/10, trước khi lực lượng Israel không kích trại tị nạn lớn nhất Gaza.

Cũng theo lời quan chức này, sự chậm trễ trong việc đưa người nước ngoài rời khỏi Gaza vẫn tiếp tục diễn ra trong một thời gian bởi Hamas liên tục đưa ra các danh sách có người là thành viên của lực lượng.

Các cuộc đàm phán với Hamas về việc trả tự do cho người Mỹ và các công dân nước ngoài được thực hiện với sự giúp đỡ của Qatar. NYT cho biết, Ai Cập đặc biệt lo ngại viễn cảnh các tay súng Hamas rời khỏi Gaza vì lý do an ninh quốc gia.

Cuối cùng, các bên đã thống nhất được danh sách những người Palestine bị thương không phải là binh sĩ Hamas.

Xe cứu thương vận chuyển người bị thương ở Gaza đến các bệnh viện Ai Cập. Ảnh: AFP

Nhiên liệu viện trợ vẫn ở ngoài Gaza

Trong một diễn biến khác, 2 quan chức cấp cao của Israel nói với Times of Israel rằng các thanh tra nước này hồi đầu tuần đã phát hiện ra trong một xe tải viện trợ, có một số máy tạo oxy nhằm mục đích thông khí cho các đường hầm của Hamas ở Gaza.

"Những thứ này không được sử dụng trong bệnh viện mà được sử dụng trong hầm," quan chức cấp cao của Israel cho biết và nói thêm rằng toàn bộ xe tải chở máy tạo oxy đã bị cấm vào Gaza. Các quan chức không cung cấp được hình ảnh của máy tạo oxy và cũng không tiết lộ tổ chức nào chịu trách nhiệm gửi xe chở các thiết bị này vào khu vực.

Đoàn xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo tiến vào Dải Gaza từ Ai Cập qua cửa khẩu Rafah ngày 21/10. Ảnh: AFP

Kể từ khi Ai Cập mở cửa khẩu Rafah, hàng trăm xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo có thể vào Gaza sau các cuộc kiểm tra của cả chính quyền Israel và Ai Cập.

Israel cho đến nay vẫn từ chối những lời kêu gọi về việc cho phép đưa nhiên liệu vào Gaza. Nước này bày tỏ lo ngại rằng Hamas sẽ chuyển hướng cung cấp nhiên liệu có được cho các đường hầm của mình. Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel Herzi Halevi hôm 2/11 nói Israel sẽ cho phép nhiên liệu vào Gaza qua cửa khẩu Rafah nếu xác định rằng các bệnh viện đã hết nhiên liệu.

Ngay sau bình luận của ông Halevi, Văn phòng Thủ tướng Israel đã đưa ra một tuyên bố ngắn gọn chỉ lưu ý rằng Thủ tướng Benjamin Netanyahu “không chấp thuận việc đưa nhiên liệu vào Gaza”.