'Ông lớn' vận tải dầu khí Việt Nam báo lãi trên 1.000 tỷ đồng sau 9 tháng

Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí (PVTrans, mã CK: PVT) vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025 với doanh thu hợp nhất đạt 11.000 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ, vượt 50% so với kế hoạch giai đoạn này và hoàn thành hơn 107% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt khoảng 1.140 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ nhưng vẫn vượt 37% kế hoạch 9 tháng.



PVTrans cho biết, việc bổ sung thêm 3 tàu mới gồm PVT Pearl, PVT Solana và PVT Avira đã mở rộng năng lực vận chuyển, nâng cao tính cạnh tranh của PVTrans.

Bên cạnh đó, chương trình tiết kiệm, chống lãng phí cũng mang lại hiệu quả khi tiết giảm chi phí hơn 16 tỷ đồng trong 9 tháng – ước đạt 77% kế hoạch năm.



3 tháng cuối năm, PVTrans xác định bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn còn nhiều bất lợi, nhưng mục tiêu là hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2025. Kế hoạch doanh thu hợp nhất quý IV/2025 là 4.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 586 tỷ đồng.



Tính đến tháng 8, PVTrans sở hữu 61 tàu đa chủng loại với tổng trọng tải gần 1,8 triệu DWT, trong đó hơn 90% hoạt động tại nước ngoài. Công suất đội tàu tăng khoảng 3% so với đầu năm nhờ hai thương vụ mua lại: tàu chở LPG Phoenix Gas (tháng 6) và tàu hàng rời PVT Fortune (tháng 7), với tổng chi phí đầu tư gần 26 triệu USD.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu PVT chốt phiên 3/10 ở mức 17.750 đồng/cp, vốn hóa đạt 8.300 tỷ đồng. ﻿