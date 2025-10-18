Ở tuổi 30, cô gái này không nợ thế chấp, không mua nhà - và vẫn có cuộc sống khiến hàng vạn người ghen tị

Không mua, không nợ – và cũng chẳng áp lực giữ nhà

Thay vì chạy theo “giấc mơ sở hữu nhà”, Tiểu Lý – 30 tuổi, làm việc trong lĩnh vực điện ảnh – đã chọn một hướng đi ngược.

Cô thuê một căn hộ nhỏ ở trung tâm Hàng Châu. Mấy năm gần đây, giá thuê giảm dần, và chủ nhà thậm chí muốn cô tiếp tục ở để giữ căn hộ sạch sẽ.

“Tôi không muốn mua nhà. Nếu giá còn giảm, chẳng khác nào mua một gánh nặng” – cô nói.

Tiểu Lý hiểu rằng, mua nhà không còn là con đường duy nhất dẫn tới sự ổn định. Thay vì bị ràng buộc bởi khoản vay dài hạn, cô giữ cho mình tự do di chuyển và dòng tiền linh hoạt. Thu nhập từ công việc không phải để trả lãi, mà để phục vụ chính cuộc sống cô muốn.

Thuê nhà nhưng vẫn “sở hữu” hạnh phúc – theo cách khác

Căn hộ Tiểu Lý thuê có hai phòng ngủ, một phòng khách nhỏ. Một phòng cô ở, phòng còn lại được cô biến thành studio mini – nơi chụp ảnh, làm việc, và cho thuê ngắn hạn.

“Tôi cho thuê ngắn hạn cho các bạn nữ muốn trải nghiệm không gian sống kiểu Hàng Châu, và tôi chọn kỹ người thuê” – cô chia sẻ.

Ban đầu, thu nhập từ việc cho thuê chỉ đủ bù một phần tiền thuê. Nhưng dần dần, với hình ảnh ấm cúng và các bức ảnh nội thất lung linh mà cô chia sẻ trên mạng xã hội, căn hộ trở thành điểm đến “hot” của giới trẻ thích chụp hình và sống thử. Giờ đây, lịch thuê đã kín tới cuối năm – và cô không còn phải trả tiền thuê nhà.

Không có “nhà của mình”, nhưng có tự do và chất lượng sống

Điều khiến nhiều người ngạc nhiên là Tiểu Lý không phải con nhà giàu. Cô chỉ biết cách tận dụng tiền và không gian để tối ưu cuộc sống. Không vay nợ – không gánh lãi – không áp lực giữ tài sản, cô dành tiền cho những điều khiến mình thấy đáng sống hơn.

- Mùa đông, cô đi du lịch châu Âu.

- Mùa xuân, ngắm hoa anh đào ở Nhật.

- Mùa hè, lên Vân Nam hái nấm và nghỉ trong rừng.

Tất cả chi phí đến từ thu nhập thật – không vay, không ứng trước.

“Tôi không cần nhà để chứng minh giá trị bản thân. Nhà tôi thuê, nhưng là không gian tôi tự tạo – đẹp, sạch và nhiều năng lượng tích cực.”

Công thức tài chính “3 không” của thế hệ 9X Hàng Châu

Nhìn từ câu chuyện của Tiểu Lý, có thể thấy tư duy tài chính mới của thế hệ sau 1995: Họ không mơ làm chủ bằng tài sản, mà bằng dòng tiền tự do và khả năng thích ứng.

Thói quen truyền thống Tư duy mới của thế hệ 9X Mua nhà càng sớm càng tốt Chỉ mua khi cần và đủ vốn thật Trả nợ vay 20–30 năm Duy trì tiền mặt và quỹ đầu tư cá nhân Ở một nơi cố định Linh hoạt thay đổi nơi sống, nơi làm việc Tiêu cho vật chất Chi cho trải nghiệm và phát triển bản thân

Cách sống này không dành cho tất cả, nhưng với những người trẻ làm việc tự do, di chuyển nhiều, không muốn bị ràng buộc bởi tài sản, thì thuê – hoặc thậm chí “thuê miễn phí” như Tiểu Lý – là lựa chọn hợp lý.

Tự do tài chính không nằm ở việc sở hữu – mà ở cách quản lý dòng tiền

Tiểu Lý đã chứng minh rằng tự do tài chính không phải lúc nào cũng đi kèm với việc mua nhà. Một căn hộ thuê, được chăm chút và tận dụng khéo léo, vẫn có thể trở thành nguồn thu và niềm vui sống.

“Không vay nợ, không trả tiền thuê, không lo trả góp. Tôi sống đủ, tiết kiệm được, và hạnh phúc”.

Trong thời đại mà nhiều người vẫn xem “mua nhà” là thước đo thành công, cô gái 9X Hàng Châu đã chọn cho mình một tiêu chuẩn khác: sống vừa sức, tiêu có ý, và để tiền phục vụ cuộc đời – chứ không phải ngược lại.