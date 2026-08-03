Ông Đoàn Văn Hiểu Em đăng ký mua thêm DMX ngay khi cổ phiếu lên sàn

Thông tin mới cập nhật, ông Đoàn Văn Hiểu Em, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh (mã chứng khoán: DMX) , đăng ký mua thêm 268.000 cổ phiếu nhằm nâng tỷ lệ sở hữu tại doanh nghiệp.

Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh trên sàn trong khoảng thời gian từ ngày 6/8 đến ngày 4/9/2026. Nếu hoàn tất, ông Hiểu Em sẽ nâng lượng cổ phiếu DMX nắm giữ lên hơn 4,1 triệu đơn vị, tương ứng khoảng 0,32% vốn điều lệ.

Đáng chú ý, thời điểm bắt đầu giao dịch cũng chính là ngày cổ phiếu DMX có phiên giao dịch đầu tiên trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE). Tạm tính theo giá tham chiếu 80.000 đồng/cổ phiếu, lượng cổ phiếu ông Hiểu Em đăng ký mua có giá trị khoảng 21,4 tỷ đồng.

Trước đó, trong đợt IPO của Điện Máy Xanh, ông Hiểu Em cũng đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu với tổng giá trị 160 tỷ đồng. Vị lãnh đạo từng cho biết động thái này thể hiện niềm tin và cam kết dài hạn với kế hoạch tăng trưởng của doanh nghiệp trong giai đoạn 2026-2030.

Động thái mua thêm cổ phiếu của Tổng Giám đốc diễn ra trong thời điểm Điện Máy Xanh liên tục công bố những thông tin đáng chú ý trước ngày lên sàn.

Theo thông báo của HoSE, gần 1,27 tỷ cổ phiếu DMX sẽ chính thức giao dịch từ ngày 6/8/2026, với giá tham chiếu 80.000 đồng/cổ phiếu. Biên độ dao động trong phiên đầu tiên là ±20%, tương ứng khoảng giá từ 64.000 đến 96.000 đồng/cổ phiếu.

Với mức giá tham chiếu trên, vốn hóa của Điện Máy Xanh khi chào sàn ước đạt hơn 101.400 tỷ đồng, đưa doanh nghiệp gia nhập nhóm công ty có vốn hóa trên 100.000 tỷ đồng trên thị trường chứng khoán.

Ngay trước phiên giao dịch đầu tiên, Điện Máy Xanh cũng đã thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 40%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 4.000 đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức là 19/8, còn thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 26/8/2026. Với gần 1,27 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi hơn 5.000 tỷ đồng cho đợt cổ tức này, sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế lũy kế đến hết năm 2025.

Về hoạt động kinh doanh, Điện Máy Xanh ước đạt doanh thu hơn 32.700 tỷ đồng trong quý 2/2026, tăng 29% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế ước vượt 2.580 tỷ đồng, tăng khoảng 80%, qua đó hoàn thành khoảng 65% kế hoạch lợi nhuận cả năm chỉ sau hai quý.