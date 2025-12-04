OECD: 'Sức bật' mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam năm 2025

OECD đánh giá năm 2025 là thời điểm ghi nhận "sức bật" mạnh mẽ của kinh tế Việt Nam

Trong báo cáo ngày 2/12, OECD nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam lên 6,2% cho năm 2026 và 5,8% cho năm 2027.

Đây là tín hiệu tích cực cho thấy nền kinh tế Việt Nam tiếp tục giữ được nền tảng vĩ mô ổn định, ngay cả trong bối cảnh thương mại quốc tế còn nhiều biến động.

Kinh tế Việt Nam tiếp tục giữ vững đà phục hồi

OECD đánh giá năm 2025 là thời điểm ghi nhận "sức bật" mạnh mẽ của kinh tế Việt Nam, khi GDP quý 3/2025 tăng tới 8,2% so với cùng kỳ năm trước.

Các động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ tiêu dùng cuối cùng, tích lũy tài sản cố định và xuất khẩu hàng hóa-dịch vụ.

Thị trường lao động duy trì diễn biến tích cực, với tỉ lệ thất nghiệp chỉ 2,2% kể từ quý 3/2024 - mức thấp nhất từng được ghi nhận. Tỉ lệ tham gia lực lượng lao động tiếp tục tăng, phản ánh môi trường việc làm ổn định và mở rộng.

Tuy nhiên, OECD lưu ý nhu cầu bên ngoài dự kiến suy yếu trong năm 2026, gây áp lực lên xuất khẩu - một trong những trụ cột quan trọng của tăng trưởng kinh tế Việt Nam.

Ở chiều tích cực, tiêu dùng tư nhân được dự báo tiếp tục duy trì nhờ thu nhập thực tế và việc làm cải thiện, dù kế hoạch điều chỉnh thuế giá trị gia tăng (VAT) vào năm 2027 có thể khiến tiêu dùng chững lại trong ngắn hạn. Lạm phát cũng được dự báo tăng lên do nhu cầu trong nước cao và tác động một lần từ điều chỉnh thuế VAT.

Bù lại, OECD cho rằng đầu tư công, đặc biệt sau giai đoạn giải ngân chậm, sẽ tiếp tục là điểm tựa quan trọng thúc đẩy tổng cầu và tăng trưởng. Tổ chức này đã nâng dự báo tăng trưởng năm 2026 thêm 0,2 điểm phần trăm so với báo cáo tháng 6/2025.

Bất chấp thương mại toàn cầu biến động, xuất khẩu hàng hóa-dịch vụ của Việt Nam tiếp tục tăng mạnh.

Trong 9 tháng năm 2025, kim ngạch xuất khẩu tăng 15,5%, cao hơn mức 14,2% của nửa đầu năm. Xuất khẩu sang Mỹ - thị trường chiếm khoảng 30% tổng kim ngạch - tăng 27,7%.

FDI duy trì xu hướng tăng ổn định từ giữa năm 2023, củng cố vai trò là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng nhất. Dòng vốn này không chỉ bổ sung nguồn lực đầu tư mà còn thúc đẩy chuyển giao công nghệ, qua đó nâng cao năng suất của nền kinh tế.

OECD đánh giá chính sách tài khóa thời gian tới sẽ tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng, đặc biệt qua việc đẩy mạnh đầu tư công, giúp kinh tế Việt Nam tiến gần hơn mục tiêu 8% GDP năm 2025.

OECD cho rằng triển vọng của Việt Nam vẫn đối mặt một số rủi ro, đặc biệt là khả năng thương mại toàn cầu suy yếu từ năm 2026.

Tiêu dùng tư nhân, dù là trụ cột quan trọng, có thể bị ảnh hưởng tạm thời bởi đợt điều chỉnh thuế VAT trong năm 2027. Ngoài ra, các rủi ro bên ngoài như điều chỉnh chính sách thương mại của các nền kinh tế lớn, khả năng Mỹ áp thuế trung chuyển, hay môi trường đầu tư quốc tế thắt chặt đều có thể tác động tiêu cực tới xuất khẩu và FDI.

Để duy trì đà tăng trưởng dài hạn, OECD khuyến nghị Việt Nam đẩy mạnh cải cách thể chế, tập trung vào các lĩnh vực ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng tăng trưởng.

Tổ chức này cũng đưa ra khuyến nghị quan trọng cho Việt Nam gồm: Hoàn thiện khuôn khổ chính sách tiền tệ dựa trên tín hiệu thị trường nhằm cải thiện phân bổ vốn và tăng khả năng chống chịu của hệ thống tài chính; tiếp tục mở cửa thị trường dịch vụ và giảm rào cản gia nhập đối với nhà đầu tư nước ngoài; tăng cạnh tranh giữa doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp nhà nước bằng cách cải thiện môi trường kinh doanh và bảo đảm sân chơi bình đẳng.

Cùng với đó, Việt Nam cũng cần tạo động lực giảm tỉ lệ lao động phi chính thức nhằm mở rộng an sinh xã hội và nâng năng suất chung; thúc đẩy doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào các khâu có giá trị gia tăng cao trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đáng chú ý, mặc dù tăng trưởng dự kiến giảm tốc nhẹ trong hai năm tới, OECD vẫn xếp Việt Nam vào nhóm các nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất châu Á.

Điều này trùng khớp với các dự báo gần đây từ nhiều tổ chức quốc tế lớn: HSBC nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2025 và 2026 lên lần lượt 7,9% và 6,7%, cao nhất trong ASEAN. Ngân hàng UOB dự báo mức 7,7% cho năm 2025, còn Standard Chartered dự báo Việt Nam tăng trưởng 7,5% trong năm 2025 và 7,2% năm 2026.

Chưa kể, trong lúc kinh tế thế giới đồng loạt giảm tốc thì Việt Nam lại tăng trưởng theo chiều hướng hoàn toàn ngược lại. Ngày 2/12, UNCTAD công bố Báo cáo thương mại và phát triển 2025 với dự báo u ám. Theo đó, tăng trưởng toàn cầu năm 2025 chỉ còn 2,6%, thấp hơn mức 2,9% của năm 2024 và năm 2026 cũng không sáng sủa hơn khi vẫn giữ ở mức 2,6%.

Báo cáo nhấn mạnh các cú sốc tài chính, bất ổn địa chính trị và thương mại suy yếu đang kéo triển vọng tăng trưởng của thế giới đi xuống, bất chấp những kỳ vọng vào các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI).

Trái ngược hoàn toàn với xu hướng suy giảm này, kinh tế Việt Nam lại được các tổ chức quốc tế liên tiếp nâng dự báo và ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ hơn.

Khi tăng trưởng toàn cầu liên tục bị điều chỉnh giảm, Việt Nam lại được nhiều định chế phương Tây điều chỉnh tăng hay khi nhiều nền kinh tế rơi vào quỹ đạo chậm lại, Việt Nam vẫn duy trì sức bật đáng kể.

Chính sự tăng trưởng ngược dòng này khiến Việt Nam trở thành một trong số ít điểm sáng nổi bật trên bản đồ kinh tế thế giới đang màu xám.

(theo Sputnik)