Sáng 6/9, Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo báo Nhân Dân tại Hội nghị, thay mặt Trung ương Đảng, ông Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao Quyết định điều động, chỉ định ông Lê Minh Ngân giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại diện Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định cho ông Lê Minh Ngân.

Theo Quyết định của Ban Bí thư, ông Lê Minh Ngân thôi giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước đó, ngày 3/9/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 1881/QĐ-TTg tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Quang Dương đánh giá cao những kết quả mà Lai Châu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; khẳng định việc điều động cán bộ xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ, nhằm tiếp tục đưa Lai Châu phát triển nhanh, bền vững.

Ông Nguyễn Quang Dương nhấn mạnh, ông Lê Minh Ngân là cán bộ có chuyên môn, trưởng thành từ cơ sở, từng trải qua nhiều vị trí công tác, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đặc biệt trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường; đồng thời đã được quy hoạch vào Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ tới.

Ông Lê Minh Ngân phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Minh Ngân bày tỏ xúc động, cảm ơn sự tin tưởng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương. Trên cương vị mới, ông Lê Minh Ngân khẳng định sẽ cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XV, phấn đấu đưa Lai Châu phát triển nhanh, bền vững, góp phần cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên hùng cường của dân tộc.