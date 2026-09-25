VinFast VF Wild rẻ nhất còn 756 triệu đồng khi trừ hết khuyến mại, sạc miễn phí 10 lần/tháng, giao xe ngay tháng sau

Giá VF Wild cọc sớm từ 799 triệu đồng

VinFast chính thức mở chương trình đặt cọc sớm cho VF Wild từ ngày 25/9 đến hết ngày 30/9/2026. Khách hàng đặt cọc trong thời gian này được giảm trực tiếp 61 triệu đồng/xe, với số tiền đặt cọc 15 triệu đồng.

VinFast VF Wild đang có nhiều khuyến mại trong thời gian nhận cọc. Ảnh: Đại lý

Khoản đặt cọc không được hoàn hủy, nhưng có thể chuyển nhượng cho người thân trong gia đình, gồm bố mẹ, vợ/chồng, con cái, anh chị em ruột hai bên hoặc công ty do các cá nhân này đứng tên. Khách hàng có thể đặt cọc trực tuyến trên website VinFast hoặc tại hệ thống đại lý chính hãng trên toàn quốc.

VF Wild có giá niêm yết 860 triệu đồng với các màu đen, đỏ và trắng. Riêng màu bạc có giá 872 triệu đồng. Như vậy, nếu chỉ áp dụng ưu đãi đặt cọc sớm, giá xe lần lượt còn 799 triệu đồng và 811 triệu đồng.

Theo kế hoạch, những chiếc VF Wild đầu tiên có thể được bàn giao cho khách hàng từ cuối tháng 10/2026.

Giá VF Wild trừ hết khuyến mại còn từ 756 triệu đồng

Ngoài khuyến mại đặt cọc sớm, VinFast cho biết khách hàng đang sở hữu ô tô hoặc xe máy chạy xăng của bất kỳ thương hiệu nào, hoặc ô tô, xe máy điện VinFast, khi mua VF Wild còn được hưởng thêm 5% theo chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2.

Với mức giá niêm yết 860 triệu đồng, khoản khuyến mại 5% tương đương 43 triệu đồng. Nếu đủ điều kiện áp dụng đồng thời hai chương trình, giá VF Wild bản màu đen, đỏ hoặc trắng được tính như sau: 860 - 61 - 43 = 756 triệu đồng. Trong khi đó, bản màu bạc có giá niêm yết 872 triệu đồng sẽ có giá còn khoảng 768 triệu đồng.

Chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2 được VinFast áp dụng đến hết ngày 19/12/2026.

Nhiều khoản hỗ trợ khác cho VF Wild

Chủ sở hữu VF Wild còn được miễn phí 10 lần sạc pin mỗi tháng tại hệ thống trạm sạc công cộng V-Green đến hết ngày 10/2/2029.

VinFast cũng cho biết VF Wild được hưởng mức lệ phí trước bạ 0% dành cho xe thuần điện, qua đó giúp giảm thêm chi phí khi đăng ký xe.

VF Wild có gì?

VF Wild là xe điện mở rộng phạm vi (REEV), có khả năng vận hành thuần điện trên 250 km. Xe sử dụng bộ pin LFP dung lượng 46,4 kWh, cho phạm vi hoạt động thuần điện hơn 250 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn NEDC. Hệ thống REEV bổ sung năng lượng cho xe khi cần, đưa tổng quãng đường di chuyển lên hơn 1.000 km.

Xe được trang bị tính năng V2L, cho phép sử dụng năng lượng từ pin xe để cấp điện cho các thiết bị bên ngoài.

VF Wild là xe điện mở rộng phạm vi bằng động cơ xăng. Ảnh: Đại lý

VF Wild có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.376 x 2.069 x 1.873 mm, chiều dài cơ sở 3.258 mm. Thùng xe có kích thước 1.574 x 1.512 x 509 mm.

Xe có tải trọng lớn như các mẫu bán tải thuần động cơ đốt trong. Ảnh: Đại lý

Các trang bị công nghệ đáng chú ý khác gồm trợ lý ảo 3.0 với khả năng nhân bản giọng nói và trò chuyện tự nhiên, điều khiển và giám sát xe từ xa thông qua smartphone hoặc smartwatch, cập nhật phần mềm FOTA, theo dõi sức khỏe pin và ghi nhận hành vi lái xe.

Nội thất xe có thiết kế tối giản. Ảnh: Đại lý

VinFast định vị VF Wild là mẫu xe có thể đáp ứng cả nhu cầu sử dụng hàng ngày trong đô thị lẫn những chuyến đi dài, nhờ kết hợp hệ truyền động điện với công nghệ mở rộng phạm vi hoạt động.