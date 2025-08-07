Omoda C5 mở bán với chương trình “Trả trước 0 đồng - Đem xe về nhà”

Mua xe 0 đồng – chạm đến tự do di chuyển

Với gói "Trả trước 0 đồng – Đem xe về nhà", khách hàng có thể sở hữu xe mà chỉ cần trả trước 0 đồng. Đây là một giải pháp tài chính được thiết kế dành cho khách hàng trên toàn quốc.

Chương trình Trả trước 0 đồng - Đem xe về nhà

Khi chọn gói ưu đãi này, khách hàng sẽ được hỗ trợ lên đến 100% lệ phí trước bạ cho các phiên bản Omoda C5 (áp dụng theo từng phiên bản), và gói cho vay lên đến 90% giá trị xe với thời hạn vay tối đa 84 tháng (áp dụng theo điều kiện của ABBANK).

Ưu đãi lãi suất 4,99% – thêm sự lựa chọn linh hoạt cho khách hàng

Với những ai đề cao sự ổn định tài chính và tính toán lãi suất dài hạn, Omoda & Jaecoo mang đến phương án thứ hai không kém phần hấp dẫn: vay tới 90% giá trị xe với lãi suất chỉ 4,99% cố định trong 12 tháng đầu tiên (áp dụng theo dòng xe).

Đây là lựa chọn hoàn hảo dành cho những người muốn kiểm soát chi phí vay nhưng vẫn muốn trải nghiệm ngay mẫu SUV thời thượng Omoda C5 trong tầm tay.

Omoda C5 – Không chỉ là chiếc xe, mà là tuyên ngôn phong cách

Không phải ngẫu nhiên Omoda C5 trở thành lựa chọn hàng đầu của giới trẻ Việt Nam. Mẫu SUV coupe thời thượng này chinh phục người dùng nhờ thiết kế ấn tượng, nội thất rộng rãi, công nghệ hiện đại và khả năng vận hành mạnh mẽ.

Mẫu SUV coupe thời thượng này chinh phục người dùng nhờ thiết kế ấn tượng

Về an toàn, Omoda C5 được phát triển trên khung thép cường lực chiếm hơn 78%, đi kèm 6 túi khí và loạt công nghệ như ABS, EBD, ESP, HAC, TCS. Đặc biệt, xe tích hợp gói ADAS với 16 tính năng hỗ trợ lái nâng cao như: điều khiển hành trình thích ứng (ACC), hỗ trợ lái tự động (ICA), lái xe khi tắc đường (TJA) và phanh tự động khẩn cấp (AEB).

Omoda C5 sở hữu thiết kế tinh tế, trang bị công nghệ hiện đại

Mẫu xe này đã đạt chứng nhận an toàn 5 sao từ Euro NCAP, ANCAP và ASEAN NCAP – khẳng định chất lượng toàn cầu. Bên cạnh đó là chính sách bảo hành vượt trội: 7 năm hoặc 1.000.000 km cho hệ truyền động, 10 năm hoặc 1.000.000 km cho động cơ (tùy điều kiện đến trước), mang đến sự an tâm dài lâu cho khách hàng.

Omoda C5 mang đến lựa chọn lý tưởng với ưu đãi hấp dẫn

Bên cạnh đó, Omoda & Jaecoo Việt Nam đang triển khai xây dựng nhà máy sản xuất các dòng xe Omoda & Jaecoo, đặt tại Khu công nghiệp Hưng Phú, tỉnh Hưng Yên, dự kiến đi vào hoạt động vào cuối năm 2026. Đây là bước đi khẳng định cam kết phát triển lâu dài, bền vững và phù hợp hơn với nhu cầu thị trường trong nước.

Với các phương án ưu đãi tài chính linh hoạt, tháng 8 này chính là "thời điểm vàng" để bạn sở hữu chiếc xe Omoda C5 đầy phong cách. Đừng để cơ hội trôi qua! Hãy đến nhà phân phối Omoda & Jaecoo gần nhất để được trải nghiệm và truy cập website https://omodajaecoo.vn/ để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết.