Ông Hoàng Nam Tiến: Cứ khó khăn, bức xúc, dỗi sếp lại nhảy việc thì cả đời không thành công được, cho dù bạn có ngậm thìa vàng!

"Cứ gặp khó khăn, bức xúc lại nhảy việc thì cả đời không thành công được", ông Hoàng Nam Tiến – Phó chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học FPT - chia sẻ tại một webinar mới đây.

Chia sẻ về quan điểm "nhảy việc", ông Tiến cho rằng tình trạng các bạn trẻ Gen Z 2 - 3 năm lại đổi chỗ làm việc là bình thường, nhưng thời điểm nhảy việc cần cân nhắc.

"Hãy ra đi khi mọi người khen mình nhiều nhất! Hãy ra đi trong vinh quang!", ông Tiến nhắn nhủ.

"Khi kết thúc một dự án thành công, khi mọi người đang khen mình nhiều nhất, hãy đứng dậy và ra đi! Khi các bạn sang chỗ mới, các bạn có thể nói 'Ở chỗ cũ, em có thể được đề bạt vị trí cao hơn, được trả lương - thưởng tốt hơn, nhưng em mong muốn có trải nghiệm mới, một thách thức mới, và em muốn học thêm những điều mới, học từ những người thầy xuất sắc như chính các anh chị'. Đấy là cơ hội để các bạn trở nên thành công hơn, thành đạt hơn".

Ông Tiến nhìn nhận việc ra đi chỉ vì khó khăn, bức xúc nhất thời, chỉ vì "dỗi sếp", đặc biệt "dỗi sếp" trực tiếp thì cả đời không thể thành công, cho dù có là thế hệ ngậm thìa vàng, sinh ra từ vạch đích.

Đề cập đến những đức tính ấn tượng của ứng viên, ông Tiến cho biết có 3 yếu tố: Tính quyết chiến, tự học, và khả năng hợp tác.

"Giáo Tiến" kể về một nhân sự học Trung cấp, làm nghề testing - kiểm thử phần mềm với mức lương chừng 10 - 12 triệu đồng/tháng, mong muốn thay đổi để có thể kiếm thêm tiền nuôi bố mẹ.

"Tôi đề nghị bạn ấy học tiếng Nhật. Trong vòng 10 tháng, bạn đã được trình độ N2 tiếng Nhật (trình độ cao thứ 2 trong 5 cấp độ tiếng Nhật - PV). Bạn ấy có ước mơ, nhưng khác với nhiều bạn trẻ, bạn ấy hành động và hành động rất quyết liệt. Sau đó chúng tôi đưa bạn sang Nhật làm việc", ông Tiến kể.

Bạn trẻ đó là Ngô Thu Huyền, hiện phụ trách văn phòng FPT Software Fukuoka, quản lý hơn 150 người bao gồm cả những người Nhật Bản nhiều kinh nghiệm.

Nói về tinh thần tự học, ông Tiến cho biết những người làm việc mới phải học mỗi ngày, phải nỗ lực hơn người khác 2 - 3 lần.

"Rất nhiều bạn trẻ nói với tôi rằng 'Do smarter than do harder'. Tôi xin lỗi, các bạn rất khó chứng minh với tôi là bạn thông minh hơn người khác. Vì vậy, nỗ lực trong lao động, nỗ lực trong học tập sẽ làm các bạn thay đổi", ông Tiến nói.