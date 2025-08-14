Ở một nơi lắp đặt một dàn điều hòa tiêu tốn 60-90 triệu đồng, điều hòa Trung Quốc đang ồ ạt gia nhập và thay đổi tất cả

Với những đợt nắng nóng đang càn quét khắp châu Âu vào mùa hè này, nhu cầu về máy điều hòa không khí (AC) sản xuất tại Trung Quốc đang tăng lên, báo hiệu một sự thay đổi trong khu vực vốn từ lâu đã quen với việc trải qua mùa hè mà không có hệ thống làm mát.

Dữ liệu hải quan cho thấy xuất khẩu máy điều hòa không khí của Trung Quốc sang các nước EU đã đạt 3,76 tỷ đô la trong nửa đầu năm 2025, tăng 43,2% so với cùng kỳ năm trước và lập kỷ lục mới trong giai đoạn này. Sự tăng trưởng này tiếp nối đà xuất khẩu mạnh mẽ đã được thiết lập vào năm 2024.

Điều hòa không khí không được sử dụng rộng rãi ở châu Âu như nhiều nơi khác trên thế giới do chi phí lắp đặt và vận hành cao cũng như các yêu cầu về môi trường. Việc khoan tường thường bị cấm trong các tòa nhà lịch sử, và chủ nhà thường không chấp thuận lắp đặt máy điều hòa không khí ngoài trời. Việc lắp đặt phải được thực hiện bởi các chuyên gia được chứng nhận, thường tốn vài trăm euro, và cần được bảo trì thường xuyên.

Để ứng phó với tình hình này, thương hiệu máy điều hòa không khí Trung Quốc Midea đã tung ra thị trường châu Âu một loại máy điều hòa không khí di động dạng rời. Di động, êm ái và thoải mái, sản phẩm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng địa phương và được ưa chuộng tại Đức, Pháp, Ý, Hà Lan và nhiều quốc gia khác.

"Mẫu máy này có cả dàn nóng và dàn lạnh, nhưng không giống các loại máy lạnh hai dàn truyền thống, nó dễ lắp đặt và có thể di chuyển. Hiệu suất làm mát của nó rất tuyệt vời", ông Zhu Zhou, giám đốc bán hàng của Midea Residential Air Conditioners tại Châu Âu, cho biết.

Tại Bắc Âu, chi phí mua và lắp đặt một chiếc máy lạnh có thể lên đến khoảng 3.000 euro. Ở Tây và Nam Âu, giá rẻ hơn một chút. Máy lạnh hai dàn nóng di động có giá 1.199 euro. Ông Zhu cho biết người dùng có thể tiết kiệm đáng kể khi tự lắp đặt.

Nhu cầu tăng cao đã thúc đẩy sản xuất. Tại nhà máy thông minh của Midea ở Quảng Đông, miền nam Trung Quốc, việc lắp ráp các máy lạnh di động đang diễn ra một cách bài bản.

"Cho đến nay, chúng tôi đã xuất xưởng hơn 80.000 sản phẩm, và 20.000 sản phẩm khác dự kiến được sản xuất", Sun Qi, Trưởng phòng Kế hoạch Sản xuất của nhà máy, cho biết.

Midea đã thiết lập các dây chuyền sản xuất chuyên dụng để đảm bảo chất lượng và sản lượng. Các sản phẩm điều hòa không khí được vận chuyển đến châu Âu bằng đường biển và tàu hỏa chở hàng Trung Quốc-châu Âu. Tuyến đường biển bắt đầu từ cảng ở Quảng Châu, đi qua eo biển Malacca, vòng qua Nam Phi và đến cảng Rotterdam, Hà Lan.

Tuyến đường sắt vận chuyển hàng hóa bắt đầu từ Quảng Châu, rời Trung Quốc qua cảng Horgos, và đi qua Kazakhstan, Nga, Belarus, Ba Lan và các quốc gia khác trước khi đến Đức. Trong nửa đầu năm nay, doanh số điều hòa không khí của Midea tại châu Âu đã tăng 35%.

Nhiều thương hiệu Trung Quốc đang ngày càng được ưa chuộng. Các sản phẩm điều hòa không khí di động của TCL DeLonghi, một liên doanh giữa các tập đoàn thiết bị gia dụng TCL và DeLonghi, cũng đang bán rất chạy tại châu Âu.

"Doanh số của chúng tôi tại thị trường châu Âu đã tăng 25% trong năm nay", ông Du Quanbin, Giám đốc Quản lý Thị trường tại Trung tâm Tiếp thị Nước ngoài của Công ty TNHH Thiết bị Gia dụng TCL DeLonghi (Trung Sơn), đặt tại thị trấn Nam Đầu, tỉnh Quảng Đông, cho biết.

Các dây chuyền sản xuất của công ty đang hoạt động hết công suất. Theo ông Du, các đơn đặt hàng cho thị trường châu Âu đã được vận chuyển, và các sản phẩm đang được sản xuất sẽ được gửi đến các quốc gia như Úc, New Zealand, Nam Phi và Argentina để dự trữ cho mùa hè ở Nam Bán cầu.

Ngoài máy điều hòa không khí, các sản phẩm làm mát do Trung Quốc sản xuất đang trở nên phổ biến trong các hộ gia đình Đức. Người tiêu dùng Đức cho biết những sản phẩm này kết hợp giữa giá cả phải chăng và các tính năng tiên tiến.

Stephen, một thợ sửa ống nước ở Berlin thường xuyên làm việc trong môi trường không có hệ thống làm mát, gần đây đã mua một bộ đồng phục làm mát do Trung Quốc sản xuất từ một cửa hàng bách hóa. Bộ đồng phục này có chất liệu vải thoáng khí, chống nhiệt, chống tia UV và công nghệ làm mát chuyên dụng giúp duy trì nhiệt độ cơ thể thấp hơn nhiệt độ môi trường xung quanh tới 15°C - một giải pháp thiết thực cho thời tiết nắng nóng khắc nghiệt.

Nhà cung cấp thiết bị gia dụng Weikenxiong có trụ sở tại Thâm Quyến đã chứng kiến sự gia tăng đột biến trong đơn đặt hàng quạt điện nhỏ gọn tại châu Âu trong tháng 3, hiện bán ra khoảng 200.000 chiếc mỗi tháng với giá hơn 100 euro mỗi chiếc.

"Sản phẩm này từng rất được ưa chuộng trên khắp Đông Nam Á", ông Yu Yuewu, giám đốc Nhà máy Sản phẩm Nhựa Yuecheng tại thị trấn Longdu, quận Trừng Hải, Sán Đầu, Quảng Đông, cho biết. Cầm trên tay một chiếc quạt, ông Yu giải thích rằng sản phẩm được trang bị động cơ tiết kiệm năng lượng cho luồng gió mạnh mẽ, hệ thống làm mát bán dẫn và bộ sạc dự phòng tích hợp, cung cấp luồng gió mát ổn định.

"Để duy trì tăng trưởng thị trường dài hạn, chuỗi ngành phải vượt qua các giới hạn công nghệ bằng cách tuân thủ các tiêu chuẩn cao", ông Yu nói thêm, đồng thời bày tỏ sự lạc quan về triển vọng tương lai.



