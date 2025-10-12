Ô tô mới ế ẩm, hãng mở kênh bán xe cũ

Hàng loạt hãng xe lớn như Toyota, Ford, Kia, VinFast... triển khai chương trình "thu cũ - đổi mới", cho phép đại lý ủy quyền được thẩm định, thu mua xe đã qua sử dụng, góp phần tạo dòng chảy mới cho thị trường xe cũ.

Nhiều ưu đãi

Gần đây nhất, đầu tháng 10-2025, Honda Việt Nam chính thức bước vào cuộc đua giao dịch xe đã qua sử dụng và hỗ trợ khách hàng đổi xe mới với mức 20-30 triệu đồng tiền mặt. Xe đạt tiêu chuẩn thu mua sẽ được bảo dưỡng, thay thế linh kiện cần thiết và kiểm định lại theo tiêu chuẩn Honda toàn cầu trước khi bán ra thị trường với chứng nhận "Honda Certified Used Car". Khách hàng mua xe cũ được nhận phiếu kiểm định chất lượng chi tiết kèm chính sách bảo hành 12 tháng hoặc 20.000 km, tùy điều kiện nào đến trước.

Toyota Việt Nam cũng đang mở rộng kênh "thu cũ - đổi mới" tới nhiều đại lý, hỗ trợ khách hàng đổi xe mới bằng nhiều hình thức như bù chênh lệch, trả góp linh hoạt... Đáng chú ý, Toyota Việt Nam không chỉ thu mua xe đã qua sử dụng do hãng sản xuất mà còn mua lại từ các thương hiệu khác, giúp người tiêu dùng có nhiều lựa chọn hơn và thị trường có thêm nguồn cung chất lượng.

Không đứng ngoài cuộc, Ford Việt Nam đã áp dụng mô hình thu mua, kinh doanh xe đã qua sử dụng chính hãng tại nhiều thị trường quốc tế và tiếp tục mở rộng tại Việt Nam. Cũng giống Toyota, Ford Việt Nam chấp nhận thu mua cả xe của hãng và xe thương hiệu khác với điều kiện có đầy đủ giấy tờ hợp lệ, không bị thủy kích hoặc tai nạn nghiêm trọng.

Xe cũ sẽ được đội ngũ kỹ thuật viên Ford Việt Nam kiểm định chất lượng toàn diện với hơn 100 hạng mục kỹ thuật như động cơ, hộp số, hệ thống phanh, khung gầm, điện, điện tử, nội thất, ngoại thất... Bên cạnh đó, xe còn kiểm tra lịch sử bảo dưỡng, quãng đường di chuyển và nguồn gốc pháp lý. Sau khi kiểm định, đại lý đưa ra giá thu mua dựa trên tình trạng thực tế và giá thị trường, mua lại trực tiếp hoặc hỗ trợ khách đổi sang xe mới bằng hình thức bù chênh lệch.

Nhiều đại lý chính hãng bố trí khu vực trưng bày ô tô đã qua sử dụng ngay bên trong showroom

Hình thành thị trường chính thống

Việc các hãng chủ động tham gia thị trường xe đã qua sử dụng là bước đi tất yếu trong bối cảnh sức mua xe mới suy giảm và đòi hỏi của khách hàng về tính minh bạch, an toàn khi mua xe cũ ngày càng cao. Kênh thu mua xe cũ còn giúp hãng xe kiểm soát nguồn xe quay vòng, mở rộng hệ sinh thái kinh doanh với các dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa, chứng nhận chất lượng...

Ông Nguyễn Văn Tôn, Giám đốc điều hành bộ phận kinh doanh ô tô Công ty CP Vận tải Hàng không miền Nam, nhìn nhận mô hình "thu cũ - đổi mới" vừa tạo điều kiện cho khách hàng dễ dàng thanh lý, "lên đời" phương tiện vừa giúp hãng xe tăng doanh số xe mới. Trong khi đó, một phân khúc khách hàng khác có thể mua xe đã qua sử dụng với giá hợp lý, chất lượng được bảo chứng và có chế độ bảo hãnh chính hãng.

Theo ông Đỗ Tiến Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (Haxaco), việc các hãng triển khai chương trình thu mua xe cũ giúp chủ xe không bị "ép giá" như giao dịch ngoài thị trường. "Nếu bán xe đã qua sử dụng ở ngoài hệ thống đại lý chính thống, chủ xe có thể bị bên mua "kê" đủ lỗi để hạ giá xuống thấp nhất. Trong khi đó, đại lý ủy quyền được hãng hỗ trợ, có quy trình bài bản nên sẽ mua lại đúng với giá trị thật của chiếc xe" - ông Dũng so sánh.

Ông Phạm Quang Thắng, Giám đốc kinh doanh Công ty CP Ô tô Hà Nội, cho hay đại lý chính hãng kiểm tra xe cũ theo quy trình chuẩn của hãng và chỉ đáp ứng điều kiện mới được phép làm nên người mua có thể yên tâm hơn so với mua bên ngoài. "Tuy nhiên, không ít đại lý không mặn mà - dù được hãng hỗ trợ về bảo hành, ưu đãi - bởi phải tốn khá nhiều chi phí đáp ứng quy trình thẩm định, chi phí mặt bằng, nhân sự và phải "nhốt" lượng vốn khá lớn khi mua vào xe cũ" - ông Thắng nêu thực tế.