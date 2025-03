Ông cụ U90 yêu cầu chuyển khoản 26 triệu: Nữ nhân viên Agribank nhìn thái độ người đi cùng liền trì hoãn giao dịch 1 tiếng, người nhà biết chuyện vội cảm ơn

Sáng 12/3/2025, khách hàng Mai Xuân T. (88 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) tới giao dịch tại Phòng Giao dịch số 1 - Agribank Chi nhánh Phan Đình Phùng. Là khách hàng quen thuộc nên khi ông Mai Xuân T. đến, giao dịch viên Trương Thanh Nhi đón tiếp và phục vụ khách hàng giao dịch.

Nhưng điểm khác biệt là thay vì chỉ rút số tiền khoảng 4-5 triệu đồng như những lần trước, lần này ông T. yêu cầu chuyển khoản số tiền lên đến 26 triệu đồng tới tài khoản Trần Thị Kim Sang tại một Ngân hàng với nội dung cũng rất đặc biệt: “Mai Xuân T. đóng tiền vào Tập đoàn DWGroup, sàn giao dịch thương mại khai thác vàng”. Thêm vào đó, lần này ông T. đi cùng một phụ nữ lạ mặt khoảng 40 tuổi. Khi nghe nội dung chuyển khoản, người này không đồng ý và đề nghị ông T. rút tiền mặt đưa cho mình với lý do đỡ tốn phí.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường khi tài khoản nhận tiền là cá nhân, trong khi nội dung chuyển tiền lại liên quan đến tổ chức, cùng với đó là thái độ hối thúc của người phụ nữ đi cùng ông T., giao dịch viên Trương Thanh Nhi đã khéo léo cảnh báo khách hàng về dấu hiệu lừa đảo. Song song đó, chị Nhi cũng thực hiện tra cứu thông tin về Tập đoàn DW Group và ghi nhận kết quả đây là tập đoàn kinh doanh đa ngành nghề: bột làm bánh, thức ăn chế biến, xăng dầu đến trang sức kim loại... mới thành lập từ 25/11/2024. Từ kết quả này, chị Nhi lập tức báo cáo vụ việc cho lãnh đạo Phòng giao dịch để có phương án xử lý kịp thời.

Để kéo dài thời gian, chị Nhi lấy lý do chữ ký của khách hàng không khớp và hướng dẫn khách hàng gọi điện cho người nhà tới ngân hàng thực hiện ủy quyền tài khoản để thực hiện giao dịch. Nhờ đó, chị Nhi đã trì hoãn thời gian giao dịch của ông T. lên hơn 1 tiếng đồng hồ để chờ người nhà tới phối hợp. Nhưng do sự hối thúc của người phụ nữ đi cùng nên ông T. đã cùng người này rời khỏi ngân hàng. Sau đó, khi người nhà ông T. tới ngân hàng xem lại hình ảnh do nhân viên cung cấp đã xác nhận không có mối quan hệ quen biết với người phụ nữ đi cùng ông T.

Để ngăn chặn việc người phụ nữ lạ mặt đưa ông T. tới điểm giao dịch khác để thực hiện giao dịch, Agribank Chi nhánh Phan Đình Phùng đã chủ động thông tin đến các phòng giao dịch lân cận để có biện pháp hỗ trợ khách hàng ngăn chặn giao dịch đáng ngờ. Không lâu sau đó, người nhà ông T. đã trực tiếp quay lại ngân hàng thông báo ông T. đã về đến nhà và không có tổn thất nào xảy ra, đồng thời bày tỏ sự cảm kích đối với các nhân viên ngân hàng đã kịp thời ngăn chặn hành vi lừa đảo đối với ông T.

Ông Mai Xuân T. là một trong rất nhiều trường hợp khách hàng đã may mắn thoát “bẫy” của các đối tượng lừa đảo nhờ sự tinh ý và nhanh trí của giao dịch viên Agribank. Mới đây nhất, vào ngày 03/02/2025, Agribank Chi nhánh Thông Nông (Hà Quảng) cũng đã ngăn chặn một giao dịch chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo, giúp khách hàng bảo toàn được số tiền 25 triệu đồng. Trước đó, nhiều vụ việc khác cũng đã được ngăn chặn thành công tại các chi nhánh, phòng giao dịch của Agribank. Trong đó có không ít vụ việc có số tiền lừa đảo lên đến hàng trăm triệu đồng.

Qua đó, ngân hàng khuyến cáo khách hàng cần nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng tránh trước thủ đoạn tinh vi của các đối tượng lừa đảo, để tránh các thiệt hại về tài sản.