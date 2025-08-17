Ông Đoàn Hồng Phong được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy Thanh tra Chính phủ

Tại Đại hội, Báo cáo chính trị do ông Dương Quốc Huy, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, trình bày nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, Đảng bộ TTCP đã đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, để lại nhiều dấu ấn rõ nét.



Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: V.Điệp

Báo cáo nhấn mạnh ba dấu ấn lớn của nhiệm kỳ. Thứ nhất, quan tâm đẩy mạnh và có nhiều đổi mới trong công tác xây dựng Đảng; chủ động, tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; coi trọng công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện hiệu quả việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức đảng đồng bộ với thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; quan tâm, thực hiện tốt công tác dân vận, nhất là công tác dân vận chính quyền và lãnh đạo các đoàn thể.

Thứ hai, tập trung, quyết liệt trong đổi mới trong công tác cán bộ và sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống cơ quan thanh tra với nhiều điểm nhấn nổi bật mang tính lịch sử của ngành Thanh tra. Lần đầu tiên trong lịch sử, ngành Thanh tra được sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy một cách đồng bộ, bài bản thông qua việc xây dựng trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư phê duyệt Đề án sắp xếp hệ thống cơ quan thanh tra tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả và tổ chức thực hiện.

Thứ ba, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nhất là những nhiệm vụ có tính chất khó khăn, phức tạp cao do đồng chí Tổng Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Báo cáo cũng nêu rõ mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2025 - 2030 là xây dựng Đảng bộ TT PC và các đảng bộ, chi bộ thực sự trong sạch, vững mạnh; các cấp ủy thể hiện tốt vai trò là hạt nhân chính trị; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng.

Cùng với đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt thật sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Ông Đoàn Hồng Phong được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy Thanh tra Chính phủ. Ảnh: V.Điệp

Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Tại Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Thanh tra Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo đó, ông Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Tổng TTCP, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy TTCP nhiệm kỳ 2025 - 2030.

2 Phó Bí thư Đảng ủy Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ 2025 - 2030 là: Ông Dương Quốc Huy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Tổng TTCP và ông Nguyễn Hữu Hòa, Phó Bí thư chuyên trách nhiệm kỳ 2020 - 2025, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, TTCP.

Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Thanh tra Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 29 thành viên.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nêu rõ bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, nhiệm vụ của ngành thanh tra sẽ càng nặng nề hơn, phức tạp, nhất là trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tăng cường đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Để thực hiện các mục tiêu đã đề ra, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu phải xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra thực sự là "thanh bảo kiếm" sắc bén của Đảng và Nhà nước, là những người lính tiên phong trên mặt trận phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Mỗi cán bộ thanh tra phải tôi luyện và hội đủ 4 giá trị rất quan trọng "Mắt tinh, Tâm sáng, Trí sâu, Bản lĩnh thép".

Theo lãnh đạo Chính phủ, mục tiêu cuối cùng của thanh tra không phải là xử lý sai phạm, mà phải hướng đến xây dựng đội ngũ cán bộ không sai phạm, làm cho "cơ thể lành mạnh, không bệnh tật", để đất nước phát triển cường thịnh, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Bên cạnh việc phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm, thanh tra phải chủ động phát hiện những "lỗ hổng" về cơ chế, chính sách để kiến nghị sửa đổi; khắc phục những lỗ hổng, cũng là để phòng sai phạm. Thanh tra phải là công cụ để tháo gỡ những điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực cho phát triển.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình yêu cầu ngành thanh tra đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác ngành để nâng cao hiệu quả. Cùng với đó, cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo với tinh thần phục vụ cao nhất.