Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Hun Sen than phiền vì liên tục bị người lạ nhắn tin xin tiền mua nhà, xe mỗi ngày

| | Tài chính quốc tế

Ông Hun Sen cho biết đã nhận được gần 20 tin nhắn chỉ trong 1 ngày.

Ông Hun Sen than phiền vì liên tục bị người lạ nhắn tin xin tiền mua nhà, xe mỗi ngày- Ảnh 1.

Cựu Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã phàn nàn về những tin nhắn thường xuyên được gửi đến ông qua WhatsApp và Telegram.

Trong một bài đăng trên Facebook ngày 22/9, ông Hun Sen, hiện là Chủ tịch Thượng viện Campuchia, cho biết ông đã nhận được gần 20 tin nhắn trên 2 nền tảng nhắn tin chỉ trong 1 ngày.

“Hôm nay, tôi nhận được gần 20 tin nhắn qua Telegram và WhatsApp”, ông Hun Sen cho biết. “Một số người yêu cầu được gặp tôi trực tiếp. Có người bày tỏ khó khăn của gia đình, rồi xin tiền tôi để mua nhà, xe máy hay đóng học phí cho con cái đang du học”.

Ông Hun Sen cho biết trước đây ông đã hỗ trợ tài chính cho sinh viên nghèo, bao gồm tiền thuê nhà, học phí và chi phí sinh hoạt, thường là hàng trăm hoặc hàng nghìn đô la. Nhưng ông nói rằng chỉ riêng yêu cầu hỗ trợ từ 4 người trong ngày hôm đó đã lên tới hàng chục nghìn đô la.

Ông cũng phàn nàn về tần suất tin nhắn, cho biết một số người liên lạc với ông gần như mỗi ngày, kể cả sáng và tối, bằng cả tin nhắn văn bản và tin nhắn thoại.

“Ngoài vấn đề tiền bạc, còn có sự quấy rối từ những tin nhắn được gửi đi gần như mỗi ngày, cả sáng lẫn tối, bằng giọng nói và bằng văn bản”, ông Hun Sen nói.

“Nếu phải nhận tin nhắn như trên mỗi ngày, ai cũng cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi, đặc biệt là khi những tin nhắn đó không liên quan đến công việc của người nhận”.

Theo Kiri Post

Y Vân

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
Hun Sen, Campuchia

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một chỉ số vừa phá đỉnh đã tồn tại suốt 19 năm qua, FED chịu thêm áp lực phải tăng lãi suất

Một chỉ số vừa phá đỉnh đã tồn tại suốt 19 năm qua, FED chịu thêm áp lực phải tăng lãi suất Nổi bật

Cảnh sát đột kích căn nhà của xã hội đen, tịch thu hơn 600 cọc tiền mặt bọc nilon trị giá 95 tỷ đồng giấu trong khe tường, sàn nhà, nhiều xô nhựa được huy động để đưa tiền ra ngoài

Cảnh sát đột kích căn nhà của xã hội đen, tịch thu hơn 600 cọc tiền mặt bọc nilon trị giá 95 tỷ đồng giấu trong khe tường, sàn nhà, nhiều xô nhựa được huy động để đưa tiền ra ngoài Nổi bật

Phát hiện dấu hiệu đáng chú ý của máy bay MH370

Phát hiện dấu hiệu đáng chú ý của máy bay MH370

06:06 , 24/09/2026
Quan chức Fed cảnh báo rủi ro tăng cao, thị trường tăng đặt cược lãi suất lại được nâng thêm trong tháng 10

Quan chức Fed cảnh báo rủi ro tăng cao, thị trường tăng đặt cược lãi suất lại được nâng thêm trong tháng 10

00:01 , 24/09/2026
Bão Polo trở thành siêu bão cấp 5 hiếm gặp trên Thái Bình Dương

Bão Polo trở thành siêu bão cấp 5 hiếm gặp trên Thái Bình Dương

22:22 , 23/09/2026
Người dân Greenland vui mừng nhưng không khỏi hoài nghi về thỏa thuận quân sự với Mỹ

Người dân Greenland vui mừng nhưng không khỏi hoài nghi về thỏa thuận quân sự với Mỹ

22:00 , 23/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên