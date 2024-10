Ông Nguyễn Duy Hưng: Giá nhà đất đắt đỏ như hiện nay, giới trẻ rất khó mua nhà, hiện trạng đáng suy nghĩ!

Chia sẻ trên trang Facebook cá nhân, ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT Chứng khoán SSI dẫn lại bài báo trên tờ New York Times về trạng thái của giới trẻ Trung Quốc với nội dung tóm lược rằng giới trẻ tại quốc gia 1,4 tỷ dân này điên cuồng lao vào thị trường chứng khoán, sinh viên dành toàn bộ học bổng để mua cổ phiếu, ai cũng sợ lỡ cơ hội.

“ Với giá nhà đất đắt đỏ như hiện tại, giới trẻ nếu không tìm đến các kênh đầu tư để mong muốn có thu nhập thụ động thì với lương đi làm khả năng có thể mua được nhà là rất nhỏ. Một hiện trạng đáng để suy nghĩ! ” , Chủ tịch SSI chia sẻ.

Thực tế, câu chuyện “làm cả đời không đủ tiền mua nhà” tại Việt Nam không mới. Tình trạng này đã kéo dài nhiều năm qua. Tốc độ tăng giá chóng mặt của nhà đất ở hầu hết các phân khúc, vượt xa so với khả năng tăng thu nhập khiến giới trẻ gần như “bất lực” trong việc sở hữu một căn nhà nếu chỉ “làm công, ăn lương” thông thường. Thực trạng này càng trầm trọng hơn ở các thành phố lớn khi nhu cầu nhà ở rất lớn và chi phí sinh hoạt cũng đắt đỏ.

Theo số liệu từ Batdongsan.com.vn, giá chung cư tại Times City đã tăng hơn gấp đôi từ mức 30-40 triệu đồng/m2 vào năm 2020 lên gần 90 triệu đồng/m2. Ở phân khúc bình dân hơn, giá chung cư tại HH Linh Đàm cũng đã tăng vọt lên gần 40 triệu đồng/m2 từ mức chỉ khoảng 17 triệu đồng/m2 cách đây 4 năm.

Nguồn: Batdongsan.com.vn

Theo bà Đỗ Thị Thu Hằng, Giám đốc Cấp cao, bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn, Savills Hà Nội, cho biết giá nhà để bán tại Hà Nội vẫn trên đà tiếp tục tăng. Giá bán sơ cấp hiện đang ở mức 69 triệu đồng/m2, tăng 6% so với quý trước và 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Trên thị trường thứ cấp, giá trung bình của căn hộ trong quý 3 là 51 triệu đồng/m2, tăng 10% so với quý trước và 41% so với năm ngoái. Giá thứ cấp trung bình tăng 17% mỗi năm kể từ năm 2020.

“Dù thị trường tăng trưởng, sự chênh lệch giữa thu nhập hộ gia đình và giá nhà đang ngày càng rõ rệt. Với mức thu nhập trung bình của một hộ gia đình tại Hà Nội là khoảng 250 triệu đồng/năm, giá một căn hộ trung bình khoảng 4 tỷ đồng, người dân cần tới 18 năm tiết kiệm không tiêu xài để có thể mua được nhà. Thu nhập trung bình chỉ tăng trưởng 6% mỗi năm, giá nhà trên thị trường thứ cấp đã tăng trung bình 17-20%, gây ra nhiều khó khăn trong việc mua nhà.” , chuyên gia Savills đánh giá.

Theo số liệu cập nhật năm 2024 của nền tảng dữ liệu về chi phí sống Numbeo, tỷ số giá nhà trên thu nhập (House Price to Income Ratio - HPR) của Việt Nam ở mức 23,7 lần, nhích nhẹ so với năm 2023 trước đó. Con số này đưa Việt Nam nằm trong top đầu về tỷ lệ giá nhà trên thu nhập, chi sau một số khu vực như Thái Lan, Trung Quốc hay Hong Kong (Trung Quốc).

Nguồn: Numbeo

Trong bối cảnh thu nhập thông thường không thể đáp ứng nhu cầu mua nhà, giới trẻ tại Trung Quốc đang “điên cuồng” lao vào thị trường chứng khoán nhằm kiếm lời từ con sóng lớn nhất trong 2 thập kỷ. Trên một ứng dụng giao dịch chứng khoán trực tuyến phổ biến, số lượng tài khoản mới tăng đột biến ở những người dưới 30 tuổi.

Theo tờ New York Times, một nhân viên quản lý tài khoản tại một công ty môi giới ở đông bắc Trung Quốc phải trả lời vô số các câu hỏi từ những nhà đầu tư mới. Sinh viên đại học đã dành kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng vào tuần trước để đọc các lời khuyên về đầu tư. Thậm chí, có người dành toàn bộ tiền học bổng để mua cổ phiếu.

Tại Việt Nam, chứng khoán cũng đang trở thành một kênh đầu tư ngày càng phổ biến, đặc biệt trong giới trẻ nhờ tính linh hoạt, thanh khoản cao, quy mô vốn phù hợp. Độ tuổi tham gia thị trường ngày càng trẻ, nhiều sinh viên mới ra trường thậm chí còn đang học đại học cũng sẵn sàng với những khoản đầu tư vào cổ phiếu.

Thực tế cho thấy, Việt Nam cũng từng có những giai đoạn bùng nổ làn sóng nhà đầu tư mới tham gia vào chứng khoán (cuối 2021 - đầu 2022). Mặc dù đã có phần hạ nhiệt thời gian qua tuy nhiên vẫn có hàng trăm nghìn tài khoản cá nhân được mở mới mỗi tháng. Đến cuối tháng 9, nhà đầu tư cá nhân trong nước có tổng cộng hơn 8,8 triệu tài khoản, tương đương gần 9% dân số. Con số này đưa chứng khoán Việt Nam đến gần mục tiêu đạt 9 triệu tài khoản vào năm 2025 và 11 triệu tài khoản vào năm 2030.

Tuy nhiên, cần phải lưu ý rằng, chứng khoán không phải là một kênh kiếm tiền dễ dàng, đặc biệt với những nhà đầu tư không chuyên. Thực tế, mặc dù số lượng nhà đầu tư gia tăng mạnh nhưng chỉ số VN-Index vẫn chỉ loanh quanh vùng 1.200 suốt nhiều năm qua. Theo một vị Chủ tịch công ty chứng khoán từng chia sẻ, có đến 95% giao dịch trên thị trường là thua lỗ. Vì thế, nhà đầu tư cũng cần cân nhắc kỹ lưỡng trước các quyết định đầu tư để tránh tổn thất.