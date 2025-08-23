8 ngành có nhu cầu tuyển dụng cao trong những năm tới, ngành học của bạn có nằm trong danh sách này không?

Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc với nhiều động lực mới, câu hỏi "ngành nào sẽ khát nhân lực nhất trong tương lai" đang thu hút sự quan tâm lớn từ người lao động và doanh nghiệp. Theo các báo cáo chính thức từ Tổng cục Thống kê, Bộ Công Thương, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cùng nhiều tổ chức quốc tế, thị trường việc làm Việt Nam trong 3–5 năm tới sẽ tập trung vào một số lĩnh vực then chốt gắn liền với chuyển đổi số, hạ tầng, dịch vụ và chăm sóc con người.

1. Thứ nhất, công nghệ thông tin và kinh tế số tiếp tục giữ vai trò đầu tàu. Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đặt mục tiêu kinh tế số chiếm khoảng 20% GDP vào năm 2025 và 30% vào năm 2030. Trên thực tế, giai đoạn 2020–2024, tỷ trọng kinh tế số trong GDP đã đạt mức bình quân 12,88%.

Quy mô ngành CNTT năm 2023 đạt tới 138,5 tỷ USD, trong đó sản phẩm và dịch vụ số chiếm hơn 60%. Những con số này cho thấy nhu cầu tuyển dụng nhân lực CNTT trong các mảng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, an ninh mạng, điện toán đám mây và thương mại điện tử sẽ tăng rất mạnh.

2. Song hành với CNTT, bán dẫn nổi lên như một lĩnh vực chiến lược. Việt Nam đang đặt mục tiêu đào tạo 50.000 kỹ sư bán dẫn đến năm 2030, theo thông tin từ Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC). Các tập đoàn công nghệ lớn đang dịch chuyển đầu tư vào Việt Nam, khiến nhu cầu về kỹ sư thiết kế vi mạch, kỹ sư kiểm định, kỹ sư đóng gói chip trở nên cấp bách. Đây được đánh giá là một trong những ngành mũi nhọn, có khả năng tạo ra làn sóng việc làm chất lượng cao trong thời gian tới.

3. Một lĩnh vực khác có nhu cầu nhân lực rất lớn là năng lượng, đặc biệt là năng lượng tái tạo và hệ thống điện. Quy hoạch Điện VIII vừa được phê duyệt đặt ra kế hoạch phát triển mạnh các dự án điện gió, điện mặt trời, LNG và lưới truyền tải trong giai đoạn 2025–2050. Điều này đồng nghĩa với hàng loạt vị trí kỹ sư, chuyên gia quản lý dự án, vận hành và bảo trì sẽ được tuyển dụng trong vài năm tới.

4. Bên cạnh đó, logistics và chuỗi cung ứng cũng là ngành hứa hẹn tăng trưởng nhân lực mạnh mẽ. Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) cho biết hiện mới chỉ có khoảng 5–10% lao động trong ngành được đào tạo bài bản. Với làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu và thương mại điện tử bùng nổ, doanh nghiệp logistics tại Việt Nam sẽ cần hàng chục nghìn nhân sự có kỹ năng quản trị kho bãi, vận tải đa phương thức, tối ưu chuỗi lạnh và xử lý dữ liệu vận hành.

5. Trong khi đó, y tế và chăm sóc sức khỏe cũng bước vào giai đoạn thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mật độ bác sĩ và điều dưỡng của Việt Nam vẫn thấp so với mức trung bình thế giới, trong khi tốc độ già hóa dân số ngày càng nhanh. Điều này tạo ra nhu cầu lớn về điều dưỡng lão khoa, bác sĩ phục hồi chức năng, chuyên gia y tế cộng đồng và quản lý bệnh viện.

6. Du lịch và khách sạn cũng là điểm sáng. Năm 2024, Việt Nam đã đón 17,6 triệu khách quốc tế, gần chạm mức kỷ lục năm 2019. Riêng bảy tháng đầu năm 2025, con số này đạt 12,23 triệu, tăng hơn 22,5% so với cùng kỳ năm trước. Với sự phục hồi ấn tượng này, ngành du lịch – khách sạn sẽ tiếp tục cần nhiều nhân sự chất lượng cao từ hướng dẫn viên, nhân viên vận hành tour, đến chuyên gia marketing và quản lý doanh thu.

7. Không thể bỏ qua lĩnh vực xây dựng và hạ tầng. Các dự án trọng điểm quốc gia như Cảng hàng không quốc tế Long Thành, hệ thống cao tốc Bắc – Nam và vành đai tại các đô thị lớn đang bước vào giai đoạn thi công cao điểm. Hàng nghìn kỹ sư, kỹ thuật viên và công nhân lành nghề sẽ được tuyển dụng để đáp ứng tiến độ các dự án này.

8. Cuối cùng, tài chính – kế toán – kiểm toán cũng là ngành có nhu cầu tăng cao trong giai đoạn tới, khi Việt Nam triển khai chuẩn mực báo cáo tài chính mới (VFRS) tiệm cận với chuẩn quốc tế IFRS. Các doanh nghiệp niêm yết, tập đoàn FDI sẽ cần nhiều nhân lực có kiến thức về chuẩn mực kế toán quốc tế, quản trị rủi ro, kiểm toán và phân tích tài chính.

Có thể thấy, thị trường việc làm Việt Nam trong những năm tới sẽ được dẫn dắt bởi ba động lực lớn: chuyển đổi số, dịch chuyển chuỗi cung ứng và quá trình già hóa dân số. Người lao động muốn nắm bắt cơ hội cần trang bị thêm kỹ năng số, năng lực ngoại ngữ và các chứng chỉ quốc tế, trong khi doanh nghiệp phải chủ động đào tạo lại và liên kết với các cơ sở giáo dục để xây dựng nguồn nhân lực bền vững.