'Ông hoàng nhạc nghèo' nhưng cát-xê cao ngất, U70 tái hôn với bà xã kém 30 tuổi

Trường Vũ sinh năm 1963 quê Bạc Liêu. Anh là một trong những nam ca sĩ nổi tiếng của dòng nhạc vàng thập niên 1980. Nhắc đến Trường Vũ, người ta sẽ nhớ đến danh xưng "ông hoàng nhạc nghèo".

Biệt danh này đến với anh khá tình cờ, sau khi các ca khúc thể hiện thành công đều gắn liền với chủ đề số phận nghèo. Nổi bật nhất phải kể tới những bài hát như Nghèo, Thân phận nghèo, Nghèo mà có tình, Đám cưới nghèo…

Thường xuyên hát về nhạc nghèo nhưng cát-xê của Trường Vũ lại cao ngất ngưởng. Thời điểm năm 2012, số tiền để mời Trường Vũ hát lên tới 140 triệu/show. Cát- xê của anh được cho là rất cao trong giới nghệ sĩ hát chung dòng nhạc thời điểm đó.

Năm 1984, Trường Vũ sang Mỹ định cư và vẫn tiếp tục phát triển sự nghiệp ca hát. Ở hải ngoại, anh và Như Quỳnh , Tâm Đoan là cặp song ca ăn ý. Không chỉ ca hát, Trường Vũ còn nhận lời làm giám khảo một số chương trình truyền hình và biểu diễn tại các thành phố lớn.

Những năm qua, Trường Vũ hạn chế chạy show. Lý giải về việc này, nam ca sĩ thừa nhận bản thân sống khép kín, ít khi chủ động quảng bá tên tuổi nhưng may mắn được tổ nghề “đãi” nên công việc đi hát của anh luôn thuận lợi. Đặc biệt, gia đình là chỗ tựa vững chắc để anh có thể đi diễn nhiều nơi mà không lo lắng.

Trường Vũ lấy vợ rất muộn. Anh kết hôn năm 2005 khi đã 42 tuổi. Họ có với nhau hai con chung một gái, một trai. Trường Vũ từng nói gia đình là hậu phương, điểm tựa vững chắc để anh yên tâm hoạt động nghệ thuật, đi diễn nhiều nơi mà không lo lắng gì.

Ngoài ca hát, Trường Vũ từng được bà xã rủ làm YouTube, cập nhật cuộc sống thường nhật tại Mỹ của gia đình. Ngoài phụ vợ cũ nấu ăn, anh từng pha trò dí dỏm, góp vui trong nhiều video.

Trường Vũ từng có một tổ ấm hạnh phúc.

Năm 2023, Trường Vũ bất ngờ thông báo hoàn tất thủ tục ly hôn sau 18 năm gắn bó. Ca sĩ không chia sẻ nguyên nhân đổ vỡ. Sau khi chia tay, các con ở cùng vợ cũ còn và Trường Vũ hỗ trợ chu cấp.

Tháng 8/2024, Trường Vũ gây xôn xao khi tái hôn ở tuổi 61. Đám cưới của "ông hoàng nhạc nghèo" được tổ chức kín đáo tại Bến Tre. Anh không mời đồng nghiệp mà chỉ có người thân trong gia đình cùng số ít bạn bè tham dự.

Vì để bảo mật thông tin đám cưới, khi đến dự, khách dự tiệc được yêu cầu không chụp ảnh quay phim, livestream. Lý do hôn lễ có yêu cầu này là do Trường Vũ muốn giấu kín danh tính về vợ.

Được biết vợ hai của Trường Vũ tên Thủy Tiên, kém anh 30 tuổi. Cả hai chỉ mới chỉ gặp và quen nhau vài tháng trước rồi nhanh chóng tiến đến hôn nhân.

Nam ca sĩ bất ngờ tái hôn ở độ tuổi U70.

Ở tuổi 62, Trường Vũ vẫn sở hữu lượng fan đông đảo cùng dòng nhạc vàng yêu thích gắn với thương hiệu. Dù không ở thời kỳ sức khỏe và giọng hát đỉnh cao, anh vẫn khẳng định trung thực, tôn trọng nghề.

"Tôi thích hát live chứ không hát nhép, hát phải có ban nhạc của mình chứ bỏ đĩa ra hát thì tôi không hát được”, anh từng nói.