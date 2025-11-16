Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ô tô bất ngờ tăng tốc, "gác" lên xe chạy cùng chiều trên đường Hà Nội: 3 giây thất kinh

16-11-2025 - 18:29 PM | Xã hội

Đoạn camera hành trình ghi lại sự việc nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội.

 Vừa được chia sẻ lên mạng xã hội, đoạn camera hành trình dài hơn 30 giây ghi lại tình huống va chạm giao thông tại đường Vành Đai 2, đoạn qua Minh Khai hướng đi cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội) vào chiều 15/11, nhanh chóng trở thành chủ đề tranh luận rôm rả.

Theo nội dung đoạn clip thì vào thời điểm này, một chiếc xe SUV khi di chuyển ở làn bên trái thì bất ngờ tăng tốc, lao nhanh về phía trước, va chạm vào các xe đang đi trên đường. Không dừng lại ở đó, chiếc xe này sau đó tông vào phía thành lan can bên phải, bánh xe bên phải "gác" lên phương tiện lưu thông cùng chiều. Tình huống bất ngờ khiến những người chứng kiến không khỏi thảng thốt. Hiện chưa rõ thiệt hại.

"Xem clip mà tưởng đâu xe phim hành động vậy. Lái xe tuy không là công việc gì quá cao siêu, quá phức tạp nhưng cũng cần một chút năng khiếu - khả năng cảm nhận thế giới chung quanh bao gồm không gian (ước lượng khoảng cách trước sau và 2 bên), vật thể chuyển động, tốc độ, phương hướng, âm thanh,...... ai càng thính nhạy thì vận hành càng chuẩn xác. Kinh nghiệm dày dặn bao nhiêu mà khả năng cảm nhận kém thì lái cũng sẽ kém".

"Khả năng xe đang dùng chế độ ga tự động thích ứng, nhưng có thể lỗi do cảm biến đột ngột mất xác nhận phía trước có xe, do đó xe tiếp tục lao đi".

"Một là buồn ngủ, hai là mải nhìn điện thoại và đạp nhầm chân ga thôi mà". - bình luận của dân mạng.

 

Theo Hương Trà

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông báo khẩn: 2 thành phố và 4 tỉnh sau đặc biệt chú ý

Thông báo khẩn: 2 thành phố và 4 tỉnh sau đặc biệt chú ý Nổi bật

Bắt tạm giam Nguyễn Thị Phương Uyên

Bắt tạm giam Nguyễn Thị Phương Uyên Nổi bật

Clip: Kịp chạy thoát chết trong sạt lở đất ở Đà Nẵng

Clip: Kịp chạy thoát chết trong sạt lở đất ở Đà Nẵng

18:06 , 16/11/2025
Khi nào miền Bắc đón không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa, nhiều nơi dưới 8°C?

Khi nào miền Bắc đón không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa, nhiều nơi dưới 8°C?

17:48 , 16/11/2025
Đề xuất 9 nhóm giấy tờ người dân không phải mang đi khi làm thủ tục hành chính

Đề xuất 9 nhóm giấy tờ người dân không phải mang đi khi làm thủ tục hành chính

17:34 , 16/11/2025
Công chức đi làm đợt Tết Bính Ngọ hưởng chế độ thế nào?

Công chức đi làm đợt Tết Bính Ngọ hưởng chế độ thế nào?

16:59 , 16/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên