Ở Việt Nam có dàn "đại thiếu gia", người lớn nhất chỉ mới 15 tuổi nhưng gì cũng có trong tay

Trong giới doanh nhân Việt, không chỉ các ông bố bà mẹ quyền lực được quan tâm mà con cái của họ cũng trở thành tâm điểm chú ý, đặc biệt là con trai trưởng. Không chỉ vì xuất thân đặc biệt, các đại thiếu gia còn gây chú ý bởi ngoại hình, thành tích học tập hay cách được nuôi dạy.

Subeo - con trai doanh nhân Nguyễn Quốc Cường

Nguyễn Quốc Hưng (thường gọi là Subeo), sinh năm 2010, là con trai của doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (Cường Đô La) và ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Ở tuổi thiếu niên, Subeo gây ấn tượng với chiều cao gần 1m80, gương mặt sáng sủa và phong thái chững chạc. Trong nhiều hình ảnh gần đây, cậu được khen mang khí chất đại thiếu gia, khiến công chúng chú ý.

Subeo và doanh nhân Cường Đô La

Không chỉ nổi bật ở ngoại hình, Subeo còn sớm được rèn luyện trong môi trường kinh doanh của gia đình. Mới đây, Subeo được bố cho thực tập tại tập đoàn của mình, thử sức ở nhiều vị trí khác nhau như phục vụ khách hàng, tham gia các buổi họp kế hoạch. Hình ảnh thiếu gia 2k10 mặc đồng phục, đeo thẻ nhân viên và làm việc nghiêm túc khiến nhiều người bất ngờ vì sự trưởng thành.

Về định hướng tương lai, gia đình từng đưa Subeo sang New Zealand để xem trường, cho thấy kế hoạch học tập quốc tế dành cho cậu. Dù bố mẹ đã ly hôn, cả Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà đều thống nhất cùng chăm lo cho con trai, tạo điều kiện để Subeo phát triển toàn diện. Doanh nhân phố núi cũng từng tiết lộ rằng anh để con tự quyết định nhiều việc cá nhân, từ quần áo đến kiểu tóc, thay vì can thiệp quá sâu - một cách rèn luyện tính tự lập từ sớm.

Subeo thực tập tại doanh nghiệp của bố

Được bố ủng hộ trong các hoạt động thể thao như đánh golf, bóng rổ,...

Subeo cũng khá thân thiết với Đàm Thu Trang

Minh Quân - con trai Shark Bình

Nguyễn Ngọc Minh Quân (tên thân mật là Jin), sinh năm 2009, là con trai cả của Shark Nguyễn Hòa Bình và doanh nhân Đào Lan Hương. Jin được biết đến là thiếu gia có thành tích học tập và ngoại khóa nổi bật, được nhiều người chú ý ngay từ khi còn nhỏ.

Mới nhất, doanh nhân Lan Hương cho biết con trai là thành viên sáng lập và giữ vai trò Chủ tịch CLB Business tại trường. Thành tích học tập của Jin cũng gây ấn tượng mạnh, trong kỳ thi IGCSE 2025, Minh Quân đạt 1 điểm A* môn Toán và 6 điểm A cho các môn khác. Ngoài ra, Jin có nền tảng công nghệ vững chắc, biết lập trình từ khi mới 5 tuổi, từng phát triển sản phẩm riêng, đồng thời thông thạo ngoại ngữ, chơi nhạc cụ và thể thao.

Kết quả tại kỳ thi IGCSE 2025 của Minh Quân (Ảnh: The International School at ParkCity Hanoi)

Sau khi bố mẹ ly hôn, Minh Quân và em gái sống cùng mẹ. Tuy vậy, trong các sự kiện của Shark Bình và diễn viên Phương Oanh, cả 2 cũng thường xuất hiện, phần nào thể hiện mối quan hệ giữa 2 bên.

Vợ chồng Shark Bình cùng các con chung và con riêng

Khôi Vĩ - con trai doanh nhân Quang Huy và Huyền Baby

Con trai của Huyền Baby và doanh nhân Quang Huy tên là Khôi Vĩ, thường được gọi thân mật là Sữa. Sinh năm 2017, cậu bé hiện mới chỉ 8 tuổi nhưng đã nhiều lần gây chú ý khi hiếm hoi xuất hiện trước truyền thông. Mỗi lần lộ diện, Khôi Vĩ lại khiến cư dân mạng bất ngờ bởi gương mặt sáng sủa, dáng người cao ráo cùng đôi chân dài thừa hưởng từ mẹ.

Trên mạng xã hội, Huyền Baby thỉnh thoảng chia sẻ khoảnh khắc đưa con đi mua sắm, mặc đồ hiệu hay tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng sang trọng. Khôi Vĩ và chị gái cũng được bố mẹ cho tham gia bộ môn thể thao của giới nhà giàu như đánh golf, đi nước ngoài trượt tuyết hoặc học các bộ môn nghệ thuật.

Huyền Baby và con trai

Bách Việt - con trai Shark Hưng

Nguyễn Bách Việt, còn gọi là Beo, sinh năm 2011, là trưởng nam của Shark Phạm Thanh Hưng. Trước khi kết hôn với Á hậu Thu Trang, Shark Hưng đã có hai con trai riêng: Tuệ Minh (2009) và Bách Việt (2011). Ở tuổi 14, Beo được nhận xét sở hữu nhiều nét giống cha, đặc biệt là gương mặt sáng và chiều cao nổi bật.

Hình ảnh mới nhất của Beo được vợ Shark Hưng chia sẻ

Dù không xuất hiện nhiều trước truyền thông, Beo thường góp mặt trong những hình ảnh đời thường của gia đình. Vợ Shark Hưng nhiều lần chia sẻ khoảnh khắc gần gũi cùng con riêng của chồng, cho thấy mối quan hệ gắn bó, tự nhiên.

Về phần mình, Beo và chị gái cũng rất vui vẻ khi xuất hiện chung khung hình với Á hậu Thu Trang. Thậm chí Beo còn chủ động xách túi, bế em phụ giúp khi gia đình sự kiện, du lịch,... và tặng hoa nhân ngày của mẹ.

Beo và chị gái cùng với Á hậu Thu Trang

Beo phụ giúp việc bế em, xách túi,... khi gia đình xuất hiện cùng nhau

Nobi - con trai doanh nhân Phạm Trần Nhật Minh

Con trai của doanh nhân Minh Nhựa có tên thật là Phạm Gia Minh, tên tiếng Anh là Louis Phạm và được gọi thân mật là Nobi. Đây cũng là con trai duy nhất của doanh nhân ngành nhựa, thường xuyên được bố mẹ cho lên sóng trên MXH. Mỗi lần lộ diện, Nobi lại khiến dân mạng thích thú vì gương mặt giống bố như “hai giọt nước”.

Nobi đã tốt nghiệp tiểu học hồi tháng 6 vừa qua

Minh Nhựa nhiều lần chia sẻ hình ảnh đưa con đi chơi siêu xe, thậm chí còn úp mở mong muốn truyền lại “đam mê tốc độ” cho quý tử. Trong một lần đăng ảnh, anh viết: “Cho Nobi quen dần với tốc độ nè”, khiến nhiều người tin rằng đây có thể là người kế nghiệp đam mê xe cộ của bố trong tương lai.

Bên cạnh sự cưng chiều của ba, Nobi cũng được mẹ rèn luyện nề nếp từ sớm. Trong tình huống con trai xin phép giữ liên lạc với một bạn nữ qua iPad, Mina Phạm đã khéo léo từ chối, giải thích rõ ràng lý do và chỉ đồng ý cho con liên hệ bằng điện thoại của mẹ. Cách xử lý vừa nghiêm khắc vừa tinh tế này cho thấy vợ chồng Minh Nhựa không chỉ dành cho con điều kiện sống đầy đủ mà còn chú trọng việc rèn giũa tính kỷ luật, tự lập ngay từ nhỏ.

Nobi và Nana được bố mẹ cho đi du lịch khắp nơi từ khi còn bé

Thiếu gia cũng có niềm đam mê xe cộ

(Tổng hợp)