Ông chú U60 là "quái vật phòng gym" với body đẹp như AI, hút 1,5 triệu người theo dõi, từng nổi khắp châu Á

Nhắc đến những gương mặt quý ông U50 - U60 có ngoại hình phong độ bất chấp tuổi tác, chắc chắn không thể bỏ qua Chuando Tan - nhiếp ảnh gia kiêm cựu người mẫu người Singapore. Ở tuổi 59, ông chú này vẫn giữ được body cực phẩm với cơ bắp săn chắc, bụng 6 múi, làn da mịn màng, trẻ trung đến mức nhiều người phải thốt lên: "Trông cứ như AI tạo ra vậy!".

Tin được không, người đàn ông này đã 59 tuổi

Ngoại hình hack tuổi khiến dân tình choáng váng

Chuando Tan sinh năm 1966, từng là một trong những gương mặt người mẫu ăn khách nhất Singapore thập niên 1990. Sau khi rút lui khỏi sàn catwalk, ông chuyển sang làm nhiếp ảnh thời trang, đồng sáng lập studio mang tên mình và từng hợp tác với nhiều ngôi sao đình đám như Janet Jackson, Rita Ora hay Thư Kỳ.

Tên tuổi của ông bỗng "nổ tung" trên mạng xã hội từ năm 2017, khi loạt ảnh đời thường được chia sẻ rộng rãi. Ai nấy đều sốc vì người đàn ông ngoài 50 lại sở hữu ngoại hình chẳng kém gì trai trẻ U30. Từ đó, Chuando được cộng đồng mạng ưu ái đặt biệt danh "người đàn ông không tuổi".

Nhìn vào những tấm hình gần đây, dễ hiểu vì sao Chuando lại gây sốt khắp châu Á. Ở tuổi gần 60, ông vẫn giữ được một thân hình vạm vỡ với bờ vai rộng, cơ ngực nở nang và cơ bụng 8 múi rõ mồn một. Các nhóm cơ săn chắc, gân tay nổi rõ chứng minh ông đã dành không ít thời gian trong phòng gym. Làn da rám nắng, căng bóng hầu như không lộ dấu hiệu lão hoá, khiến nhiều người còn ngỡ đây là body của một chàng trai đôi mươi.

Trong khoảnh khắc nhảy dây, ông toát lên sự nhanh nhẹn, tràn đầy năng lượng. Còn những tấm ảnh chụp cho tạp chí, ông chú 59 tuổi gây sốt với thần thái mạnh mẽ, ánh mắt sắc sảo và gương mặt góc cạnh lại khiến khán giả liên tưởng đến một ngôi sao điện ảnh hay vận động viên chuyên nghiệp. Tổng thể ngoại hình ấy tạo cảm giác như Chuando bước ra từ một quảng cáo thời trang thể thao, hoàn toàn chinh phục người xem bằng vẻ nam tính và cuốn hút khó tin ở độ tuổi U60.

Hiện tại, tài khoản Instagram của Chuando đã có 1,6 triệu người theo dõi. Trang cá nhân của ông là nơi chia sẻ hình ảnh nghệ thuật, những bức ảnh bán nude khoe dáng "cực phẩm" cũng như khoảnh khắc tập luyện thể thao.

Mỗi lần đăng ảnh, phần bình luận bên dưới lại ngập tràn những lời khen. Nhiều người không giấu nổi sự ngỡ ngàng, cho rằng body của ông còn nét hơn cả trai 28 tuổi và thậm chí không thể tin đây là người đàn ông sinh năm 1966. Có fan còn gọi ông là "quái vật phòng gym phiên bản đời thực", trong khi một số khác thẳng thắn thừa nhận đã "crush chú từ cái nhìn đầu tiên". Chính sự trẻ trung đến mức khó tin đã khiến ông trở thành hiện tượng mạng và là hình mẫu phong độ mà bao người ngưỡng mộ.

Visual tuổi 59 của Chuando Tan: trẻ đẹp ngỡ ngàng

Bí quyết giữ dáng: Gym, cardio, bơi lội và chế độ ăn kỷ luật

Điểm khiến Chuando Tan đặc biệt không chỉ là gen di truyền mà còn ở sự kỷ luật đáng nể trong lối sống. Ông dành nhiều giờ tập gym mỗi ngày, kết hợp các bài tập cardio, nâng tạ, bơi lội để duy trì sức bền và sự săn chắc.

Về chế độ ăn, Chuando trung thành với các loại thực phẩm giàu protein như ức gà, cá, trứng, rau xanh; hạn chế tối đa đồ ngọt và đồ chiên rán. Ông còn chia sẻ bản thân thường xuyên đi ngủ sớm, tránh thức khuya để cơ thể được nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng.

Mặc dù nổi tiếng, Chuando Tan lại cực kỳ kín tiếng trong chuyện đời tư. Ông hiếm khi chia sẻ về gia đình hay tình cảm, chỉ tập trung vào công việc và lối sống lành mạnh. Điều này càng khiến hình tượng "ông chú độc thân quyến rũ" của ông trở nên hấp dẫn hơn trong mắt công chúng.

Ở tuổi gần 60, Chuando vẫn giữ được sự cuốn hút, phong thái tự tin và là nguồn cảm hứng cho rất nhiều đàn ông châu Á trong việc rèn luyện sức khỏe, chăm sóc bản thân. Không chỉ là một nhiếp ảnh gia tài năng, ông còn là minh chứng sống cho câu nói: "Tuổi tác chỉ là con số".