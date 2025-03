OBC Thuận An hợp tác chiến lược cùng G.Empire Group tại dự án A&K Tower

Theo đó, trên phạm vi hợp tác chiến lược giữa G.Empire Group và OBC Thuận An, Công ty Cổ phần Tư vấn & Phát triển Bất động sản Grand M (đơn vị trực thuộc hệ sinh thái G.Empire Group) sẽ trở thành Tổng đại lý phân phối dự án A&K Tower, sự hợp tác kỳ vọng đem đến làn sóng mới giúp A&K Tower bùng nổ trên thị trường bất động sản phía Nam trong thời gian tới.

Tham dự sự kiện có sự góp mặt của đại diện lãnh đạo cấp cao của hai đơn vị: OBC Thuận An và G.Empire Group. Ngoài ra, sự kiện còn có sự hiện diện của hệ thống "thế lực bán hàng" làm nên uy tín, sức mạnh của G.Empire Group, qua đó cho thấy sự tâm huyết của đơn vị Tổng đại lý đối với dự án A&K Tower.

Tại sự kiện, hai bên đi đến thống nhất trở thành đối tác chiến lược, hợp tác bền vững. Hai đơn vị cam kết phát huy tối đa mọi nguồn lực để đưa những sản phẩm chất lượng của A&K Tower tới khách hàng, nhà đầu tư. Phát biểu tại sự kiện, đại diện đơn vị chủ đầu tư OBC Thuận An chia sẻ: "Dự án A&K Tower được chủ đầu tư OBC Thuận An cùng đơn vị phát triển dự án là Công ty Cổ phần Tập đoàn Phát triển Nhà An Khang dành nhiều tâm huyết kiến tạo. Đảm bảo khi hoàn thiện, sẽ trở thành dự án đáng sống bậc nhất khu vực. Chúng tôi cam kết sẽ dành mọi nguồn lực để đảm bảo tiến độ xây dựng dự án, bàn giao tới khách hàng những sản phẩm chất lượng".

Hai đơn vị đi đến thỏa thuận hợp tác chiến lược

OBC Thuận An, với nền tảng vững chắc tại thị trường miền Nam, đặc biệt tại TP. Hồ Chí Minh và Bình Dương, đã khẳng định vai trò tiên phong trong lĩnh vực phát triển bất động sản và xây dựng hệ sinh thái kinh doanh bền vững. Không chỉ là nhà phát triển dự án, OBC Thuận An còn tập trung vào việc kết nối cộng đồng doanh nhân, mang đến những giải pháp đột phá, giúp khách hàng và đối tác không chỉ sở hữu một bất động sản mà còn là một giá trị gia tăng thực sự. Sự linh hoạt, nhạy bén và tư duy phát triển bền vững chính là những yếu tố đã giúp đơn vị tạo dựng được những công trình mang tính biểu tượng và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của khu vực.

Về phía Grand M (đơn vị đảm nhận vai trò Tổng đại lý dự án A&K Tower) với sự hậu thuẫn từ hệ sinh thái vững mạnh của G.Empire Group đã chứng minh năng lực và kinh nghiệm trong việc tư vấn và phát triển các sản phẩm bất động sản cao cấp, đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của thị trường. Với tư duy chiến lược sắc bén, khả năng đánh giá thị trường chính xác và năng lực triển khai mạnh mẽ đã giúp Grand M trở thành đơn vị tiên phong đưa những sản phẩm bất động sản cao cấp đến đúng với khách hàng có nhu cầu thực sự.

Tại sự kiện, Grand M bày tỏ quyết tâm mang đến một làn gió mới cho thị trường bất động sản khu vực, đồng thời tạo nên dấu ấn rõ nét cho dự án A&K Tower với khách hàng. Để đạt mục tiêu này, trong thời gian tới Grand M sẽ tận dụng ưu thế sở hữu mạng lưới hệ thống văn phòng cùng lực lược bán hàng chuyên nghiệp, hùng hậu tại cả hai miền nhằm đảm bảo hoạt động phân phối các sản phẩm của A&K Tower đến tay khách hàng một cách hiệu quả nhất.

Hệ thống phân phối của G.Empire bắt tay hợp tác cùng Chủ đầu tư.

A&K Tower - Điểm sáng bất động sản tại trung tâm mới Thuận An

Theo tìm hiểu, A&K Tower tọa lạc tại vị trí chiến lược – trung tâm phát triển mới tại TP. Thuận An, Bình Dương. Đây là khu vực hội tụ dòng vốn đầu tư mạnh mẽ của khu vực Đông Nam Bộ với nhu cầu lớn về căn hộ cho chuyên gia và dân cư đô thị.

Trong bức tranh đô thị hiện đại, A&K Tower nổi bật như một mô hình xanh tiêu biểu, kiến tạo chuẩn sống bền vững. Dự án chú trọng phát triển hệ thống cây xanh và công viên nội khu rộng lớn, mang đến môi trường sống trong lành và gần gũi thiên nhiên cho cư dân.

Bên cạnh đó, dự án sở hữu chuỗi tiện ích đẳng cấp, đáp ứng mọi nhu cầu từ thư giãn, giải trí đến rèn luyện sức khỏe, bao gồm hồ bơi vô cực trên cao, hồ sục khí, khu vui chơi trẻ em, khu BBQ ngoài trời, clubhouse sang trọng, phòng gym, yoga, thư viện, khu sinh hoạt cộng đồng, nhà trẻ và dịch vụ hỗ trợ gia đình trẻ. Đặc biệt, A&K Tower tiên phong xu hướng hiện đại, thân thiện môi trường với trạm sạc xe điện và hệ thống tiện ích hiện đại.

Không chỉ vậy, A&K Tower còn mang đến không gian sống lý tưởng với các căn hộ được thiết kế tối ưu hóa không gian sống, đón ánh sáng tự nhiên, với phong cách đa dạng từ Modern, Wabi Sabi đến Parisian Chic, phù hợp với nhiều gu thẩm mỹ. Phân khúc căn hộ linh hoạt, hướng đến khách hàng trẻ, gia đình trẻ và chuyên gia nước ngoài, đảm bảo tính thanh khoản và tiềm năng tăng giá vượt trội.

Phối cảnh dự án A&K Tower

Thành công của Lễ ký kết hợp tác chiến lược dự án A&K Tower không chỉ là một dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển của hai doanh nghiệp, mà còn là sự kết nối giữa hai vùng đất chiến lược – miền Bắc và miền Nam, hai triết lý kinh doanh, hai hệ sinh thái với tầm nhìn chung: kiến tạo những giá trị bền vững trên thị trường bất động sản, hướng tới mục tiêu chung mang tới cho khách hàng một sản phẩm bất động sản chất lượng với dịch vụ, tiện ích đồng bộ.