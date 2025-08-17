Ô tô cũ rớt giá sâu vẫn ế ẩm

Từ đầu quý III/2025, nhiều hãng xe liên tiếp giảm giá sản phẩm, thậm chí có mẫu giảm gần 20%, khiến xe cũ cũng mất giá theo.

Theo ghi nhận của phóng viên, nếu trước đây, ô tô đã sử dụng 1 - 2 năm thường mất giá khoảng 10%-15% thì nay mức khấu hao đã tăng lên 20%-30%, tùy mẫu. Chẳng hạn, một chiếc sedan hạng B đời 2023 có thể bán lại với giá khoảng 500 triệu đồng vào cuối năm ngoái thì nay chỉ còn hơn 400 triệu đồng mà vẫn khó tìm người mua. Bởi lẽ, xe mới tương đương trên thị trường hiện chỉ có giá khoảng 450 triệu đồng, chênh rất ít so với xe cũ và được bảo hành chính hãng. "Nhiều mẫu thu mua từ đầu năm, giờ chúng tôi bán lỗ 30 - 50 triệu đồng/chiếc để thu hồi vốn, có những mẫu phải chấp nhận lỗ gần 100 triệu đồng mới có khách mua. Đây có lẽ là thời điểm khó khăn nhất trong cả chục năm chúng tôi kinh doanh xe cũ" - anh Trần Hoàng Tiến, chủ một salon ô tô cũ tại phường An Đông, TP HCM, cho biết.

Thị trường ô tô cũ vắng bóng khách hàng dù giá rất hấp dẫn

Ông Tạ Công Tiên, chủ hệ thống Chợ Xe Kiểu Mỹ (TP HCM), nhận định thị trường xe cũ đang "thủng" đáy, không có dấu hiệu phục hồi. Thực tế, hàng loạt showroom xe cũ đã đóng cửa vì không thể cầm cự được, dự báo sắp tới sẽ có thêm nhiều cửa hàng xe cũ trả mặt bằng khi hết hạn hợp đồng.

Thị trường có những diễn biến mới khiến nhiều chủ xe cá nhân cũng không bán lại xe cũ được hoặc phải chấp nhận lỗ sâu, thậm chí không đủ bù phần trả góp ngân hàng. Ông Lê Tiến Thành (phường Thạnh Mỹ Tây, TP HCM) tính toán: Chiếc SUV hạng C đời cuối 2023 có giá gần 900 triệu đồng, nay hãng giảm gần 150 triệu đồng cho bản mới, do đó nếu bán xe cũ thì chỉ được mức giá hơn 700 triệu đồng.



