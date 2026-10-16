Ông Nguyễn Bá Diệp, đồng sáng lập MoMo: Nếu tư duy sai mà áp dụng AI thì cái sai sẽ nhân lên một triệu lần

Tại NExT Forum 2026 diễn ra ngày 15/10 ở TP.HCM, ông Nguyễn Bá Diệp, đồng sáng lập kiêm Phó Chủ tịch cấp cao MoMo, đã kể một tình huống dở khóc dở cười khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công việc.

Theo ông Diệp, trước đây một lãnh đạo có thể chỉ nhận 3–4 báo cáo mỗi ngày, nhưng giờ đây, nhờ AI, nhân viên có thể gửi tới 30–40 báo cáo chỉ trong một giờ, rồi yêu cầu cấp trên đọc và phản hồi để tiếp tục công việc. Câu chuyện khiến khán phòng bật cười, nhưng cũng cho thấy công nghệ có thể tạo ra những áp lực mới khi tốc độ xử lý công việc tăng quá nhanh.

“Nếu tư duy sai mà áp dụng AI thì cái sai sẽ nhân lên một triệu lần”, ông Diệp cảnh báo.

Theo ông, MoMo vì vậy chú trọng phương pháp tư duy từ những nguyên lý cơ bản (First Principles), với bốn bước: chất vấn yêu cầu, loại bỏ quy trình thừa, đơn giản hóa và tối ưu, cuối cùng mới tự động hóa. Công ty từng mời ông Jon McNeill, cựu lãnh đạo cấp cao của Tesla, đến chia sẻ phương pháp này với đội ngũ.

Bên cạnh câu chuyện AI, ông Diệp tiết lộ một quy định đáng chú ý tại MoMo: lãnh đạo phải dành ít nhất hai giờ mỗi tháng trực tiếp gặp gỡ khách hàng, từ Gen Z đến người lớn tuổi, kể cả những người không hài lòng hoặc đã ngừng sử dụng ứng dụng.

Cách làm này giúp đội ngũ điều hành không xa rời thực tế và hiểu rõ những khó khăn của người dùng. MoMo cũng yêu cầu mỗi tính năng mới phải giải quyết một vấn đề cụ thể, với trải nghiệm đủ đơn giản để khách hàng hoàn thành thao tác chỉ sau hai đến ba lần chạm.

Trong quản trị nhân sự, ông Diệp cho biết MoMo còn yêu cầu nhân viên HR trực tiếp trải nghiệm công việc cùng các nhóm sản phẩm, kỹ thuật hoặc chăm sóc khách hàng trong một tháng. Mục tiêu là giúp người xây dựng chính sách thấu hiểu khó khăn của nhân viên, thay vì chỉ đưa ra quyết định từ văn phòng.

Cũng tại phiên tọa đàm, bà Đặng Huỳnh Ức My, Chủ tịch HĐQT AgriS, cho rằng công nghệ chỉ phát huy hiệu quả khi phù hợp với người sử dụng. Theo bà, nông dân Việt Nam có sự hiếu kỳ và sẵn sàng tiếp cận cái mới nếu được hướng dẫn đơn giản, dễ hiểu.

Bà Đặng Huỳnh Ức My, Chủ tịch HĐQT AgriS

AgriS đang kết hợp tài chính và công nghệ để kết nối ngân hàng, doanh nghiệp và nông dân, trong đó có giải pháp hỗ trợ người sản xuất tiếp cận các khoản tín dụng 50–100 triệu đồng, nâng cao giá trị nông sản và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Ở góc nhìn quốc tế, ông Dong Ge, đại diện Ant International, cũng chỉ ra nghịch lý tương tự: AI có thể giúp từng nhân viên tăng năng suất, nhưng hiệu quả chung của công ty chưa chắc cải thiện tương ứng nếu quy trình phối hợp và phê duyệt vẫn chậm chạp. Theo ông, đầu tư công nghệ phải đi cùng thay đổi cách tổ chức công việc và ra quyết định.

NExT Forum 2026 do Newing tổ chức tại THISKYHALL Sala, quy tụ hơn 1.000 lãnh đạo từ hơn 200 doanh nghiệp thuộc 6 thị trường ASEAN. Với chủ đề “Tăng tốc giữa biến động: Khát vọng & Thực lực”, diễn đàn có sự tham gia của cựu CEO LEGO Jørgen Vig Knudstorp cùng lãnh đạo MoMo, AgriS, U&I Investment Corporation, Sunway Healthcare và Ant International.

Theo bà Nguyễn Thị Minh Giang, nhà sáng lập kiêm CEO Newing, diễn đàn hướng đến việc kết nối kinh nghiệm quản trị quốc tế với thực tiễn doanh nghiệp Việt Nam, giúp các công ty không chỉ xây dựng chiến lược mà còn nâng cao năng lực thực thi để thích ứng và tăng trưởng bền vững.