Viettel mở kho quà 220 tỷ đồng trên Tammi: 7 ngày liên tiếp nhận ưu đãi

7 ngày mở kho quà 220 tỷ đồng, tặng thêm 22% giá trị nạp thẻ

Ngày 15/10/2026 đánh dấu tròn 22 năm Viettel chính thức gia nhập thị trường thông tin di động Việt Nam. Nhân dịp này, Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) triển khai chương trình tri ân khách hàng trên toàn quốc với thông điệp "Cảm ơn 22 năm đồng hành cùng di động Viettel – Kho quà 220 tỷ chờ bạn trên Viettel Tammi".

Điểm nhấn của chương trình là "Hũ quà 220 tỷ", diễn ra trong 7 ngày liên tiếp, từ 15/10 đến hết 21/10/2026. 100% TB di động Viettel đều nhận được quà thông qua ứng dụng Viettel Tammi

Để nhận ưu đãi, khách hàng chỉ cần ấn vào banner chương trình tại tab Tin nhắn, Dịch vụ và ấn nhận quà trên ứng dụng. Trong tuần lễ sinh nhật, mỗi ngày các thuê bao có cơ hội nhận tiền khuyến mại trị giá lên tới 220.000 đồng, 22GB lưu lượng với tối đa một lượt nhận quà mỗi ngày. Khoản tiền khuyến mại nhận thành công có thời hạn sử dụng 24 giờ. Vì vậy, khách hàng cần chú ý thời điểm nhận thưởng để sử dụng quyền lợi trước khi hết hạn.

Không chỉ nhận quà mỗi ngày, khách hàng đăng ký các gói cước 5G thuộc danh sách ưu đãi ngay trên Tammi trong tuần lễ sinh nhật còn có cơ hội tiết kiệm thêm chi phí. Cụ thể, thuê bao trả trước được hoàn 22% giá trị gói cước vào tài khoản khuyến mại data, với thời hạn sử dụng 15 ngày.

Chương trình áp dụng cho nhiều gói cước như 5GTAMMI, MXH100, MXH120, MXH130, MXH160, 5G135N, 5G150N, 5G160B, 5G180B, 5G230B, 5G280B, 5G330B, 5G380B, 5G480B, C180S và GICMI.

Đặc biệt, riêng ngày 15/10, Viettel triển khai ưu đãi dành cho toàn bộ thuê bao di động trả trước khi nạp thẻ qua bất kỳ kênh nào. Khách hàng được tặng thêm 22% giá trị nạp thẻ, trong đó 11% cộng vào tài khoản gọi nội mạng và 11% cộng vào tài khoản data.

Chẳng hạn, với giao dịch nạp 100.000 đồng, khách hàng được tặng thêm 22.000 đồng vào các tài khoản khuyến mại tương ứng. Phần tiền được tặng có thời hạn sử dụng 15 ngày. Đây là ưu đãi chỉ áp dụng trong ngày sinh nhật 15/10, trong khi các hoạt động nhận quà và hoàn giá trị gói 5G tiếp tục kéo dài đến hết ngày 21/10.

Cơ hội nhận tới 2,2 triệu Tammi Xu, đổi quà mua sắm, du lịch

Bên cạnh các ưu đãi viễn thông, Viettel còn tổ chức hoạt động "săn xu đổi quà", mang tới cơ hội nhận đến 2,2 triệu Tammi Xu thông qua chương trình khách hàng thân thiết Viettel++ tích hợp trên Tammi.

Các phần thưởng được thiết kế với bốn mệnh giá 2.200 Xu, 22.000 Xu, 220.000 Xu và 2,2 triệu Xu, gắn với cột mốc 22 năm phát triển của mạng di động Viettel.

Trong thời gian diễn ra chương trình, người dùng truy cập Viettel++ trên Tammi mỗi ngày sẽ có cơ hội nhận voucher Tammi Xu đi kèm thông điệp tri ân được cá nhân hóa.

Điểm hấp dẫn của Tammi Xu nằm ở khả năng đổi thành nhiều loại quà tặng phục vụ nhu cầu hằng ngày. Thay vì chỉ giới hạn trong dịch vụ viễn thông, người dùng có thể sử dụng xu để đổi voucher di chuyển, mua sắm, ăn uống, du lịch và giải trí trong kho ưu đãi của ứng dụng.

Việc tích hợp chương trình Viettel++ và các tính năng MyViettel vào Tammi cũng giúp người dùng quản lý các dịch vụ viễn thông toàn diện đồng thời theo dõi số điểm hiện có, lựa chọn quà tặng phù hợp và kiểm tra lịch sử đổi điểm trực tiếp trên 1 tài khoản.

Với những thuê bao thường xuyên sử dụng dịch vụ Viettel, tuần lễ sinh nhật vì thế mang đến nhiều cơ hội nhận ưu đãi, từ tiền khuyến mại, gói data đến các voucher phục vụ tiêu dùng.

Viettel Tammi là nền tảng liên lạc và tiện ích số do Viettel phát triển, tích hợp gần 50 tiện ích từ gọi thoại, nhắn tin, họp trực tuyến đến quản lý các dịch vụ Viettel, mua sắm, du lịch và chăm sóc sức khỏe trên một ứng dụng duy nhất. Bên cạnh sự tiện lợi, yếu tố an toàn thông tin được Viettel chú trọng trong định hướng phát triển Tammi.

Chương trình quà tặng 220 tỷ đồng lần này tiếp tục bổ sung một trải nghiệm thiết thực, giúp khách hàng vừa quản lý dịch vụ, vừa tiếp cận các ưu đãi trên cùng nền tảng.