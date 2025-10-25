Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ngày 25/10, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết bầu ông Lê Quang Mạnh giữ chức Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Ông Lê Quang Mạnh sinh năm 1974, quê ở thành phố Hà Nội, tiến sĩ kinh tế; ông Mạnh là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ông Mạnh có nhiều năm công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nay là Bộ Tài chính), từng kinh qua các chức vụ Cục trưởng Quản lý đăng ký kinh doanh; Vụ trưởng Kinh tế đối ngoại; Vụ trưởng Kinh tế địa phương và lãnh thổ.

Ông Lê Quang Mạnh giữ chức Tổng thư ký Quốc hội.

Ông Lê Quang Mạnh được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư vào tháng 3/2018. Hơn một năm sau, ông được điều động làm Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, rồi được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố. Tháng 9/2020, ông giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ.

Từ tháng 5/2023, ông làm Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách. Khi Quốc hội sắp xếp lại tổ chức, ông Mạnh đảm nhiệm chức vụ Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính.

Đến tháng 9 vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã điều động, bổ nhiệm ông Lê Quang Mạnh giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội.

Ông Mạnh cũng được phân công chỉ đạo, điều hành hoạt động của Văn phòng Quốc hội, thực hiện nhiệm vụ của Tổng thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho đến khi kiện toàn chức danh Tổng thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Ngày 25/10, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ông Lê Quang Mạnh được bầu giữ chức Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Theo Luân Dũng

Tiền Phong

