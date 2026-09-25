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Bắt Nguyễn Thanh Phương Tuyền SN 1988 cầm đầu đường dây 10.000 viên An Cung giả: Người cao tuổi chú ý

| | Thị trường

Ai cũng cần chủ động phòng ngừa đột quỵ, nhưng quan trọng là lựa chọn đúng cách.

Một đường dây An Cung giả vừa bị triệt phá cho thấy người cao tuổi và người có bệnh tim mạch, huyết áp là nhóm tìm mua đáng chú ý. Nhưng tránh mua nhầm hàng giả chưa phải điều duy nhất người đang dùng An Cung với mong muốn phòng đột quỵ cần biết.

Từ những hộp An Cung giá gần 3 triệu đồng

Ngày 24/9/2026, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin về việc triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán An Cung và mỹ phẩm nhập ngoại giả. Theo kết quả điều tra bước đầu, các đối tượng mua viên hoàn, nguyên liệu trôi nổi, không rõ nguồn gốc cùng vỏ hộp, tem, nhãn từ Trung Quốc rồi đưa về Việt Nam đóng gói. Sản phẩm sau đó được tạo hình thức giống hàng chính hãng có nguồn gốc Hàn Quốc, Trung Quốc để bán ra thị trường.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, Nguyễn Thanh Phương Tuyền, sinh năm 1988, trú tại tỉnh Đồng Tháp, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Dược mỹ phẩm Tami Natural Home, được xác định là đầu mối tổ chức sản xuất và cung cấp hàng hóa cho các đối tượng khác trong đường dây.

Đối tượng Nguyễn Thanh Phương Tuyền - Ảnh: Công an Thanh Hóa

Cơ quan công an cho biết mỗi hộp An Cung giả sau khi hoàn thiện có giá khoảng 105.000 đồng. Qua nhiều tầng trung gian, giá đến tay người tiêu dùng lên gần 3 triệu đồng/hộp, cao gần 30 lần giá thành. Lực lượng chức năng thu giữ 10.000 hộp An Cung, khoảng 300kg viên hoàn chưa thành phẩm, tương đương hơn 1 triệu viên cùng hàng nghìn vỏ hộp, tem và nhãn mác.

Đáng chú ý, theo Công an tỉnh Thanh Hóa, người tìm mua phần lớn là người cao tuổi, người có bệnh tim mạch, huyết áp và muốn sử dụng sản phẩm để phòng ngừa nguy cơ sức khỏe. Chính nhu cầu "mua để phòng" khiến câu chuyện không dừng ở việc làm sao phân biệt được hàng giả, hàng nhái. Ngay cả khi mua được sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, người dùng vẫn cần biết An Cung có phải loại thuốc có thể tự dùng để phòng đột quỵ hay không.

Không tự ý mua dùng với mục đích dự phòng

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 từng cảnh báo việc tự ý mua An Cung ngưu hoàng hoàn nhằm mục đích dự phòng hoặc tự điều trị đột quỵ là việc cần tránh. Theo thông tin bệnh viện dẫn từ cơ quan quản lý, thuốc phải được dùng đúng chỉ định và dưới sự giám sát của người có chuyên môn. Người bình thường cũng không thể tự xác định thể bệnh để quyết định khi nào thuốc phù hợp.

Bắt Nguyễn Thanh Phương Tuyền SN 1988 cầm đầu đường dây 10.000 viên An Cung giả: Người cao tuổi chú ý - Ảnh 1.

Các viên hoàn An Cung giả được các đối tượng rao bán trên mạng xã hội - Ảnh: Công an Thanh Hóa

Điều này tạo ra ranh giới quan trọng giữa "hàng thật" và "dùng đúng". Một sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng không đồng nghĩa với việc phù hợp cho mọi người hoặc có thể uống định kỳ chỉ vì lo đột quỵ. Với người đang có sẵn An Cung trong nhà do tự mua, được biếu hoặc nghe người quen giới thiệu, cách an toàn hơn là hỏi bác sĩ về chính sản phẩm và tình trạng sức khỏe của mình trước khi sử dụng.

Người đang điều trị tăng huyết áp, tim mạch hoặc bệnh mạn tính cũng không nên vì có An Cung mà thay đổi đơn thuốc bác sĩ đã kê. Việc kiểm soát các yếu tố nguy cơ và tuân thủ điều trị vẫn cần dựa trên hướng dẫn của cơ sở y tế đang theo dõi người bệnh.

Khi có dấu hiệu đột quỵ, việc cần làm ngay

Theo Bộ Y tế, quy tắc FAST giúp nhận biết sớm đột quỵ qua những biểu hiện như khuôn mặt mất cân đối, một bên tay yếu hoặc không nâng được và lời nói đột ngột khó khăn. Khi xuất hiện những bất thường này, người bệnh cần được đưa đi cấp cứu càng sớm càng tốt.

Có những triệu chứng cảnh báo đột quỵ đến trước cả FAST (Ảnh minh họa, nguồn: Sức khỏe & Đời sống) Có những triệu chứng cảnh báo đột quỵ đến trước cả FAST (Ảnh minh họa, nguồn: Sức khỏe & Đời sống)

Theo Giáng Tiên

Sức khỏe 24h

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