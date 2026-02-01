“Ông lớn” VSIP sắp mở bán hơn 500 căn nhà ở xã hội tại Bắc Ninh, giá từ 19 triệu đồng/m²

Ảnh minh họa.

Sở Xây dựng Bắc Ninh vừa có thông báo công bố các thông tin sau khi khởi công xây dựng hạng mục nhà ở xã hội tại lô đất NOXH-B2 và NOXH-B4, thuộc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh Khu đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh.

Dự án do Công ty TNHH VSIP Bắc Ninh làm chủ đầu tư. Trong đó, lô đất NOXH-B2 được xây dựng tại xã Đại Đồng; lô đất NOXH-B4 nằm trên địa bàn phường Từ Sơn và xã Đại Đồng.

Cụ thể, nhà ở xã hội tại lô đất NOXH-B2 có diện tích khu đất 8.100 m², gồm 02 tòa nhà N1 và N2, mỗi tòa cao 15 tầng nổi và tầng mái tum. Trong khi đó, nhà ở xã hội tại lô đất NOXH-B4 được xây dựng trên khu đất rộng hơn 2.200 m², gồm 1 tòa nhà cao 10 tầng nổi và tầng mái tum. Dự án cũng được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, cùng các hạng mục phụ trợ khác.

Tổng số căn hộ để bán của dự án khoảng 547 căn, giá bán dự kiến (tạm tính) khoảng 19,4 triệu đồng/m² (đã bao gồm VAT, chưa bao gồm phí bảo trì).

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự kiến từ ngày 04/5/2026 đến hết ngày 04/6/2026. Dự án dự kiến hoàn thành vào quý I/2027.

Trước đó, ngày 12/1, Sở Xây dựng Bắc Ninh cũng đã công bố thông tin sau khi khởi công dự án Khu nhà ở xã hội tại thôn Nam Ngạn, xã Quang Châu, huyện Việt Yên (nay là phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh), do CTCP Hoàng Ninh Group làm chủ đầu tư.

Dự án có quy mô 3 khối nhà chung cư cao tầng, cung cấp 870 căn hộ, trong đó 536 căn nhà ở xã hội để bán và 134 căn cho thuê, với diện tích từ 25 – 69 m². Giá bán dự kiến khoảng 18 – 19 triệu đồng/m² (đã bao gồm VAT, chưa bao gồm kinh phí bảo trì). Thời gian dự kiến nhận hồ sơ đăng ký từ tháng 4/2026 đến tháng 5/2026.

Theo Sở Xây dựng Bắc Ninh, năm 2025 toàn tỉnh đã hoàn thành gần 20.000 căn hộ nhà ở xã hội, chiếm khoảng 20% tổng số căn hộ nhà ở xã hội của cả nước.

Năm 2026, địa phương được giao chỉ tiêu 19.000 căn, song tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành trên 20.000 căn, qua đó đóng góp vào kết quả chung của cả nước, đồng thời tạo thêm động lực phát triển nhà ở và thị trường bất động sản.