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Ông Lương Hoàng Thái được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công Thương

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Ông Lương Hoàng Thái được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công Thương

Thủ tướng Chính phủ vừa bổ nhiệm ông Lương Hoàng Thái - Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại - giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương. Ông Thái có nhiều năm công tác trong lĩnh vực hội nhập kinh tế quốc tế, chính sách thương mại đa biên và phòng vệ thương mại.

Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Theo quyết định, ông Lương Hoàng Thái - Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại - được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương .

Ông Lương Hoàng Thái sinh ngày 9/6/1973, quê Quảng Ngãi. Ông Thái có trình độ cử nhân kinh tế ngoại thương, thạc sĩ kinh doanh quốc tế và Cao cấp lý luận chính trị.

Tân Thứ trưởng Bộ Công Thương có gần 30 năm công tác trong ngành. Từ tháng 1/1996 đến tháng 2/2003, ông là chuyên viên Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương). Sau đó, ông giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên từ tháng 2/2003 đến tháng 11/2010.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái. Ảnh: BCT.

Từ tháng 11/2010 đến tháng 2/2025, ông Thái đảm nhiệm chức Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên, tham gia công tác đàm phán, triển khai nhiều hiệp định thương mại tự do của Việt Nam.

Tháng 3/2025, ông được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại. Trên cương vị này, ông phụ trách hoạt động phòng vệ thương mại, trong đó có việc ứng phó các vụ điều tra đối với hàng xuất khẩu Việt Nam và triển khai các biện pháp bảo vệ sản xuất trong nước theo quy định.

Với việc bổ nhiệm ông Lương Hoàng Thái, hiện lãnh đạo Bộ Công Thương gồm Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng và 4 Thứ trưởng: Phan Thị Thắng, Trương Thanh Hoài, Nguyễn Việt Sơn và Lương Hoàng Thái.

Trước đó, ngày 29/7, ông Nguyễn Hoàng Long được điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Ngày 18/9, ông Nguyễn Sinh Nhật Tân được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo Dương Hưng

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