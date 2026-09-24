Ông Hun Sen than phiền vì liên tục bị người lạ nhắn tin xin tiền mua nhà, xe mỗi ngày

Cựu Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã phàn nàn về những tin nhắn thường xuyên được gửi đến ông qua WhatsApp và Telegram.

Trong một bài đăng trên Facebook ngày 22/9, ông Hun Sen, hiện là Chủ tịch Thượng viện Campuchia, cho biết ông đã nhận được gần 20 tin nhắn trên 2 nền tảng nhắn tin chỉ trong 1 ngày.

“Hôm nay, tôi nhận được gần 20 tin nhắn qua Telegram và WhatsApp”, ông Hun Sen cho biết. “Một số người yêu cầu được gặp tôi trực tiếp. Có người bày tỏ khó khăn của gia đình, rồi xin tiền tôi để mua nhà, xe máy hay đóng học phí cho con cái đang du học”.

Ông Hun Sen cho biết trước đây ông đã hỗ trợ tài chính cho sinh viên nghèo, bao gồm tiền thuê nhà, học phí và chi phí sinh hoạt, thường là hàng trăm hoặc hàng nghìn đô la. Nhưng ông nói rằng chỉ riêng yêu cầu hỗ trợ từ 4 người trong ngày hôm đó đã lên tới hàng chục nghìn đô la.

Ông cũng phàn nàn về tần suất tin nhắn, cho biết một số người liên lạc với ông gần như mỗi ngày, kể cả sáng và tối, bằng cả tin nhắn văn bản và tin nhắn thoại.

“Ngoài vấn đề tiền bạc, còn có sự quấy rối từ những tin nhắn được gửi đi gần như mỗi ngày, cả sáng lẫn tối, bằng giọng nói và bằng văn bản”, ông Hun Sen nói.

“Nếu phải nhận tin nhắn như trên mỗi ngày, ai cũng cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi, đặc biệt là khi những tin nhắn đó không liên quan đến công việc của người nhận”.

Theo Kiri Post