"Ông lớn" công nghệ Đức đầu tư trung tâm R&B hơn 150 triệu euro ở TP HCM

07-08-2025 - 16:35 PM | Kinh tế số

SAP Labs Việt Nam có trụ sở ngay trung tâm TP HCM và là trung tâm thứ hai tại Đông Nam Á (sau Singapore).

Ngày 7-8, tại TP HCM, SAP - công ty công nghệ đa quốc gia của Đức, chuyên cung cấp phần mềm và dịch vụ liên quan đến quản lý doanh nghiệp, đã công bố thành lập trung tâm nghiên cứu phát triển (R&D) SAP Labs Vietnam, với kế hoạch đầu tư hơn 150 triệu euro (tương đương hơn 4.500 tỉ đồng) trong vòng 5 năm tới.

Sự kiện có sự tham dự của Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng; bà Helga Margarete Bath, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền CHLB Đức tại Việt Nam; đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành và địa phương.

Theo SAP, Việt Nam là một trong số 20 quốc gia trên toàn cầu được SAP đầu tư trung tâm R&D, thể hiện rõ cam kết đầu tư dài hạn của SAP tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, đưa Việt Nam trở thành một thị trường công nghệ năng động hàng đầu khu vực.

Thông qua SAP Labs Việt Nam, trung tâm này không chỉ hướng đến phát triển phần mềm mang tiêu chuẩn quốc tế mà còn mong muốn hỗ trợ doanh nghiệp và cộng đồng địa phương phát triển mạnh mẽ trong môi trường số toàn cầu.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng tham dự lễ công bố thành lập SAP Labs Vietnam

Cụ thể, trung tâm mới này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ phát triển sản phẩm của SAP, đặc biệt trong các lĩnh vực cốt lõi như chuỗi cung ứng số bền vững và giải pháp doanh nghiệp thông minh tích hợp AI.

Trước đó, từ tháng 9-2024, SAP Labs Việt Nam đã tuyển dụng hơn 200 nhân viên và dự kiến sẽ mở rộng lên 500 nhân sự vào năm 2027, trong đó riêng năm 2025 sẽ tuyển thêm 350 người.

Bên cạnh việc tìm kiếm nhân sự cấp cao, công ty cũng đang hợp tác chặt chẽ với các trường đại học hàng đầu tại TP HCM nhằm ươm mầm tài năng công nghệ trẻ, đồng thời mở ra con đường phát triển nghề nghiệp trong các lĩnh vực tiên tiến như phân tích dữ liệu, AI và kỹ thuật phần mềm.

“Tốc độ chuyển đổi số nhanh chóng của Việt Nam cùng lực lượng lao động trẻ, am hiểu công nghệ đã đưa Việt Nam trở thành một trụ cột quan trọng trong tầm nhìn toàn cầu của SAP về tăng trưởng dài hạn đi đôi với đổi mới sáng tạo toàn diện”- ông Việt Nguyễn, Tổng Giám đốc SAP Việt Nam, chia sẻ.

Theo Lê Tỉnh

Người lao động

