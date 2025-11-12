Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ô tô bị xịt sơn giữa đêm ở Hà Tĩnh, công an xác định thủ phạm bất ngờ

12-11-2025 - 12:31 PM | Xã hội

Đậu xe ô tô qua đêm trước cửa nhà, sáng mai ra chủ xe ở Hà Tĩnh tá hoả khi phát hiện xe đã bị ai đó “trang trí” bằng bình xịt sơn.

Sáng 12-11, trao đổi với Báo Người Lao Động, Trung tá Nguyễn Đông Hưng, Trưởng Công an phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh, xác nhận xe ô tô của một công dân trên địa bàn phường này vừa bị xịt sơn khi đậu xe ngoài đường.

Ô tô bị xịt sơn giữa đêm ở Hà Tĩnh, công an xác định thủ phạm bất ngờ- Ảnh 1.

Hình ảnh chiếc xe bị xịt sơn gần như kín toàn bộ phần thân khi đậu xe qua đêm trước cửa nhà. (Ảnh mạng xã hội)

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh một chiếc xe bị xịt sơn trên đường Phan Đình Phùng, thuộc địa phận phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo lời của chủ xe, xe của gia đình đậu trước nhà vào đêm 9-11.

Đến sáng 10-11, sau khi đi ra xe thì người này mới tá hỏa khi phát hiện chiếc xe ô tô đã bị ai đó xịt sơn lên gần như toàn bộ phần thân xe.

Sau khi kiểm tra lại camera an ninh thì phát hiện trong đêm, bất ngờ có một người đi qua, thấy bình sơn xịt dùng xịt hoa để gần đó nên đã cầm bình và xịt vào xe.

"Sau khi nhận được tin trình báo của người dân, đồng thời tiến hành kiểm tra lại camera thì chúng tôi đã xác định được người thực hiện hành vi trên là một bệnh nhân bị bệnh tâm thần. Do sự việc không ai mong muốn nên chủ xe cũng đã cảm thông. Hiện chủ xe đang cố gắng xử lý lại xe sau sự cố, dù rất tốn kém nhưng cũng chấp nhận" - Trung tá Hưng cho biết.


Theo Vĩnh Gia

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Quy định mới từ 18/11/2025 mà người dân sử dụng Căn cước công dân, CMND cần biết

Quy định mới từ 18/11/2025 mà người dân sử dụng Căn cước công dân, CMND cần biết Nổi bật

Sở NN-MT lên tiếng về chữ ký "thấy kỳ kỳ" của 1 giám đốc ở Cần Thơ

Sở NN-MT lên tiếng về chữ ký "thấy kỳ kỳ" của 1 giám đốc ở Cần Thơ Nổi bật

Kinh hãi cảnh chồng lôi vợ ra đánh giữa hành lang chung cư, thủng màng nhĩ, chấn động não ngay trước mắt hàng xóm

Kinh hãi cảnh chồng lôi vợ ra đánh giữa hành lang chung cư, thủng màng nhĩ, chấn động não ngay trước mắt hàng xóm

12:09 , 12/11/2025
Từ 1/12, người mua bán xe không làm thủ tục đúng hạn có thể bị phạt đến 12 triệu đồng

Từ 1/12, người mua bán xe không làm thủ tục đúng hạn có thể bị phạt đến 12 triệu đồng

11:59 , 12/11/2025
Đã tìm thấy thi thể chú rể nghi nhảy cầu trong ngày đón dâu ở Ninh Bình

Đã tìm thấy thi thể chú rể nghi nhảy cầu trong ngày đón dâu ở Ninh Bình

10:45 , 12/11/2025
Diễn biến mới vụ người đàn ông "thân mật" với nhiều phụ nữ ở trường THPT

Diễn biến mới vụ người đàn ông "thân mật" với nhiều phụ nữ ở trường THPT

10:30 , 12/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên