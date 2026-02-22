Ô tô nối đuôi bò trên quốc lộ qua miền Trung

Đoàn xe rồng rắn vào hầm Phú Gia. "Mấy năm trước tôi cũng đợi mùng 5, mùng 6 mới vào lại nơi làm việc và vẫn thường đi quốc lộ để tiện dừng nghỉ, ăn uống nhưng chưa bao giờ thấy đông đúc và ùn tắc như năm nay. Cả nhà dự định sẽ đến Lăng Cô vào đầu giờ chiều để thăm thú, vậy mà tới nhá nhem tối vẫn ì ạch bò trên quốc lộ", anh Minh Tường (quê Hà Tĩnh) chia sẻ.