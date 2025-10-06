Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ô tô biển xanh đi vào đường cấm ở TP HCM bị CSGT tìm ra

06-10-2025 - 13:48 PM | Xã hội

Tiếp nhận thông tin từ người dân, lực lượng CSGT nhanh chóng mời tài xế làm việc.

Ngày 6-10, Đội CSGT Bến Thành (thuộc Phòng CSGT Công an TP HCM) cho biết đã xử phạt tài xế T.N.T (ngụ phường Khánh Hội) do lái ô tô vào đường cấm.

Ô tô biển xanh đi vào đường cấm ở TP HCM bị CSGT tìm ra- Ảnh 1.

Ô tô biển xanh đi vào đường cấm.

Trước đó, người dân phản ánh đến Cục CSGT (Bộ Công an) một ô tô biển xanh đi vào đường cấm.

Đội CSGT Bến Thành vào cuộc xác minh mời tài xế T. đến trụ sở làm việc.

Qua đó xác định tài xế T. đã lái ô tô biển xanh đi vào đường có biển báo cấm khoảng 8 giờ 30 ngày 15-9 tại đường Vĩnh Khánh, phường Khánh Hội, TP HCM.

CSGT sau đó lập biên bản tài xế T. lỗi đi vào khu vực cấm, đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển

Theo quy định, tài xế T. sẽ bị phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Theo Hoàng Thanh

Người lao động

