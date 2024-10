Khách hàng khám phá những phong cách thưởng lãm theo 3 nền văn minh cà phê thế giới và văn hóa cà phê Việt Nam tại Thế giới cà phê Trung Nguyên Legend (Tây Nam Kinh, Thượng Hải, Trung Quốc) năm 2022. Ảnh: TNL

Cụ thể, trong 3 ngày từ 28-30/9/2024, Trung Nguyên Legend đã liên tiếp khai trương 4 mới tại các thành phố lớn của Trung Quốc gồm Thượng Hải (Hồng Khẩu Dragon Dream), Vũ Hán (Zhaoshang Garden), Yên Đài (Longhu), và Thiệu Hưng (Longhu).

Đại diện Trung Nguyên Legend cho biết, tập đoàn đặt mục tiêu phát triển gần 130 quán tại Trung Quốc trong năm 2024, mở đầu cho kế hoạch dài hạn 1.000 quán tại thị trường này.

"Sắp tới, Trung Nguyên Legend sẽ mở rộng qua hình thức hợp tác đầu tư (nhượng quyền) với kế hoạch phát triển 1.000 quán tại khắp các tỉnh thành Trung Quốc. Đó chính là "tính mới" của Trung Nguyên mà Vũ ấp ủ bao năm qua: Đẩy mạnh sự hiện diện của cà phê Việt ra thế giới thông qua các không gian mang văn hóa bản địa, không chỉ là "con buôn" kiếm lời như giai đoạn trước ", ông Đặng Lê Nguyên Vũ từng chia sẻ trên báo giới.

Như vậy, sau hơn một năm ra mắt mô hình nhượng quyền tại Trung Quốc, Trung Nguyên Legend có 18 cửa hàng tại quốc gia này.

Tuy nhiên, đến nay đã đi gần hết năm 2024, so với kế hoạch mở 130 điểm bán, Trung Nguyên mới đi được hơn 1/10. Còn nếu so với tham vọng “mở cõi” 1.000 quán cà phê của ông Đặng Lê Nguyên Vũ, dường như doanh nghiệp này mới hoàn thành 2% kế hoạch.

Ngoài Trung Quốc, trong thời gian sắp tới, Trung Nguyên Legend sẽ nhân rộng mô hình không gian hàng quán tại Australia, Canada, và tiếp tục xúc tiến kế hoạch mở rộng 100 không gian tại Mỹ, cùng các quốc gia tại Đông Nam Á, châu Á, châu Âu...

Khách xếp hàng trải nghiệm cà phê tại Thế giới cà phê Trung Nguyên Legend, 909 Story Road, Unit 100, San Jose (Mỹ) trong ngày khai trương 18/7. Ảnh: TNL

Mô hình khởi nghiệp cà phê Trung Nguyên E-Coffee cũng được Trung Nguyên Legend đẩy mạnh tại Việt Nam. Hiện nay, gần 800 cửa hàng Trung Nguyên E-Coffee bao phủ khắp Việt Nam, xuất hiện tại Mỹ, Iceland... Ngoài ra, theo thống kê của tập đoàn này, còn có hơn 1.000 hợp đồng nhượng quyền được ký kết thành công.

Bài viết The Tao of Coffee: From Beans to Beauty ( C à phê đạo: Từ cà phê năng lượng tới giá trị tinh thần) trên CNN đã đánh giá "đây là mô hình nhượng quyền cà phê truyền cảm hứng khởi nghiệp thành công cho cộng đồng", "đại diện một phần tầm nhìn chiến lược của tập đoàn nhằm nâng tầm thưởng thức văn hóa cà phê Việt Nam".