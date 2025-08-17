Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ô tô BMW cháy ngụt ngụt trên phố Hà Nội

17-08-2025 - 07:08 AM | Xã hội

Xe ô tô hiệu BMW bốc cháy dữ dội tại ngã tư Ngô Quyền - Hai Bà Trưng, gần phố đi bộ Hồ Gươm, khiến giao thông khu vực bị ùn tắc.

Tối 16/8, Công an phường Cửa Nam (Hà Nội) phối hợp các đơn vị chức năng bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy ô tô tại ngã tư Ngô Quyền - Hai Bà Trưng.

Ô tô BMW cháy ngụt ngụt trên phố Hà Nội- Ảnh 1.

Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm chiếc xe. (Ảnh cắt từ clip)

Khoảng 19h30 cùng ngày, người dân phát hiện đám cháy bùng lên từ chiếc ô tô màu đen trên vỉa hè ngã tư Ngô Quyền - Hai Bà Trưng.

Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm phần đầu xe, khói đen cuồn cuộn khiến cả khu vực náo loạn.

Ô tô BMW cháy ngụt ngụt trên phố Hà Nội- Ảnh 2.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên chiếc xe bị thiêu rụi.

Người dân xung quanh vội vàng hô hoán, tìm cách hỗ trợ dập lửa, đồng thời báo tin cho lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Ngay sau khi nhận tin báo, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội điều Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 7 cùng xe chuyên dụng và cán bộ chiến sĩ khẩn trương tiếp cận hiện trường để dập lửa.

Ô tô BMW cháy ngụt ngụt trên phố Hà Nội- Ảnh 3.

Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Ngay khi tiếp cận hiện trường, cảnh sát nhanh chóng dập tắt hoàn toàn đám cháy, không để lan sang các phương tiện khác trong khu vực. Vụ cháy may mắn không làm ai bị thương, tuy nhiên, chiếc xe BMW bị thiêu rụi phần đầu, hư hỏng nặng.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Phá cửa kính cứu 5 người trong vụ cháy nhà giữa đêm ở Đà Nẵng

Theo Nguyễn Huệ/VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngô Thị Thêu - Vợ của Mr Hunter vừa bị dẫn giải từ Thái Lan về Việt Nam là ai?

Ngô Thị Thêu - Vợ của Mr Hunter vừa bị dẫn giải từ Thái Lan về Việt Nam là ai? Nổi bật

Công an Hà Nội thông báo đến toàn bộ người tham gia giao thông từ 12h ngày 17/8

Công an Hà Nội thông báo đến toàn bộ người tham gia giao thông từ 12h ngày 17/8 Nổi bật

Miền Bắc sẽ có mưa to đến rất to trong 3 ngày tới

Miền Bắc sẽ có mưa to đến rất to trong 3 ngày tới

21:54 , 16/08/2025
Lời khai lạnh người của đối tượng sinh năm 2007 sát hại tài xế xe ôm trong hẻm vắng ở TP.HCM

Lời khai lạnh người của đối tượng sinh năm 2007 sát hại tài xế xe ôm trong hẻm vắng ở TP.HCM

20:47 , 16/08/2025
Sai phạm trong mua kit test ở Cần Thơ, vì sao 2 giám đốc không bị truy cứu?

Sai phạm trong mua kit test ở Cần Thơ, vì sao 2 giám đốc không bị truy cứu?

20:36 , 16/08/2025
5 trường hợp chưa có thẻ BHYT vẫn được thanh toán

5 trường hợp chưa có thẻ BHYT vẫn được thanh toán

18:41 , 16/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên