Ô tô bất ngờ tăng tốc, "gác" lên xe chạy cùng chiều trên đường Hà Nội: 3 giây thất kinh

Vừa được chia sẻ lên mạng xã hội, đoạn camera hành trình dài hơn 30 giây ghi lại tình huống va chạm giao thông tại đường Vành Đai 2, đoạn qua Minh Khai hướng đi cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội) vào chiều 15/11, nhanh chóng trở thành chủ đề tranh luận rôm rả.

Theo nội dung đoạn clip thì vào thời điểm này, một chiếc xe SUV khi di chuyển ở làn bên trái thì bất ngờ tăng tốc, lao nhanh về phía trước, va chạm vào các xe đang đi trên đường. Không dừng lại ở đó, chiếc xe này sau đó tông vào phía thành lan can bên phải, bánh xe bên phải "gác" lên phương tiện lưu thông cùng chiều. Tình huống bất ngờ khiến những người chứng kiến không khỏi thảng thốt. Hiện chưa rõ thiệt hại.

"Xem clip mà tưởng đâu xe phim hành động vậy. Lái xe tuy không là công việc gì quá cao siêu, quá phức tạp nhưng cũng cần một chút năng khiếu - khả năng cảm nhận thế giới chung quanh bao gồm không gian (ước lượng khoảng cách trước sau và 2 bên), vật thể chuyển động, tốc độ, phương hướng, âm thanh,...... ai càng thính nhạy thì vận hành càng chuẩn xác. Kinh nghiệm dày dặn bao nhiêu mà khả năng cảm nhận kém thì lái cũng sẽ kém".

"Khả năng xe đang dùng chế độ ga tự động thích ứng, nhưng có thể lỗi do cảm biến đột ngột mất xác nhận phía trước có xe, do đó xe tiếp tục lao đi".

"Một là buồn ngủ, hai là mải nhìn điện thoại và đạp nhầm chân ga thôi mà". - bình luận của dân mạng.