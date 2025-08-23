Ông chủ Thế giới Di động "phân trần" về việc gần 20.000 nhân sự "bay màu"

Mới đây, CTCP Đầu tư Thế giới Di động (HoSE: MWG) đã có buổi gặp gỡ các nhà đầu tư. Tại buổi gặp mặt này, ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch HĐQT Thế giới Di Động đã có những chia sẻ liên quan đến hành trình phát triển của Thế giới Di động cũng như thông tin liên quan đến việc cắt giảm số lượng lớn nhân sự công ty thời gian qua.

Theo đó, ông Tài cho biết, MWG được thành lập năm 2014. Từ đó đến nay, công ty đã trải qua 3 giai đoạn phát triển rõ rệt. Trong giai đoạn đầu từ năm 2015 - 2021, Thế giới Di động tăng trưởng mạnh mẽ nhờ mở rộng mạng lưới cửa hàng. Tại thời điểm này, tăng trưởng chủ yếu dựa vào số lượng nên doanh thu của công ty tăng nhanh nhưng lợi nhuận không theo kịp.

Trong giai đoạn 2022 - 2023, công ty đã bắt đầu tái cấu trúc theo hướng giảm lượng và tăng chất nhằm đảo bảo hiệu quả. Đây cũng là giai đoạn MWG cắt giảm mạnh số lượng nhân viên trên quy mô lớn. Thế giới Di động đã giảm số lượng cửa hàng và nhân viên, giữ lại những cửa hàng và nhân viên chất lượng.

" Công ty đã giảm rất nhiều con người, có thể nói là từ mười mấy nghìn cho đến 20.000 người. Đồng thời, công ty cũng đầu tư cho những nhân viên và quản lý ở lại để nâng cao chất lượng. Giai đoạn này chúng tôi tái cấu trúc và chuẩn bị cho chu kỳ tăng trưởng mới ", ông Tài nhấn mạnh.

Từ năm 2024, MWG đặt mục tiêu bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, tập trung vào chất lượng thay vì số lượng, hướng tới mục tiêu đưa trải nghiệm khách hàng. Ở giai đoạn này, doanh thu công ty vẫn tăng, nhưng lợi nhuận tăng nhanh hơn nhiều, còn số lượng cửa hàng gần như không thay đổi.

Thời điểm cuối năm 2024, Thế giới Di động có mở đợt tuyển dụng trở lại, nhưng bước sang năm nay lại tiếp tục thu hẹp quy mô. Theo thống kê, trong nửa đầu năm 2025, doanh nghiệp này đã cắt giảm 1.353 nhân sự, tương đương với 2% tổng số lao động của công ty. Hiện tại, tính đến hết tháng 6/2025, MWG có tổng số 61.779 người.

Như vậy , tính từ thời điểm đỉnh cao hồi quý 3/2022, doanh nghiệp này có quy mô nhân sự lên đến hơn 80.000 người thì đến nay, số nhân sự của công ty giảm khoảng hơn 18.450 người.

Về hoạt động kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2025, MWG ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 73.655 tỷ đồng, tăng gần 13% so với cùng kỳ. Riêng hai chuỗi Thegioididong.com và Điện Máy Xanh đóng góp 49.400 tỷ đồng, chiếm 67% tổng doanh thu, tăng 12% dù không mở rộng điểm bán mà còn giảm khoảng 200 cửa hàng do tái cấu trúc.

"Lượng sẽ song hành với chất nhưng hỏi cái gì lớn hơn thì tôi cho là cái lượng sẽ là yếu tố được tập trung trong thời gian sắp tới để chiếm lĩnh nhanh, để tăng thị phần nhanh", ông Tài chia sẻ.

Lãnh đạo Thế giới Di động cũng cho biết, công ty dự kiến sẽ tiến hành IPO riêng lẻ hai chuỗi Thế giới Di động và Điện Máy Xanh. Việc này nằm trong tầm nhìn từ nhiều năm, không phải là hứng chí lên và bán Bách Hóa Xanh hay bán điện máy.

Ông Tài nhấn mạnh thêm, IPO sẽ giúp tạo động lực phát triển cho từng chuỗi khi được vận hành bởi những đội ngũ lãnh đạo độc lập. IPO còn mang ý nghĩa như một bước tái sinh, đặc biệt với hai chuỗi Thế giới Di động và Điện Máy Xanh.