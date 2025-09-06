Ông Lương Nguyễn Minh Triết nói gì sau khi nhậm chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng?

Chiều 6/9, ông Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định ông Lương Nguyễn Minh Triết làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu sau khi nhận quyết định, ông Lương Nguyễn Minh Triết cho biết: Đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm nặng nề trước yêu cầu cao về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, yêu cầu cao về xây dựng một thành phố đang phát triển mạnh mẽ, được Trung ương gửi gắm nhiều kỳ vọng để phát triển thành một cực tăng trưởng của cả nước, trung tâm kinh tế văn hóa xã hội của khu vực.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu tại lễ công bố quyết định.

"Tôi cũng tự nhận thấy bản thân mình cần phải nỗ lực cố gắng hơn nữa trên cương vị mới, thì mới có thể đảm bảo tốt trọng trách được giao, mới có thể hoàn thành trách nhiệm, kế tục và phát huy những nền tảng động lực phát triển mới của thành phố mà những lãnh đạo tiền nhiệm đã dày công và tâm huyết để xây dựng được", ông Triết phát biểu.

Trên cương vị công tác mới, tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng hứa sẽ nỗ lực hết mình nêu cao tính tiên phong gương mẫu, giữ vững nguyên tắc phát huy dân chủ cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ và cả hệ thống chính trị của thành phố; giữ vững truyền thống đoàn kết thống nhất, tận dụng và nắm bắt thời cơ, phát huy trí tuệ tập thể, bản lĩnh sáng tạo nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ thành phố, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Để hoàn thành những nhiệm vụ trên, ông Triết cũng bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị , Ban Bí thư và đặc biệt là của Tổng Bí thư Tô Lâm, cùng lãnh đạo Đảng Nhà nước, các cán bộ lão thành, lãnh đạo tiền nhiệm, sự phối hợp của các bộ ngành Trung ương đối với Đảng bộ chính quyền thành phố và đối với cá nhân ông.

Đồng thời, tân Bí thư Đà Nẵng cũng mong muốn và trân trọng đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, các cơ quan đơn vị cùng toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân thành phố ủng hộ, phối hợp giúp ông hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết cũng tri ân những đóng góp của người tiền nhiệm là ông Nguyễn Văn Quảng vừa được Trung ương điều động làm Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ. Trong đó, đặc biệt ông Quảng đã nỗ lực chỉ đạo đề xuất tham mưu Quốc hội, Trung ương các giải pháp để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, khơi thông nguồn lực phát triển, ưu tiên những cơ chế chính sách đặc thù và những động lực phát triển mới của thành phố Đà Nẵng, góp phần tạo nền tảng hết sức quan trọng để xây dựng và phát triển thành phố trong thời gian tới.