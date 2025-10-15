Tống Đông Khuê sau khi bị đòi nợ 44 tỷ: "Nếu có sai, thì tôi phải trả giá trước pháp luật từ lâu rồi"

Mới đây thông tin “Hot boy” Tống Đông Khuê bị cấm xuất cảnh, phải trả gần 44 tỉ đồng cho bạn gái cũ, gây xôn xao mạng xã hội.

Theo bản án phúc thẩm do TAND TP.HCM công bố, Tống Đông Khuê bị buộc phải hoàn trả cho bà Đoàn Thảo Nhi (31 tuổi, TP.HCM) số tiền 43,99 tỉ đồng - khoản tiền mà bà Nhi từng nhiều lần chuyển cho anh trong thời gian hai người yêu nhau, đính hôn nhưng chưa đăng ký kết hôn. Tòa khẳng định bị đơn không cung cấp được chứng cứ chứng minh số tiền này là cho tặng hoặc chi tiêu chung, đồng thời tiếp tục duy trì biện pháp tạm thời cấm xuất cảnh cho đến khi thi hành án xong.

Tháng 11/2021, Tống Đông Khuê đính hôn cùng Đoàn Thảo NhI, đến năm 2023, cả hai hủy theo dõi MXH.

Trước ồn ào tình - tiền này, thứ được nhiều người quan tâm nhất ngay bây giờ là chia sẻ, phản ứng của Tống Đông Khuê. Song, Facebook thì anh đã khóa bảo vệ trang cá nhân, Instagram đã giới hạn phần bình luận, chỉ đăng story chạy bộ chứ không có chia sẻ gì thêm.

Tống Đông Khuê lại có chia sẻ đầu tiên thông qua mạng xã hội Threads, nhiều người cho rằng nam streamer đang ẩn ý về những gì đang xảy ra.

Tống Đông Khuê có chia sẻ lên MXH trong ngày diễn ra ồn ào.

"Có những chuyện đi quá xa, xa đến mức không còn muốn nghĩ đến. Chỉ muốn nói rằng nếu có sai thì tôi đã phải trả giá với pháp luật từ rất lâu rồi, thử nghĩ xem", anh đăng kèm tấm ảnh một người đàn ông ngồi trong tàu nhìn xa xăm ra ngoài khung cửa sổ, trầm ngâm và đầy lo âu.

Anh chàng cũng mở công khai bình luận, thả tim những comment động viên,... Anh đã xóa hoặc giới hạn các bài đăng trước đó, chỉ còn bài đăng về chia sẻ đầu tiên sau khi có phán quyết mới từ toà án.

Thời gian gần đây, Tống Đông Khuê gần như rút hoàn toàn khỏi các hoạt động giải trí lẫn mạng xã hội, chọn cuộc sống kín tiếng sau loạt ồn ào đời tư. Anh chuyển toàn bộ tài khoản cá nhân về chế độ riêng tư, chỉ thỉnh thoảng chia sẻ hình ảnh đi làm, tham gia sản xuất phim hoặc rèn luyện thể thao cùng bạn bè.

Nam CEO hiện là người đại diện pháp luật của Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Tống Đông Khuê - doanh nghiệp chuyên tổ chức sự kiện tại Bình Dương. Trước khi vụ kiện với bạn gái cũ nổ ra, Tống Đông Khuê từng điều hành Vietnam Drift Club, sân chơi dành cho giới đam mê drift xe, đồng thời sáng lập South East Entertainment - công ty sản xuất phim.

Tuy nhiên, đến tháng 8/2025, Vietnam Drift Club đã thông báo đóng cửa sau 3 năm hoạt động, đánh dấu một giai đoạn tạm dừng của Khuê trong lĩnh vực giải trí, truyền thông mà anh từng đầu tư mạnh mẽ.

Từng được gọi là “hot boy nhà giàu” của Người Ấy Là Ai, Tống Đông Khuê ghi dấu với hình ảnh CEO 9x lái siêu xe, thích chơi xe sang và có cuộc sống phủ toàn hàng hiệu.

Về ồn ào với bạn gái cũ, Tống Đông Khuê vướng vào vụ kiện dân sự kéo dài với bà Đoàn Thảo Nhi người từng đính hôn với anh. Tháng 11/2021, Tống Đông Khuê đính hôn cùng Đoàn Thảo NhI, đến năm 2023, cả hai hủy theo dõi MXH. Tháng 5, Đoàn Thảo Nhi kệ đơn kiện Tống Đông Khuê, yêu cầu hoàn trả số tiền đã chuyển khoản trong quá trình yêu nhau.

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2020 đến 2022, bà Nhi nhiều lần chuyển khoản cho ông Khuê tổng cộng 106,8 tỷ đồng, trong đó ông Khuê đã hoàn trả 46,1 tỷ đồng. Phía bà Nhi khẳng định đây là tiền cá nhân chuyển cho Khuê, không phải tài sản chung hay quà tặng, do hai người chưa đăng ký kết hôn và không có thỏa thuận làm ăn.

Trong khi đó, phía ông Khuê cho rằng số tiền này phục vụ “cuộc sống chung” và việc mua sắm xe sang như Rolls-Royce, Ferrari, Mercedes-Maybach, song lập luận này bị tòa bác bỏ do không có căn cứ chứng minh.

Cấp phúc thẩm xác định bị đơn không cung cấp được tài liệu, chứng cứ thể hiện việc tặng cho hay giao dịch hợp pháp nào khác, từ đó chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn và tiếp tục duy trì biện pháp khẩn cấp tạm thời về tạm thời cấm xuất cảnh đối với ông Khuê.

Hội đồng xét xử cho rằng yêu cầu của bà Nhi đòi hoàn trả khoản tiền đã chuyển là có cơ sở, còn phía ông Khuê không xuất trình được chứng cứ mới làm thay đổi nội dung vụ án. Từ đó, tòa bác toàn bộ kháng cáo của ông Khuê, buộc bị đơn hoàn trả 43,99 tỷ đồng cho bà Đoàn Thảo Nhi.