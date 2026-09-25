Haidilao Việt Nam bất ngờ siết quy định, khách không được mang thức ăn bên ngoài vào

Nếu thường xuyên đi ăn Haidilao, nhiều thực khách hẳn không còn xa lạ với một “đặc quyền” khá thú vị: có thể mang đồ ăn từ bên ngoài vào dùng cùng bữa lẩu. Đây từng là điểm khiến Haidilao khác biệt so với không ít nhà hàng, nơi việc mang thực phẩm bên ngoài vào thường không được khuyến khích.

Một số thông tin được chia sẻ trước đây cũng ghi nhận Haidilao khá thoải mái với việc này. Thậm chí, một bài viết về Haidilao Việt Nam từ năm 2023 từng mô tả nhà hàng là nơi “rất thoải mái” với việc khách mang đồ ăn bên ngoài vào.

Từ thịt, rau đến nước lẩu, khách từng mang đủ thứ vào Haidilao

Chính vì sự cởi mở này, việc mang theo một món ăn yêu thích để dùng cùng nồi lẩu Haidilao dần trở thành trải nghiệm khá quen thuộc với một bộ phận thực khách.

Trước đây, khách hàng của Haidilao có thể mang đồ ăn từ bên ngoài vào dùng cùng bữa lẩu. Ảnh: Haidilao Việt Nam

Có người mang thêm thịt, hải sản hoặc rau củ mà mình thích; người khác lại đem theo những món ăn vặt, đồ ăn đặc trưng mua ở một cửa hàng khác. Thậm chí, có người còn muốn thử kết hợp đồ thả lẩu, nước lẩu hoặc nguyên liệu bên ngoài với những món vốn có trong thực đơn của Haidilao.

Điều này cũng khá dễ hiểu bởi mô hình gọi món của Haidilao vốn cho phép thực khách tự lựa chọn rất nhiều nguyên liệu cho nồi lẩu. Trên thực đơn chính thức, nhà hàng hiện có nhiều nhóm món từ nước lẩu, thịt, hải sản, rau củ, món ăn kèm đến thức uống.

Với những người có khẩu vị riêng hoặc đơn giản là muốn thưởng thức món mình thích trong một bữa lẩu cùng bạn bè, việc được mang thêm đồ ăn bên ngoài từng tạo cảm giác khá thoải mái.

Thế nhưng, “đặc quyền” này vừa chính thức thay đổi.

Haidilao bất ngờ thông báo không nhận thực phẩm bên ngoài

Sáng 25/9, Haidilao Việt Nam bất ngờ đăng tải thông báo về việc không mang theo thực phẩm vào nhà hàng dùng bữa.

Theo nội dung thông báo, Haidilao cho biết nhà hàng trân trọng sự yêu thích và ủng hộ của khách hàng. Tuy nhiên, nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm và thuận tiện cho công tác quản lý chất lượng nguyên liệu, Haidilao sẽ không tiếp nhận thực phẩm do khách hàng tự mang vào nhà hàng, ngoại trừ đồ uống.

Theo thông báo mới nhất từ Haidilao Việt Nam, nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm và thuận tiện cho công tác quản lý chất lượng nguyên liệu, Haidilao sẽ không tiếp nhận thực phẩm do khách hàng tự mang vào nhà hàng, ngoại trừ đồ uống.

Như vậy, từ nay nếu muốn mang theo một món ăn, nguyên liệu hay thực phẩm từ bên ngoài để sử dụng trong bữa lẩu, khách hàng sẽ không còn được nhà hàng tiếp nhận như trước.

Đáng chú ý, Haidilao cũng không đơn thuần đưa ra một lời “từ chối”. Trong thông báo, thương hiệu cho biết nếu khách hàng có món ăn yêu thích hoặc mong muốn Haidilao bổ sung vào thực đơn, họ có thể gửi đề xuất để nhà hàng nghiên cứu và phát triển thêm những món mới.

Thông điệp này cho thấy Haidilao muốn chuyển nhu cầu “mang món ngoài vào” thành những gợi ý trực tiếp cho chính thực đơn của thương hiệu.

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Thông báo mới nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi đây vốn là một trong những điểm khá đặc biệt mà nhiều khách hàng từng nhắc đến khi nói về Haidilao.

Bên cạnh những người tiếc nuối vì từ nay không thể mang món yêu thích vào ăn cùng lẩu, cũng có ý kiến cho rằng quy định mới là điều dễ hiểu đối với một nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Một bình luận nhận được nhiều sự đồng tình viết: “Nhà hàng mở ra để kinh doanh. Mang đồ ở ngoài vô ăn no rồi sao ăn đồ người ta. Để người ta làm ăn xíu đi mấy bạn. Thấy lâu lắm rồi giờ Haidilao mới lên bài là quá tử tế.”

Nhiều người đồng tình với quy định mới của Haidilao Việt Nam. Ảnh: Haidilao Việt Nam

Nhìn ở góc độ này, việc hạn chế thực phẩm bên ngoài cũng giúp ranh giới giữa dịch vụ của nhà hàng và thực phẩm do khách tự mang đến trở nên rõ ràng hơn. Khi toàn bộ nguyên liệu được sử dụng trong nồi lẩu đều nằm trong hệ thống quản lý của nhà hàng, việc kiểm soát nguồn gốc, bảo quản, sơ chế và chất lượng nguyên liệu cũng thuận tiện hơn.

Đây cũng là vấn đề có ý nghĩa đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống nói chung. Luật An toàn thực phẩm quy định cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phải bảo đảm các điều kiện về vệ sinh, dụng cụ chế biến, nguồn gốc nguyên liệu và quy trình bảo quản thực phẩm.

Không chỉ là chuyện “bán thêm một món ăn”

Nếu trước đây việc cho phép khách mang đồ ăn ngoài vào được nhìn như một biểu hiện của sự thoải mái và chiều khách, thì quy định mới lại cho thấy một khía cạnh khác của vận hành nhà hàng: khi quy mô lớn hơn, việc kiểm soát chất lượng và nguồn nguyên liệu cũng trở nên quan trọng hơn.

Đặc biệt, với mô hình lẩu, thực phẩm bên ngoài khi được đưa vào nồi dùng chung với nguyên liệu của nhà hàng có thể khiến nhà hàng khó kiểm soát toàn bộ quá trình từ nguồn gốc, vận chuyển, bảo quản cho tới tình trạng của thực phẩm trước khi khách sử dụng.

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Trong khi đó, Haidilao hiện đã có 20 nhà hàng tại Việt Nam tính đến tháng 9/2026, theo thông tin trên website chính thức của thương hiệu. Khi hệ thống ngày càng mở rộng, việc thống nhất quy trình giữa các chi nhánh cũng trở thành một phần quan trọng trong quản lý vận hành.

Vì thế, thông báo lần này có thể được nhìn không chỉ dưới góc độ “Haidilao không cho mang đồ ăn ngoài nữa”, mà còn là sự thay đổi trong cách thương hiệu kiểm soát trải nghiệm và chất lượng bữa ăn tại nhà hàng.

Dĩ nhiên, điều này cũng đồng nghĩa khách hàng sẽ mất đi một trong những sự linh hoạt từng khiến Haidilao trở nên đặc biệt. Nhưng ít nhất theo thông báo mới, đồ uống vẫn là ngoại lệ, trong khi những khách hàng muốn thưởng thức một món ăn nào đó có thể gửi đề xuất để Haidilao cân nhắc đưa vào thực đơn.

Từ một thương hiệu từng khá “dễ tính” với đồ ăn bên ngoài, Haidilao giờ đây đã đặt ra một giới hạn rõ ràng hơn: đã vào nhà hàng dùng bữa thì thực phẩm sử dụng trong bữa ăn sẽ thuộc phạm vi quản lý của nhà hàng.

Và có lẽ, sau thông báo sáng 25/9, những ngày khách mang cả thịt, rau, đồ thả lẩu hay món ăn yêu thích từ bên ngoài vào Haidilao rồi cùng “mix” với nồi lẩu sẽ chính thức trở thành chuyện của trước đây.