Điều hòa “càng lạnh càng mát”? Bấy lâu rất nhiều người hiểu sai khiến hóa đơn điện tăng vọt

14-08-2025 - 08:30 AM

Dùng điều hòa đã lâu song không phải người dùng nào cũng biết về những lưu ý để dùng điều hòa tiết kiệm.

Điều hòa “càng lạnh càng mát”? Bấy lâu rất nhiều người hiểu sai khiến hóa đơn điện tăng vọt- Ảnh 1.

Khi điều hòa hoạt động không như mong đợi, phản ứng đầu tiên của nhiều người là nghĩ đến chuyện… máy hỏng. Tuy nhiên, theo các kỹ thuật viên điện lạnh, phần lớn sự cố mát yếu hay tốn điện lại liên quan đến cách sử dụng hàng ngày.

Một nguyên nhân phổ biến là đặt nhiệt độ quá thấp. Nhiều người tin rằng chỉnh điều hòa xuống 16°C sẽ giúp phòng mát nhanh hơn, nhưng thực tế máy sẽ phải chạy liên tục ở công suất cao, tốn điện và giảm tuổi thọ. Nhiệt độ lý tưởng cho mùa hè là khoảng 26–27°C, kết hợp với quạt để luồng khí lưu thông tốt hơn.

Bên cạnh đó, bảo dưỡng định kỳ là yếu tố nhiều gia đình bỏ qua. Lưới lọc bám bụi sẽ làm giảm lưu lượng gió, khiến máy chạy lâu hơn để đạt cùng mức mát. Việc vệ sinh 3–6 tháng một lần không chỉ giúp máy hoạt động hiệu quả mà còn cải thiện chất lượng không khí trong phòng.

Một thói quen khác là đóng kín phòng quá lâu. Điều hòa cần không khí tuần hoàn hợp lý, nhưng nếu phòng quá kín và đông người, lượng CO₂ tăng cao sẽ khiến cảm giác ngột ngạt, dù nhiệt độ vẫn thấp. Mở hé cửa hoặc dùng chế độ thông gió định kỳ sẽ giúp cải thiện tình trạng này.

Ngoài ra, việc lắp đặt sai vị trí cũng ảnh hưởng lớn. Điều hòa lắp đối diện cửa ra vào hoặc cửa sổ nhiều nắng sẽ buộc máy làm việc liên tục. Vị trí lắp nên tránh hướng nắng trực tiếp và đảm bảo khoảng cách đủ để luồng gió lan tỏa đều.

Điều hòa “càng lạnh càng mát”? Bấy lâu rất nhiều người hiểu sai khiến hóa đơn điện tăng vọt- Ảnh 2.

Để điều hòa mát bền, điện nhẹ, bạn nên:

-Kéo rèm chắn nắng vào ban ngày để giảm tải cho máy.

-Đặt nhiệt độ ở mức 26–27°C và kết hợp quạt để khí lạnh tỏa đều.

-Tắt máy khi không sử dụng hoặc dùng chế độ hẹn giờ ban đêm.

-Vệ sinh lưới lọc và dàn lạnh 3–6 tháng một lần.

-Tránh lắp điều hòa ở vị trí bị nắng chiếu trực tiếp.

-Đảm bảo phòng có lưu thông không khí hợp lý.

Điều hòa không chỉ là thiết bị làm mát mà còn là “người bạn đồng hành” trong mùa nóng. Sử dụng đúng cách vừa giúp tiết kiệm điện, vừa kéo dài tuổi thọ máy – và quan trọng nhất, là bảo vệ sức khỏe người dùng, mang lại cảm giác dễ chịu mỗi khi bước vào phòng.

Khánh Vy

An ninh tiền tệ

Sự kiện: Hiểu đúng - Dùng hay

