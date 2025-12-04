Công trường Vành đai 3,5 nhộn nhịp, dự án bước vào giai đoạn nước rút
Máy móc, nhân lực của nhà thầu đang triển khai các hạng mục của dự án đường Vành đai 3,5 đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến quốc lộ 32. Đến nay, đơn vị thi công đã hoàn thành gần 100% khối lượng công việc.
- 03-12-2025
- 29-11-2025
- 26-11-2025
Theo Phùng Linh
Tiền Phong
Theo Tiền Phong
Copy link
Link bài gốc
Lấy link!
https://tienphong.vn/cong-truong-vanh-dai-35-nhon-nhip-du-an-buoc-vao-giai-doan-nuoc-rut-post1801585.tpo
CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM