Ốc rất giàu chất dinh dưỡng nhưng có 4 loại thực phẩm tuyệt đối không ăn cùng kẻo rước họa vào thân

Ốc là một loại nhuyễn thể, sau khi nấu chín có thể ăn được. Nó có giá trị dinh dưỡng cao, ít chất béo, giàu protein và chứa rất nhiều vitamin cùng khoáng chất cần thiết cho cơ thể như magie, selen, vitamin E và phốt pho. Với nhiều cách chế biến khác nhau: hấp, xào sả ớt, nướng muối, sốt me, rang trứng muối... cùng hương vị hấp dẫn, từ lâu ốc đã trở thành nguyên liệu đặc biệt được nhiều người yêu thích.



Tuy nhiên, khi ăn ốc, bạn cần nhớ nên tránh xa 4 loại thực phẩm này, không ăn cùng với ốc kẻo sẽ gây hại cho sức khỏe.

1. Thịt bò và các thực phẩm sống

Ốc và thịt bò không được ăn chung vì 2 thứ này ức chế lẫn nhau. Sau khi ăn chung ốc và thịt bò với nhau sẽ gây khó tiêu khiến người ta bị đầy bụng hoặc đau bụng.

Bên cạnh đó, ốc và một số loại thực phẩm sống (sashimi, gỏi cá, thịt tái sống...) cũng không được ăn cùng nhau, vì bản thân ốc có tính hàn, thực phẩm sống cũng "rất lạnh" khi đi vào cơ thể. Ăn chung 2 thứ này dễ gây lạnh bụng, tiêu chảy, khó tiêu, thậm chí là nhiều nguy hiểm khác cho sức khỏe con người.

2. Nấm

Ốc và nấm cũng là hai loại thực phẩm không được ăn chung, bởi chúng có thể gây ngộ độc thực phẩm và cũng không có lợi cho tiêu hóa.

Thực tế, nấm là loại thực phẩm có vị ngọt, chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho cơ thể con người. Tuy nhiên, sau khi ăn cùng với thịt ốc sẽ xảy ra các phản ứng bất lợi giữa các chất dinh dưỡng trong chúng và sinh ra nhiều thành phần không có lợi cho cơ thể con người. Do đó, tốt nhất bạn nên tránh sự kết hợp tai hại này.

3. Dưa bở

Dưa bở cũng giống như những loại thực phẩm sống, chúng đều có tính hàn và ốc cũng vậy.

Do đó, ăn chung dưa bở với ốc sẽ hại ruột và dạ dày, gây lạnh bụng, có thể khiến người bệnh bị tiêu chảy hoặc đau bụng cùng các triệu chứng bất lợi khác, không tốt cho sức khỏe.

4. Các loại thực phẩm chứa nhiều vitamin C

Đối với ốc biển cũng như các loại hải sản khác, thịt của chúng có chứa một lượng asen hữu cơ nhất định do hấp thụ từ trong nước biển. Nếu môi trường biển không bị ô nhiễm thì toàn bộ lượng asen hữu cơ này đều vô hại và chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm ăn chúng.

Nhưng bạn nên biết rằng, vitamin C kết hợp với asen hữu cơ trong hải sản (trong đó có ốc) có thể tạo ra asen hóa trị III rất dễ gây ngộ độc, thậm chí là tử vong khi ăn thường xuyên. Do đó, ăn ốc hay hải sản nói chung đều không nên ăn cùng với các thực phẩm chứa nhiều vitamin C như chanh, cam, quýt, bưởi...

Nguồn và ảnh: Sohu, Eat This, Healthline