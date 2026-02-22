Ô tô nối đuôi bò trên quốc lộ qua miền Trung
"Tôi đi từ Quảng Trị vào Đà Nẵng mất hơn 7 tiếng đồng hồ. Đoạn thoáng nhất cũng chỉ chạy được 50km/h, còn lại phải chạy từ từ, nhích từng chút một rất mệt mỏi", anh Lê Chung (36 tuổi, thành phố Đà Nẵng) cho hay.
Cuối kỳ Tết, người dân bắt đầu rời quê trở lại nơi ở, nơi làm việc. Tuyến đường quốc lộ 1 qua miền Trung từ sáng tới tối nườm nượp xe cộ, đặc biệt là xe cá nhân. Ảnh: Thanh Hiền.
Quốc lộ 1 qua tỉnh Quảng Trị nhiều đoạn xe ô tô chen chúc. Hàng dài cả trăm xe nối nhau cùng nhích từng chút một.
Chị Minh Thư (34 tuổi, phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) cho hay cùng gia đình lên đường vào lại Đà Nẵng trưa mồng 5 Tết. Đi đến đoạn gần cuối địa phận tỉnh, xe bắt đầu đông dần, có lúc xe chị phải đứng yên chờ những xe phía trước lăn bánh.
Tuyến đường qua thành phố Huế cũng không thua kém. Nhiều người khi nghe tuyến đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn đông đúc lại giới hạn 50km/h đã "né" để đi quốc lộ 1. Không ngờ lại "gặp vỏ dừa" khi tuyến đường này cũng chật như nêm.
Xe bám đuôi nhau san sát. Đường dài, đông xe, ùn tắc khiến người dân vừa mất thời gian vừa rất mệt mỏi.
Cảnh sát giao thông có mặt điều tiết tại các nút giao vì lượng xe quá đông.
Xe cộ nườm nượp cả hai chiều.
Không chỉ ô tô, lượng người đi xe máy trở lại nơi làm việc cũng không ít khiến quốc lộ càng thêm áp lực những ngày cuối kỳ nghỉ Tết.
Đoàn xe rồng rắn vào hầm Phú Gia. "Mấy năm trước tôi cũng đợi mùng 5, mùng 6 mới vào lại nơi làm việc và vẫn thường đi quốc lộ để tiện dừng nghỉ, ăn uống nhưng chưa bao giờ thấy đông đúc và ùn tắc như năm nay. Cả nhà dự định sẽ đến Lăng Cô vào đầu giờ chiều để thăm thú, vậy mà tới nhá nhem tối vẫn ì ạch bò trên quốc lộ", anh Minh Tường (quê Hà Tĩnh) chia sẻ.
Hầm Hải Vân cũng nườm nượp xe.
Tuyến đường Nguyễn Lương Bằng (thành phố Đà Nẵng) tối mồng 5 Tết. Đoàn xe cả trăm chiếc nối dài nhích từng chút một.
Theo Thanh Hiền
Tiền Phong
Theo
Tiền Phong
