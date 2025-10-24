Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ông lão ở Quảng Trị bất ngờ nhận 220 triệu trong tài khoản, liền tìm người trả lại

24-10-2025 - 10:00 AM | Kinh tế số

Bất ngờ nhận 220 triệu đồng người lạ chuyển nhầm, ông Nguyễn Thừa Vũ ở Quảng Trị liền mang đến công an trình báo để trả lại.

Ông lão ở Quảng Trị bất ngờ nhận 220 triệu trong tài khoản, liền tìm người trả lại- Ảnh 1.

Công an phường Bắc Gianh hỗ trợ ông Nguyễn Thừa Vũ trả lại tiền cho người chuyển nhầm

Sáng 24-10, Công an phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị cho biết vừa hỗ trợ một người dân địa phương hoàn trả 220 triệu đồng do người khác chuyển nhầm vào tài khoản.

Trước đó, chiều 23-10, ông Nguyễn Thừa Vũ (68 tuổi, trú tổ dân phố Đồng Môn, phường Bắc Gianh) bất ngờ nhận được 220 triệu đồng chuyển vào tài khoản ngân hàng của mình từ một người không quen biết.

Biết rằng có người đã chuyển nhầm số tiền lớn, không chút đắn đo, ông Vũ lập tức đến trụ sở công an phường Bắc Gianh để trình báo và tìm cách trả lại cho chủ tài khoản.

Theo Công an phường Bắc Gianh, sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị phối hợp với Ngân hàng ACB chi nhánh Quảng Trị tiến hành tra soát, xác định người chuyển nhầm là chị Lê Thị Hoài Phương (33 tuổi, trú khu phố 1, phường Ba Đồn). Ngay sau đó, công an đã liên hệ với chị Phương, hướng dẫn hai bên hoàn tất thủ tục để hoàn trả lại toàn bộ số tiền.

Đại diện Công an phường Bắc Gianh cho biết hành động trung thực của ông Vũ được chính quyền và người dân địa phương ghi nhận, xem là tấm gương sáng về ý thức chấp hành pháp luật trong đời sống thường ngày.

Công an phường Bắc Gianh cũng khuyến cáo, trong trường hợp nhận được tiền chuyển nhầm từ người lạ, người dân cần chủ động trình báo cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn xử lý, tránh bị lợi dụng trong các thủ đoạn lừa đảo tài chính đang ngày càng tinh vi.

Theo Hoàng Phúc

Người Lao động

