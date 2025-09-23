Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Lại Thế Nguyên và ông Trần Quốc Nam thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội

23-09-2025 - 10:43 AM | Xã hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Lại Thế Nguyên và ông Trần Quốc Nam.

Chiều 22/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận, bỏ phiếu kín thông qua và ban hành Nghị quyết số 1831 về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Lại Thế Nguyên, đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa và ông Trần Quốc Nam, đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa.

Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngày 18/9, ông Lại Thế Nguyên và ông Trần Quốc Nam đã có đơn xin thôi làm nhiệm vụ này.

Ông Lại Thế Nguyên và ông Trần Quốc Nam thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội- Ảnh 1.

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.

Ông Lại Thế Nguyên sinh năm 1970, từng là Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyên từng giữ các chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Ngọc Lặc, Trưởng Ban Tuyên giáo, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 17/9, tại kỳ họp thứ 33 của HĐND tỉnh Thanh Hóa thông tin Trung ương quyết định cho nghỉ hưu trước tuổi đối với ông Lại Thế Nguyên.

Ông Trần Quốc Nam sinh năm 1971. Ông có hơn 25 năm công tác tại Ninh Thuận (cũ).

Ông từng làm Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, sau đó là Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận từ năm 2020 và làm đại biểu Quốc hội khóa XV, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận.

Sau khi hợp nhất tỉnh Ninh Thuận và Khánh Hòa, từ 1/7, ông Nam được chỉ định làm Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Khánh Hòa.

Ngày 8/9, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa xác nhận ông Nam có đơn xin nghỉ công tác với lý do cá nhân.

Anh Văn/VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hàng triệu học sinh và phụ huynh trên toàn quốc cần nắm được thông tin này

Hàng triệu học sinh và phụ huynh trên toàn quốc cần nắm được thông tin này Nổi bật

Kiểm tra phòng trọ, bắt Lê Mạnh Phúc sinh năm 1992

Kiểm tra phòng trọ, bắt Lê Mạnh Phúc sinh năm 1992 Nổi bật

Hơn 300.000 cán bộ chiến sĩ, dân quân tự vệ; 8.000 phương tiện sẵn sàng ứng phó siêu bão RAGASA

Hơn 300.000 cán bộ chiến sĩ, dân quân tự vệ; 8.000 phương tiện sẵn sàng ứng phó siêu bão RAGASA

10:35 , 23/09/2025
Điều tra thông tin cô gái trẻ "tố" bị tài xế taxi sàm sỡ khi đi du lịch ở Ninh Bình

Điều tra thông tin cô gái trẻ "tố" bị tài xế taxi sàm sỡ khi đi du lịch ở Ninh Bình

10:05 , 23/09/2025
Siêu bão Ragasa đổ bộ Quảng Ninh - Nghệ An sáng 25/9, gây đợt mưa lớn trên 400mm

Siêu bão Ragasa đổ bộ Quảng Ninh - Nghệ An sáng 25/9, gây đợt mưa lớn trên 400mm

09:34 , 23/09/2025
Siêu bão Ragasa di chuyển quá nhanh, ảnh hưởng nước ta rất sớm

Siêu bão Ragasa di chuyển quá nhanh, ảnh hưởng nước ta rất sớm

09:15 , 23/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên