Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công trường Vành đai 3,5 nhộn nhịp, dự án bước vào giai đoạn nước rút

04-12-2025 - 10:00 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Máy móc, nhân lực của nhà thầu đang triển khai các hạng mục của dự án đường Vành đai 3,5 đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến quốc lộ 32. Đến nay, đơn vị thi công đã hoàn thành gần 100% khối lượng công việc.

Năm 2017, dự án đường Vành đai 3,5 dài 5,5 km, tổng mức đầu tư khoảng 1.800 tỷ đồng, được khởi công xây dựng trên địa bàn huyện Hoài Đức (cũ) do UBND huyện làm chủ đầu tư.

Theo đại diện chủ đầu tư, tiến độ dự án chậm trễ nhiều năm là do vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng, đặc biệt là Khu di chỉ khảo cổ Vườn Chuối (xã Kim Chung).

Thời điểm hiện tại, toàn bộ dự án từ nút giao Đại lộ Thăng Long đến quốc lộ 32 đã cơ bản hoàn thành. Rào chắn vào dự án đường Vành đai 3,5 đã gỡ bỏ, nhiều phương tiện di chuyển vào đây dù chưa thông xe.

Tuyến đường hiện được thi công để chờ kết nối với nút giao khác mức giữa đường Vành đai 3,5 và Đại lộ Thăng Long.

Máy móc, nhân lực của nhà thầu đang tích cực triển khai hạng mục nền phần cuối cùng của tuyến đường nối với Đại lộ Thăng Long.

Sau hơn 6 tháng khởi công, dự án xây dựng nút giao khác mức giữa đường Vành đai 3,5 và Đại lộ Thăng Long hiện đã bước vào giai đoạn đào hầm.

Đây là vị trí sẽ xây dựng nút giao có tổng mức đầu tư hơn 2.450 tỷ đồng, gồm hầm chui và các đường nhánh kết nối.

Nút giao đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối trục giao thông đô thị với đường cao tốc huyết mạch phía Tây Thủ đô.

Nhiều phương tiện vẫn di chuyển qua công trường dù nhà thầu đã dùng các khối bê tông để hạn chế người dân và xe cộ qua lại tại điểm nối với Đại lộ Thăng Long.

Dự án hoàn thành sẽ giúp kết nối giữa phía Bắc và Nam sông Hồng, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế, xã hội và hoàn thiện quy hoạch chung của thành phố.

Thông tin mới về tuyến đường hơn 4.900 đồng, có ý nghĩa quan trọng với sự phát triển của tỉnh Hưng Yên

Theo Phùng Linh

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông báo khẩn từ Thuế TP.HCM, người dân lưu ý!

Thông báo khẩn từ Thuế TP.HCM, người dân lưu ý! Nổi bật

Nhiều lần bị 'tuýt còi' do chậm tiến độ, nút giao 3.400 tỷ TP.HCM hiện ra sao?

Nhiều lần bị 'tuýt còi' do chậm tiến độ, nút giao 3.400 tỷ TP.HCM hiện ra sao? Nổi bật

Vì sao không áp dụng ngay mức giảm trừ gia cảnh mới?

Vì sao không áp dụng ngay mức giảm trừ gia cảnh mới?

09:32 , 04/12/2025
Cẩn trọng! Những hành vi tưởng bình thường, nay bị phạt

Cẩn trọng! Những hành vi tưởng bình thường, nay bị phạt

09:00 , 04/12/2025
Tin vui cho du khách Việt yêu ẩm thực

Tin vui cho du khách Việt yêu ẩm thực

08:40 , 04/12/2025
Toàn cảnh khu vực giải phóng mặt bằng tuyến đường ‘đắt nhất hành tinh’ ở Hà Nội

Toàn cảnh khu vực giải phóng mặt bằng tuyến đường ‘đắt nhất hành tinh’ ở Hà Nội

08:36 , 04/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên