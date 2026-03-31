Ông Ngô Chí Dũng: VPBank muốn trở thành 1 trong 3 ngân hàng lớn nhất Việt Nam

Khép lại năm 2025, hệ sinh thái VPBank tiếp tục khẳng định vai trò động lực tăng trưởng cốt lõi trong mô hình tập đoàn tài chính, vận hành theo triết lý Cộng hưởng Thịnh Vượng. Dưới khung quản trị tập đoàn ngày càng hoàn thiện, ngân hàng mẹ giữ vai trò trung tâm điều phối, cùng sự đồng hành của cổ đông chiến lược SMBC, tạo điều kiện để các đơn vị thành viên phát huy thế mạnh chuyên biệt, bổ trợ lẫn nhau và đóng góp ngày càng rõ nét vào kết quả chung.

Trong bức tranh đó, từng mảnh ghép của hệ sinh thái đều ghi nhận những bước tiến quan trọng. VPBankS vươn lên nhóm công ty chứng khoán dẫn đầu về quy mô và hiệu quả, nằm trong top 10 thị phần môi giới trên tất cả các sàn giao dịch, đồng thời ghi dấu ấn bằng thương vụ IPO có quy mô hơn 12.700 tỷ đồng, lớn nhất ngành chứng khoán.

FE CREDIT có lãi năm thứ hai liên tiếp, cho thấy hiệu quả của quá trình tái cấu trúc toàn điện, cùng với định hướng chiến lược mới. OPES vượt kế hoạch kinh doanh, tiếp tục củng cố vai trò bảo hiểm số trong chuỗi giá trị dịch vụ. Đồng thời, sự hiện diện của thành viên mới GPBank, với bộ nhận diện thương hiệu mới và có lãi ngay sau năm đầu tiên tái cơ cấu, đã mở rộng không gian tăng trưởng, bổ sung thêm một mắt xích quan trọng, gia tăng chiều sâu và sức bật cho toàn hệ sinh thái.

"Sự cộng hưởng giữa các đơn vị thành viên được phản ánh rõ nét trong các chỉ tiêu tài chính hợp nhất. Giữa năm 2025, tổng tài sản VPBank chính thức cán mốc triệu tỷ đồng – một dấu mốc quan trọng khẳng định nền tảng quy mô và năng lực tăng trưởng. Kết thúc năm, VPBank vững vàng ở vị trí dẫn đầu trong nhóm ngân hàng tư nhân tại Việt Nam với quy mô tổng tài sản đạt 1,26 triệu tỷ đồng. Cùng với đó, dư nợ tín dụng đánh dấu tốc độ tăng trưởng cao nhất trong nhiều năm trở lại đây", ông Ngô Chí Dũng cho biết.

Trên nền tảng quy mô mở rộng và sự cộng hưởng chặt chẽ của hệ sinh thái, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 30.625 tỷ đồng, trong khi chất lượng tài sản tiếp tục được kiểm soát với tỷ lệ nợ xấu hợp nhất theo Thông tư 31 dưới 3%. Tỷ lệ an toàn vốn thuộc nhóm dẫn đầu hệ thống, cho thấy mô hình tăng trưởng cân bằng giữa quy mô và chất lượng đã phát huy hiệu quả, đồng thời tạo dư địa vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Đầu tư cho công nghệ, dữ liệu và con người cũng tiếp tục là những ưu tiên chiến lược của VPBank trong năm 2025. Chuyển đổi số trong các quy trình nghiệp vụ cốt lõi, ứng dụng các công nghệ mới như dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và các giải pháp số hóa toàn diện giúp nâng cao năng suất, rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Chủ tịch VPBank cho biết, những dấu mốc nói trên cũng trở thành điểm nhấn tiêu biểu cho năm cuối nhiệm kỳ 5 năm (2020-2025), khi Hội đồng quản trị, Ban Lãnh đạo đã chèo lái con thuyền VPBank vượt qua một giai đoạn biến động chưa từng có của nền kinh tế và thị trường tài chính thế giới, đồng thời đặt nền móng vững chắc cho giai đoạn tăng trưởng mới của ngân hàng.

"Năm 2026 được xác định là năm bản lề quan trọng trong kế hoạch phát triển 5 năm lần thứ tư của VPBank, đánh dấu giai đoạn tăng tốc nhằm hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược dài hạn".

Đáng chú ý, theo Chủ tịch VPBank, trong giai đoạn 5 năm tới, VPBank hướng tới việc mở rộng mạnh mẽ quy mô hoạt động, đồng thời duy trì tốc độ tăng trưởng cao trên 30% mỗi năm.

Trọng tâm của chiến lược này là sự kết hợp chặt chẽ giữa "tăng trưởng nhanh" và "nâng cao chất lượng", qua đó vừa thúc đẩy mở rộng quy mô kinh doanh, vừa củng cố nền tảng quản trị rủi ro và hiệu quả vận hành, đảm bảo tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

Trên nền tảng những thành quả đã đạt được, ngân hàng đặt mục tiêu tổng tài sản hợp nhất vượt 1,6 triệu tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hơn 41.000 tỷ đồng, từng gần hơn tới tầm nhìn trở thành một trong 3 ngân hàng lớn nhất Việt Nam và nằm trong top 100 ngân hàng hàng đầu châu Á.

Để hiện thực hóa điều đó, VPBank không chỉ dựa vào mô hình tăng trưởng truyền thống mà sẽ tiếp tục mở rộng hệ sinh thái, phát triển các mảng kinh doanh mới đầy tiềm năng. Bảo hiểm nhân thọ, quản lý quỹ, kinh doanh vàng vật chất và tài sản mã hoá là những phân khúc chiến lược sẽ được tập trung triển khai để đón đầu nhu cầu của thế hệ nhà đầu tư tương lai. Cùng với đó, sự kết hợp giữa ngân hàng mẹ và các công ty thành viên như VPBankS, FE CREDIT, hay OPES tiếp tục tạo nên một chuỗi giá trị gắn kết, cho phép tập đoàn thâm nhập sâu vào mọi phân khúc thị trường, từ đó tối ưu hóa lợi thế cạnh tranh của mô hình tập đoàn tài chính đa năng.

Để duy trì đà tăng trưởng bền vững trong giai đoạn phát triển tiếp theo, VPBank cũng chủ động rà soát và hoàn thiện một số trụ cột vận hành then chốt, từ cấu trúc chi phí vốn, năng suất lao động đến trải nghiệm khách hàng. Ngân hàng sẽ tiếp tục dành nguồn lực trọng tâm cho việc ứng dụng sâu rộng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (GenAI), phân tích dữ liệu lớn và số hóa toàn diện quy trình vận hành nhằm tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu suất, đồng thời tiếp tục đầu tư vào chính sách phúc lợi và phát triển nghề nghiệp, qua đó phát huy tối đa năng lực của đội ngũ gần 30.000 nhân sự.



