Ở cạnh Hải Tú nhưng Sơn Tùng vẫn mang đồ đôi với Thiều Bảo Trâm?

Mới đây, loạt ảnh vibe chủ tịch của Sơn Tùng M-TP bất ngờ trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Nguồn cơn xuất phát từ chi tiết chiếc nhẫn mà nam ca sĩ đeo ở ngón út. Nhiều cư dân mạng tinh mắt phát hiện chiếc nhẫn này khá quen thuộc, kiểu dáng và màu sắc khá giống với phụ kiện mà Sơn Tùng từng đeo. Nhưng đáng nói là chiếc nhẫn này từng là hint đồ đôi của nam ca sĩ và Thiều Bảo Trâm vướng tin hẹn hò.

Cư dân mạng bất ngờ soi chiếc nhẫn mà Sơn Tùng mang trong bộ ảnh mới

Netizen đào lại hint cũ giữa Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm và soi chiếc nhẫn có kiểu dáng khá tương đồng

Phát hiện này nhanh chóng khiến mạng xã hội rôm rả bàn luận. Không ít người "ôn lại" chuyện tình ái giữa Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm. Thời điểm đó, cả hai từng bị soi hàng loạt "hint" đồ đôi, từ áo quần, phụ kiện cho đến những chuyến du lịch trùng thời gian. Chiếc nhẫn nay lại bất ngờ xuất hiện khiến nhiều fan lâu năm lập tức "đào" loạt ảnh quá khứ và đặt nghi vấn phải chăng nam ca sĩ vẫn giữ kỷ vật cũ.

Tuy nhiên, bên cạnh những suy luận thì nhiều ý kiến khác lại cho rằng việc đeo một chiếc nhẫn đẹp hoàn toàn là lựa chọn thời trang cá nhân và không nhất thiết phải gắn với câu chuyện tình cảm. Không ít netizen khẳng định một món phụ kiện, dù có từng xuất hiện trong quá khứ, cũng không thể phản ánh chính xác cho bất cứ điều gì. Hơn cả, bây giờ cả 2 cũng đã có những hướng đi cho riêng mình.

Nhiều người cho rằng Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm đã có những hướng đi riêng, và 1 chi tiết ở hiện tại khó nói lên điều gì

Thiều Bảo Trâm từng được biết là người yêu bí mật nhiều năm của Sơn Tùng M-TP trong suốt 8 năm. Đến đầu năm 2021, "drama trà xanh" bùng nổ với tin đồn Hải Tú là nguyên nhân khiến mối quan hệ giữa Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm rạn nứt. Thực hư câu chuyện đến nay vẫn chưa được các nhân vật chính lên tiếng xác nhận hay phủ nhận, nhưng vụ việc đã ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh và sự nghiệp của cả ba.

Sau ồn ào, Thiều Bảo Trâm từng gây bàn tán khi có mối tình chóng vánh với người mẫu kém 10 tuổi Matthis. Cả hai hẹn hò chưa đến 1 năm thì ngầm xác nhận đường ai nấy đi. Trong khi đó, Hải Tú vẫn ở lại công ty Sơn Tùng hoạt động với tư cách diễn viên độc quyền. Cả hai vẫn không lên tiếng về mối quan hệ nhưng đã từng 2 lần bị bắt gặp cùng nhau ra vào biệt thự ở Nhà Bè.

Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm từng có mối tình không công khai nhưng ai cũng biết