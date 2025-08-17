Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ô tô cũ rớt giá sâu vẫn ế ẩm

17-08-2025 - 10:46 AM | Thị trường

Thị trường ô tô đang chứng kiến làn sóng đại hạ giá hiếm thấy.

Từ đầu quý III/2025, nhiều hãng xe liên tiếp giảm giá sản phẩm, thậm chí có mẫu giảm gần 20%, khiến xe cũ cũng mất giá theo.

Theo ghi nhận của phóng viên, nếu trước đây, ô tô đã sử dụng 1 - 2 năm thường mất giá khoảng 10%-15% thì nay mức khấu hao đã tăng lên 20%-30%, tùy mẫu. Chẳng hạn, một chiếc sedan hạng B đời 2023 có thể bán lại với giá khoảng 500 triệu đồng vào cuối năm ngoái thì nay chỉ còn hơn 400 triệu đồng mà vẫn khó tìm người mua. Bởi lẽ, xe mới tương đương trên thị trường hiện chỉ có giá khoảng 450 triệu đồng, chênh rất ít so với xe cũ và được bảo hành chính hãng. "Nhiều mẫu thu mua từ đầu năm, giờ chúng tôi bán lỗ 30 - 50 triệu đồng/chiếc để thu hồi vốn, có những mẫu phải chấp nhận lỗ gần 100 triệu đồng mới có khách mua. Đây có lẽ là thời điểm khó khăn nhất trong cả chục năm chúng tôi kinh doanh xe cũ" - anh Trần Hoàng Tiến, chủ một salon ô tô cũ tại phường An Đông, TP HCM, cho biết.

Ô tô cũ rớt giá sâu vẫn ế ẩm- Ảnh 1.

Thị trường ô tô cũ vắng bóng khách hàng dù giá rất hấp dẫn

Ông Tạ Công Tiên, chủ hệ thống Chợ Xe Kiểu Mỹ (TP HCM), nhận định thị trường xe cũ đang "thủng" đáy, không có dấu hiệu phục hồi. Thực tế, hàng loạt showroom xe cũ đã đóng cửa vì không thể cầm cự được, dự báo sắp tới sẽ có thêm nhiều cửa hàng xe cũ trả mặt bằng khi hết hạn hợp đồng.

Thị trường có những diễn biến mới khiến nhiều chủ xe cá nhân cũng không bán lại xe cũ được hoặc phải chấp nhận lỗ sâu, thậm chí không đủ bù phần trả góp ngân hàng. Ông Lê Tiến Thành (phường Thạnh Mỹ Tây, TP HCM) tính toán: Chiếc SUV hạng C đời cuối 2023 có giá gần 900 triệu đồng, nay hãng giảm gần 150 triệu đồng cho bản mới, do đó nếu bán xe cũ thì chỉ được mức giá hơn 700 triệu đồng.

Nguồn cung dư thừa, cuộc đua giảm giá ô tô còn kéo dài?


Theo N.Hải

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Top 10 ô tô bán chạy nhất tháng 7/2025: VinFast 'out trình' đối thủ, một mẫu sedan bất ngờ quay trở lại

Top 10 ô tô bán chạy nhất tháng 7/2025: VinFast 'out trình' đối thủ, một mẫu sedan bất ngờ quay trở lại Nổi bật

Việt Nam sở hữu một mặt hàng được mệnh danh ‘mỏ vàng vùi dưới lòng đất’: Thu về hơn 40 triệu USD kể từ đầu năm, 110 doanh nghiệp đang tham gia ‘đào vàng’

Việt Nam sở hữu một mặt hàng được mệnh danh ‘mỏ vàng vùi dưới lòng đất’: Thu về hơn 40 triệu USD kể từ đầu năm, 110 doanh nghiệp đang tham gia ‘đào vàng’ Nổi bật

Săn sale hay sập bẫy

Săn sale hay sập bẫy

09:45 , 17/08/2025
VinFast Minio Green bị bắt gặp đang ‘bon bon’ trên phố: Xe nhỏ nhưng dáng cao, để lộ chi tiết không đề cập trong bảng thông số

VinFast Minio Green bị bắt gặp đang ‘bon bon’ trên phố: Xe nhỏ nhưng dáng cao, để lộ chi tiết không đề cập trong bảng thông số

09:10 , 17/08/2025
126 mẫu camera an ninh có thể khiến bạn bị quay lén, có nhiều người Việt dùng

126 mẫu camera an ninh có thể khiến bạn bị quay lén, có nhiều người Việt dùng

08:07 , 17/08/2025
Sự thật video 7 triệu người xem xe điện Ford Mustang mất lái, gây tai nạn kinh hoàng

Sự thật video 7 triệu người xem xe điện Ford Mustang mất lái, gây tai nạn kinh hoàng

07:40 , 17/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên