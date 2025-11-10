Ông Lã Giang Trung: "Không có lý do nào đủ lớn để bi quan, vùng giá hiện đã quá hợp lý"

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang trải qua giai đoạn biến động mạnh khi đà giảm lan rộng trên hầu hết các nhóm cổ phiếu. Từ vùng đỉnh ngắn hạn, VN-Index đã mất hơn 200 điểm, tương đương gần 12%. Riêng phiên đầu tuần, VN-Index đã mất 18 điểm, lùi về quanh mốc 1.580 điểm.

Trong khi lực cầu suy yếu, áp lực bán gia tăng mạnh khiến thị trường chưa ngừng đà rơi. Những phiên mất trên 1% xuất hiện với tần suất dày đặc, phản ánh rõ tâm lý thận trọng và lo ngại đang bao trùm giới đầu tư.

Trong bài viết mới nhất trên trang Facebook cá nhân, ông Lã Giang Trung - CEO Passion Investment cho biết mỗi khi thị trường điều chỉnh, tâm lý bi quan lại bao trùm và nhiều lý do được đưa ra để giải thích cho đà giảm. Tuy nhiên, câu hỏi quan trọng nhất vẫn là: mức giảm hiện tại đã phản ánh đủ những lo ngại đó chưa?

Trong giai đoạn thị trường đi xuống, yếu tố đáng tin cậy nhất để nhà đầu tư bám víu là định giá. Tính đến ngày 7/11/2025, P/E trung bình của thị trường (loại trừ nhóm Vin) đang ở mức 12,54 lần, cao hơn đáy “thuế quan” gần 14%. So với mức định giá tại các giai đoạn chạm đáy trong dịch COVID-19 năm 2020 và khủng hoảng 2022, mặt bằng hiện tại vẫn cao hơn khoảng 32%.

Điều này cho thấy, nếu giả định thị trường không thể tệ hơn đáy “thuế quan” hồi tháng 4, thì vùng giá hiện nay đã quá hợp lý cho bất cứ nhà đầu tư nào. Bởi thêm một nhịp điều chỉnh 10% nữa là thị trường về sát vùng định giá "thuế quan" khi đó. Còn nếu nhà đầu tư có kịch bản cực đoan như COVID-19 hoặc khủng hoảng năm 2022 lặp lại thì có thể đợi chiết khấu thêm 20–25% để giải ngân.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay không cho thấy lý do nào đủ lớn để bi quan. Trong khi thế giới đang dần bước vào chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ, Việt Nam cũng đang chuẩn bị cho kế hoạch 5 năm với nhiều kỳ vọng về tăng trưởng kinh tế và cải cách cơ cấu.

"Đặt cược ngược lại với đà tăng của thị trường chứng khoán Việt Nam lúc này gần như là đặt cược vào việc nền kinh tế sẽ khó đi đúng hướng. Cá nhân tôi tin rằng Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục thành công trong việc phát triển kinh tế như hơn 30 năm qua kể từ khi đổi mới và ra đời luật doanh nghiệp", ông Lã Giang Trung nhận định.

Hồi cuối tháng 8, chuyên gia Passion Investment cũng từng đưa ra quan điểm tích cực về thị trường chứng khoán. Theo ông, thị trường tài chính toàn cầu đang trong chu kỳ nới lỏng, khi Fed phát tín hiệu sắp cắt giảm lãi suất và quay lại chính sách tiền tệ mềm. Trong nước, với mục tiêu tăng trưởng rõ ràng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng đang chủ động tạo điều kiện thuận lợi cho tăng trưởng thông qua các biện pháp tiền tệ.

Theo ông Lã Giang Trung, “Don’t fight the Fed” — đừng chống lại Fed và quan điểm của nhà đầu tư huyền thoại Stanley Druckenmiller đều nhấn mạnh: chính sách tiền tệ là yếu tố then chốt định hướng thị trường, hơn cả là kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Khi Fed và các ngân hàng trung ương toàn cầu bơm tiền, và trong nước tín hiệu nới lỏng rõ nét kéo dài ít nhất một năm nữa, dòng vốn sẽ tiếp tục đổ vào các kênh tài sản như chứng khoán.

Vị chuyên gia nhấn mạnh điều quan trọng là phải nhìn vào bức tranh lớn và xu hướng dài hạn. Khi thanh khoản còn được bơm mạnh, thị trường còn dư địa đi lên. Câu chuyện chi tiết về từng cổ phiếu hay những biến động vài chục điểm trong ngắn hạn sẽ không làm thay đổi xu thế dài hạn. Dòng tiền và thanh khoản lên gấp 2-3 lần so với chu kỳ trước 2020-2021, và hiện định giá thị trường mới đi được một nửa con đường so với chu kỳ trước.

Dành cho câu hỏi thị trường còn có thể tăng tới bao giờ, CEO Passion Investment cho rằng "VN-Index sẽ tăng vượt tất cả các kịch bản trong trí tưởng tượng phong phú nhất của nhà đầu tư".