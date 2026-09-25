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Việt Nam đặt mục tiêu tuổi thọ trên 80 tuổi vào năm 2045

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Việt Nam đặt mục tiêu tuổi thọ trên 80 tuổi vào năm 2045

Bộ Y tế xác định các chỉ tiêu về dân số, tuổi thọ, số năm sống khỏe, bảo hiểm y tế và Chỉ số Phát triển Con người (HDI) theo từng giai đoạn đến năm 2045. Các chỉ tiêu hướng tới nâng cao chất lượng dân số và chất lượng cuộc sống của người dân.

Bộ Y tế phấn đấu nâng tuổi thọ trung bình của người Việt Nam lên trên 80 tuổi, số năm sống khỏe trên 71 năm vào giai đoạn 2036-2045, đồng thời duy trì tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên 99% dân số.

Mục tiêu trên được nêu trong Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 217/NQ-CP ngày 6-8-2026 của Chính phủ, thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 28-7-2026 của Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam, vừa được Bộ Y tế ban hành.

Theo kế hoạch, tuổi thọ và số năm sống khỏe của người dân sẽ được nâng dần qua từng giai đoạn. Trong giai đoạn 2026-2030, tuổi thọ trung bình phấn đấu đạt 75,5 tuổi, số năm sống khỏe tối thiểu 68 năm. Các chỉ tiêu này lần lượt tăng lên 76,5 tuổi và tối thiểu 69 năm trong giai đoạn 2031-2035. Đến giai đoạn 2036-2045, tuổi thọ trung bình trên 80 tuổi và số năm sống khỏe tối thiểu trên 71 năm.

Cùng với kéo dài tuổi thọ, kế hoạch hướng tới mở rộng độ bao phủ bảo hiểm y tế. Giai đoạn 2026-2030, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế phấn đấu trên 97%; giai đoạn 2031-2035 trên 99% và duy trì trên 99% trong giai đoạn 2036-2045.

Quy mô dân số cũng được dự báo tiếp tục tăng, từ khoảng 105,4 triệu người trong giai đoạn 2026-2030 lên 108,3 triệu người giai đoạn 2031-2035 và khoảng 112,9 triệu người giai đoạn 2036-2045.

Bộ Y tế đồng thời đặt mục tiêu Chỉ số Phát triển Con người (HDI) đạt từ 0,8 trở lên trong giai đoạn 2026-2030, trên 0,8 giai đoạn 2031-2035 và đến giai đoạn 2036-2045 thuộc nhóm cao trên thế giới.

Để đạt các mục tiêu này, Bộ Y tế xác định dân số và chất lượng dân số là một trong những nội dung trọng tâm. Bộ sẽ xây dựng, triển khai Chiến lược quốc gia về dân số đến năm 2045 trên cơ sở tổng kết Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030; đồng thời hoàn thiện các chính sách khen thưởng, hỗ trợ thực hiện tốt công tác dân số.

Cùng với đó, các nội dung về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân tiếp tục được triển khai theo Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9-9-2025 của Bộ Chính trị và kế hoạch của Bộ Y tế.

Bộ Y tế sẽ xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh quy mô lớn và ứng phó các sự kiện khẩn cấp về y tế công cộng, thiên tai, thảm họa và an ninh y tế cấp quốc gia giai đoạn 2026-2030.

Các nội dung này được đặt trong tổng thể Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

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Theo Ngọc Dung

Sài Gòn Giải Phóng

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