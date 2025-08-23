Kinh doanh hoa quả cắt sẵn: Dậy từ 4h sáng để đi mua hoa quả, có người còn đầu tư 20-40 triệu để khởi nghiệp

Có người đầu tư cả 20 - 40 triệu để "khởi nghiệp", có người chỉ cần khéo "bắt trend" là chốt đơn lia lịa

(Nguồn: @muse.fruitbox)

Trong thời đại tiêu dùng nhanh và sống tiện lợi, những hộp trái cây cắt sẵn đang dần trở thành lựa chọn quen thuộc của dân văn phòng, sinh viên và những người bận rộn. Với giá chỉ từ 30.000 - 50.000 đồng/hộp, người mua đã có thể thưởng thức nhiều loại hoa quả tươi ngon, được gọt sẵn, đóng hộp đẹp mắt. Tuy nhiên, phía sau những hộp trái cây nhỏ gọn ấy là một hành trình kinh doanh không ít thử thách, vì nhiều khi người kinh doanh phải xác định "lấy công làm lãi".

Chị Mai (32 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội), đang bán online trái cây cắt sẵn, chị cho biết mỗi ngày chị phải thức từ 4h sáng để kịp đi chợ đầu mối, chọn mua trái cây tươi, sau đó rửa sạch, cắt gọt và đóng hộp cẩn thận. "Khách mua một hộp chỉ mất vài chục nghìn, nhưng công sức phía sau là cả buổi sáng dậy sớm, làm không ngơi tay để kịp giao hàng đúng giờ cao điểm".

Hoa quả cắt sẵn đang nở rộ nhờ đáp ứng đúng xu hướng tiêu dùng hiện nay: nhanh, tiện và lành mạnh. "Người trẻ giờ không có thời gian đi chợ hay ngồi gọt trái cây. Chỉ cần mở hộp ra ăn là xong, lại đủ loại để lựa chọn. Tôi có bán qua app giao hàng, có hôm chạy hết 200 hộp chỉ trong buổi sáng. Ngoài ra tôi cũng bán tại các nhóm của khu chung cư và nhóm tại công ty" - chị Mai cho biết.

Theo chị Mai, để bắt đầu mô hình này, người bán cần chuẩn bị số vốn ban đầu khoảng 20 - 40 triệu đồng, chủ yếu để đầu tư vào tủ lạnh bảo quản, thớt inox, hộp đựng đạt chuẩn vệ sinh. "Việc đầu tư tủ lạnh bảo quản cũng không bắt buộc, nhưng nếu ngày nắng nóng, đơn hàng nhiều, không có tủ lạnh thì hoa quả sẽ không được tươi mát. Đầu tư thì mình còn bán được nhiều thứ khác chứ không riêng gì hoa quả cắt sẵn" - chị Mai chi sẻ.

Một số "tiểu thương" còn kết hợp bán hoa quả theo combo "mix vị" với màu sắc bắt mắt - như xoài, nho, thanh long, dưa hấu..., rất hút khách văn phòng. Các sản phẩm này không chỉ ngon miệng mà còn bắt mắt, hấp dẫn trên các nền tảng MXH.

Hà Liên

Hà Liên (nhân viên văn phòng, Hà Nội) cũng làm thêm "mô hình" kinh doanh này, cô cho biết, chủ yếu cô bán tại group công ty nơi cô làm việc, phục vụ nhu cầu hoa quả cho mọi người tráng miệng sau bữa trưa hoặc là đầu giờ chiều.

"Hình thức kinh doanh này có lãi, nhưng thật ra không lãi nhiều đâu. Về số lượng thì tùy ngày, có ngày bán ít có ngày bán nhiều hộp, trung bình mỗi ngày 20-30 hộp, trung bình khoảng 2 tạ/tháng, tức là khoảng 50kg/tuần. Mình bán cả hoa quả cắt sẵn và hoa quả theo cân, có tuần còn bán được 100kg".

Theo Hà Liên chia sẻ điều vất vả nhất ở hình thức kinh doanh này là cô phải dậy từ 5-6h sáng, thậm chí còn sớm hơn để mua hoa quả tươi, sau đó về rửa sạch. Công đoạn cắt gọt cũng mỏi tay, mỏi lưng nên mới nói là "lấy công làm lãi". "Khi có khách order, mình mới gọt cho tươi, công việc sẽ ưu tiên giải quyết trước theo đầu mục để vừa đảm bảo công việc ở công ty vừa kinh doanh riêng được mà không có ảnh hưởng gì" - Hà Liên chia sẻ.

Không chỉ dừng lại ở những hộp hoa quả gọt sẵn đơn thuần, Hà Liên còn "bắt trend" cực nhanh. "Thời gian này mọi người đều đang sục sôi không khí lễ diễu binh diễu hành A80, nên mình cũng đặt thêm vài món phụ kiện nhỏ xinh để trang trí cho hộp hoa quả. Hôm trước mình vừa có chị khách đặt gần 100 hộp để cùng con mang đến sân bay Hòa Lạc - nơi các chiến sĩ A80 đang tập luyện để mời các chú bộ đội. Mỗi hộp mình đều trang trí thêm một lá cờ đỏ sao vàng nhỏ xinh" - Liên chia sẻ.

Ngoài ra, ở quanh nơi Liên đang sống, mọi người cũng đặt vài hộp để mang theo khi đi xem tổng hợp luyện A80... Nói chung những ngày này, Liên gọt hoa quả đến "rạc cả tay".

Lãi ít nhưng ai cũng ham nên "đối thủ cạnh tranh" khắp mọi nơi, sơ sẩy 1 lần mà mất khách

Dù mô hình này dễ bắt đầu, nhưng không ít người phải "rút lui" chỉ sau vài tháng vì gặp khó trong khâu bảo quản và xoay vòng hàng hóa. Hoa quả đã gọt sẵn có thời gian sử dụng rất ngắn, chỉ cần chậm một buổi là có thể phải đổ bỏ.

Chị Mai chia sẻ thêm: "Mỗi ngày tôi đều phải cân đối lượng hàng nhập. Chỉ cần trời mưa, khách ít, là hàng ế ngay. Một hộp bán không được không chỉ mất vốn mà còn lỗ chi phí đóng gói, vận chuyển".

Ngoài ra, chi phí bao bì cũng là một vấn đề không nhỏ. Hộp nhựa sinh học, hộp giấy thân thiện môi trường giá cao gấp đôi loại thường, nhưng nếu dùng hộp rẻ, người mua lại lo ngại về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Một vấn đề sống còn khác là chất lượng hoa quả. "Chỉ cần một lần khách phàn nàn vì hoa quả không tươi hoặc hộp không sạch là mất luôn uy tín. Trong ngành này, tiếng xấu lan rất nhanh", chị Mai cho biết thêm. "Có những ngày bán không hết, lại để lại cho gia đình tiêu thụ nốt, nếu nhiều quá thì xay sinh tố uống cho nhanh. Nghĩ tích cực thì cũng không thiệt đi đâu, lại tốt cho sức khỏe".

Hình thức kinh doanh này nở rộ, kéo theo đó là không ít những vấn đề có thể phát sinh. CHất lượng hoa quả là một chuyện nhưng với cách kinh doanh này, ai cũng có thể trở thành "đối thủ cạnh tranh" nên nhiều khi người bán cũng phải tìm cách mở rộng thị trường, chứ không chỉ gói gọn những hội nhóm xung quanh mình. Khi đó, chi phí vận chuyển lại phát sinh, nên mọi người cũng cần tính toán và cân nhắc.

(Nguồn: @nhamay1307, @nga_thanh_bui)

Trung bình mỗi ngày, người bán cần chi khoảng 1- 1,5 triệu đồng cho các khoản như nhập hàng, bao bì, điện nước... Nếu bán tốt, doanh thu có thể đạt 2,5 - 3 triệu đồng/ngày, cho lợi nhuận khoảng 1 triệu đồng/ngày, tương đương 25 - 30 triệu đồng/tháng. Nhưng thực tế không phải ngày nào cũng như vậy, sẽ có ngày chỉ bán vẻn vẹn vài hộp, lãi không đủ bù chi phí bỏ ra.

Kết luận

Dễ thấy, bán hoa quả cắt sẵn là một công việc không quá "hào nhoáng", nhưng lại rất thực tế và bắt kịp xu hướng sống nhanh - ăn sạch của nhiều người hiện nay. Vốn ít, lời vừa, nhưng để duy trì được công việc này, người bán phải thức khuya dậy sớm, tính toán kỹ lưỡng từng hộp trái cây, giữ được độ tươi ngon mỗi ngày. Nhìn thì đơn giản, nhưng phía sau là cả một quá trình chăm chút tỉ mỉ. Và cũng nhờ sự cần mẫn ấy, từng hộp trái cây nhỏ gọn mới có thể đến tay người mua một cách trọn vẹn.

Dù không phải khoản lợi nhuận "khủng", nhưng đây vẫn là lựa chọn được nhiều người hướng tới vì vốn đầu tư thấp, dễ xoay vòng và dễ mở rộng quy mô nếu tạo được tệp khách hàng ổn định.