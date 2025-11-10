Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội

10-11-2025 - 11:27 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Sáng 10/11, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã bầu ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV.

Ông Đỗ Văn Chiến sinh năm 1962, quê quán tỉnh Tuyên Quang, trình độ chuyên môn là kỹ sư Nông nghiệp.

Ông Đỗ Văn Chiến là Ủy viên Bộ Chính trị Khóa XIII (từ 5/2024), Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội; đại biểu Quốc hội Khóa XIII, XIV, XV.

Ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội- Ảnh 1.

Quá trình công tác, ông Đỗ Văn Chiến từng giữ các chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang; Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái (cũ); Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và sau đó giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (cũ).

Tháng 4/2021, ông giữ chức Bí thư Trung ương Đảng , Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đến tháng 5/2024, ông được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung làm Ủy viên Bộ Chính trị.

Vào tháng 10/2024, tại Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam khoá X, ông tiếp tục được tín nhiệm cao, hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X.

Tháng 2/2025, khi thực hiện hợp nhất, sáp nhập, ông Chiến giữ chức Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đến tháng 11/2025, ông Chiến được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội.

Ngày 10/11/2025, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội bầu ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội Khóa XV.

Theo Luân Dũng

Tiền phong

